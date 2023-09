EIGER Women: Let it Out! Ajak Perempuan Indonesia Berekspresi dan Berpetualang

SETIAP perempuan di Indonesia, terlahir dengan hak memiliki kebebasan dan menjalankan berbagai ekspresi diri, juga aspirasi pemikirannya.

Eiger Adventure (Eiger) brand penyedia perlengkapan luar ruang asal Indonesia sejak 1989 silam meyakini bahwa, perempuan di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk bisa bergerak bebas, mengutarakan hal yang diinginkan, membagikan pengalamannya, menyuarakan pendapatnya, juga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya.

“Selama perjalanan 34 tahun berkarya, Eiger mendengarkan dan menjadi bagian dari cerita tentang petualangan perempuan di Indonesia. Petualangan yang membawa perempuan Indonesia memiliki keunikan dan karakter yang kuat," ujar Jason Wuysang, Marketing General Manager Eiger.

"Misi Eiger mendukung dan memberdayakan perempuan Indonesia lewat berbagai pengalaman sesuai keinginan dan perannya masing-masing,” kata Jason Wuysang.

Pengalaman 34 tahun mendengar cerita dan menjadi bagian perjalanan perempuan Indonesia, Eiger merilis koleksi terbarunya bertajuk “EIGER Women: Let it Out”.

Berlokasi di Eiger Radio Dalam, Jakarta Selatan, Kamis (31/8) Eiger mengundang sejumlah influencer, jurnalis, juga Eigerian untuk hadir dalam peluncuran koleksi Eiger Women terbaru kali ini.

“Dalam setiap perannya, perempuan Indonesia berhak untuk memilih yang terbaik. Pada kesempatan ini, EIGER Women mengajak perempuan untuk bebas mengekspresikan energi positif dalam dirinya, dan memperjuangkan apa yang dipercaya memiliki dampak baik bagi dirinya juga lingkungan,” kata Dinanti Bella Shafira selaku EIGER Women Project Leader “Let it Out”

Berbeda dengan Koleksi EIGER Women Sebelumnya

Dinanti menambahkan, sejumlah poin unik yang berbeda dari koleksi EIGER Women sebelumnya, melekat dalam koleksi EIGER Women “Let it Out” kali ini. Seperti misalnya mengangkat grafis yang terinspirasi dari alam dengan warna-warna bumi. Koleksi ini pun dirancang dengan potongan loose, sehingga nyaman digunakan untuk bergerak bebas.

Usai dirilis ke publik, nantinya koleksi terbaru EIGER Women bersifat capsule collection yang hanya akan tersedia pada durasi terbatas dan koleksi terbatas. Bisa didapatkan langsung secara online di laman www.eigeradventure.com, Shopee, Tokopedia, Lazada, Tiktok Shop Official Eiger, Blibli dan, Zalora.

Limited Stock

“EIGER Women: Let it Out merupakan limited stock. Selain online, juga tersedia terbatas di sejumlah toko EIGER yakni Toko EIGER Radio Dalam, EIