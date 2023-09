Kolese Kanisius Jakarta Gelar The 23rd Canisius Education Fair 

PADA tahun 2023, Kolese Kanisius Jakarta telah menggelar The 23rd Canisius Education Fair yang berlangsung pada 2-3 September 2023 dengan mengusung tema “Observe the Past, Discern the Future”.

Pameran pendidikan diawali dengan kegiatan Seminar Pendidikan pada 1 September 2023, pukul 09.00-12.00 Wib dengan tema yang sama “Observe the Past, Discern the Future” .

Seminar menghadirkan dua pembicara utama yaitu Pater Albertus Bagus Laksana, Sj. S.S., Ph.D (Rektor Universitas Sanata Dharma) dan Hilmar Farid, Ph.D (Dirjen Kebudayaan, Kemendikburistek) dan sharing session bersama Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Ec. selaku alumni Kolese Kanisius.

Acara pembukaan dilaksanakan pada 2 September 2023 dimulai pada pukul 08.00 Wib yang dimeriahkan dengan tari kecak kolosal.

Tarian ini dipentaskan para siswa kelas X dan para guru yang berjumlah lebih dari 300 orang. Penampilan Kanisius Karawitan yang terdiri dari para siswa kelas 7 sampai dengan 9 juga turut memeriahkan acara pembukaan kali ini.

Kepala SMA Kolese Kanisius Thomas Gunawan Wibowo, M.Ed. menyatakan, pada tahun 2023 ini, Kolese Kanisius untuk kali pertama menghadirkan dua kegiatan besar yang dilakukan secara bersamaan yaitu Canisius Education Fair 2023 dan Canisius Talents Spotting (CTS) XV.

Calon Siswa Kenal Lebih Dekat Nilai-nilai dan Kebiasaan di Kolese Kanisius

Tujuan kegiatan diselenggarakan kegiatan CTS dan Education Fair 2023 memili dua hal, secara eksternal, yakni “mengantar” calon siswa mengenal lebih dekat dengan nilai-nilai dan kebiasaan di Kolese Kanisius (CTS 2023).

Kedua, secara internal, yakni “mengantar” para Kanisian alternatif pilihan studi lanjut dan perguruan tinggi terbaik yang dapat menjadi jembatan masa depan mereka (Education Fair 2023).

“Tema yang diusung pada kedua acara ini yaitu “Observe the past, Discern the future” dimaksudkan bahwa melalui tema ini para siswa didorong untuk menyiapkan diri menuju masa depan yang lebih baik berdasarkan refleksi atas pengalaman-pengalaman yang telah mereka alami," jelas Gunawan.

"Para siswa kelas 4, 5, dan 6 sejak dini diajak untuk mengenal, menyelami, dan merasakan bagaimana nilai-nilai sekolah ditemukan melalui beragam lomba dan perjumpaan dengan Kanisian sehingga semakin memantapkan keputusan para calon siswa bergabung di Kolese Kanisius (peserta CTS)," paparnya

"Dan untuk para Kanisian beragam informasi tentang jurusan, perguruan tinggi, dan kedutaan akan memberikan gambaran dan poin - poin diskresi untuk masa depannya selepas dari masa formasi pendidikan di Kolese Kanisius (Education Fair),” tutur Gunawan.

Alfonsa Maria Theoterra, selaku Ketua Panitia The 23rd Canisius Education Fair mengungkapkan bahwa acara ini merupakan komitmen nyata Kolese Kanisius sebagai pusat pelayanan pendidikan bagi para calon pemimpin yang unggul dan beriman untuk selalu menghadirkan pendidikan terbaik bagi para Kanisian.

Pameran Pendidikan yang digelar selama 2 hari pada 2-3 September 2023 terbuka untuk umum dan dapat diikuti para siswa, guru, dan orangtua.

Pengunjung juga dapat mendapatkan informasi dengan mengunduh Aplikasi Canisius Edufair 2023 di Appstore atau Playstore.

Para pengunjung dapat melihat booth pameran perguruan tinggi dan bertanya langsung, juga dapat mengikuti kegiatan presentasi perguruan tinggi, presentasi jurusan, presentasi pendidikan dan program beasiswa dari kedutaan besar negara-negara sahabat serta sosialisasi penerimaan siswa baru SMA Kolese Kanisius Tahun Pelajaran 2024/2025.

Dalam Education Fair 2023 yang terbuka untuk umum, para siswa dan para pengunjung dimanjakan dengan beragam tawaran informasi dari 71 partisipan yang terdiri dari:

* 15 Perguruan Tinggi dalam negeri (4PTN & 11PTS)

* 21 Perguruan Tinggi luar negeri

* 9 perwakilan kedutaan besar negara sahabat (Perancis, Amerika Serikat, Selandia Baru, Jerman, Malaysia, Jepang (Kedutaaan & JASSO), Inggris, Italia, dan Kanada)

* 6 institusi pendidikan kedinasan. (PKN STAN, Poltek SSN, IPDN, AAL, Akmil, AAU) presentasi 25 jurusan favorit di perguruan tinggi juga akan disampaikan oleh 60 alumni Kolese Kanisius (PAKKJ) yang telah sukses berkarir di berbagai bidang. umum.

* 18 Lembaga pendidikan (Agen)

* Promosi Panggilan Serikat Jesus

Alfonsa menambahkan bahwa tahun ini dihadirkan pula sejumlah institusi pendidikan kedinasan di antaranya PKN STAN, Poltek SSN, IPDN, AAL, Akmil, AAU.

Beberapa perwakilan kedutaan luar negeri yang selama ini banyak menjadi tuuan pelajar studi di luar negeri juga dihadirkan agar para siswa dan orangtua mendapatkan gambaran yang utuh terkait aspek-aspek pendukung (sosial, budaya, ekonomi, gaya hidup) keberhasilan para pelajar studi di luar negeri.

Sementara itu, Juliana Sinaga, Ketua Panitia Canisius Talents Spotting XV tahun 2023, mengungkapkan bahwa acara ini masih dengan konsep acara open house (pameran sains) dan lomba- omba untuk anak sekolah dasar kelas 4 - 6 dari berbagai sekolah di Jabodetabek ataupun dari luar Pulau Jawa.

Canisius Talents Spotting (CTS) juga merupakan kegiatan yang digunakan sebagai sarana untuk menjaring bakat dan minat para siswa sekolah dasar, khususnya siswa laki-laki kelas 6 untuk menjadi calon peserta didik baru SMP Kolese Kanisius tahun ajaran 2024/2025.

Ajaran 2024/2025 bagi para finalis siswa laki-laki kelas 6 SD setiap cabang lomba dan pemain terbaik untuk lomba futsal maupun basket.

Sebagai ajang mencari bakat bagi para siswa sekolah dasar (SD) yang berminat masuk kelas 7 Kolese Kanisius, CTS menawarkan beragam lomba olah raga maupun non olahraga bagi para siswa kelas 4,5, dan 6 dari SD manapun kalian berada.

Selain sejumlah hadiah yang disediakan oleh panitia, ada pula sejumlah Golden Tickets (bebas tes masuk akademik atau bakat-minat) bagi para pemenang yang berminat masuk Kolese Kanisius.

Bagi orang tua, selain mereka dapat menemani para putra-putrinya berlomba atau menggali informasi untuk studi lanjut, mereka akan disuguhi dengan aneka penampilan seni para siswa Kolese Kanisius dari kelas 7 sampai kelas 12 di panggung utama.

Lebih seru lagi, saat upacara pembukaan dan penutupan akan dimeriahkan dengan tarian kolosal 300 orang (terdiri dari para siswa, guru, dan orang tua) di lapangan bola.

Pameran dan bazar makanan/ non makanan ikut menyemarakkan perhelatan ini. Maka, tepatlah apabila banyak pihak menyebut bahwa perhelatan acara ini dikemas secara edutainment, dari segi isi acara sungguh berbobot dan dirindukan banyak pihak juga dikemas secara menarik yang membuat siswa bersama orang tua kerasan.

Gunawan juga berharap melalui kegiatan Canisius Education Fair tahun 2023 dan Canisius Talents Spotting XV ini, Kolese Kanisius semakin mampu menjawab kerinduan berbagai pihak akan pendidikan yang berkualitas, holistik, dan menampilkan keunggulan manusiawi (akal, budi, dan kehendak) sebagaimana yang diharapkan kolese ini kepada para alumninya, yakni menjadi manusia bagi sesama (to be men for and with others) agar dengan itu Tuhan semakin dimuliakan. AMDG. (RO/S-4)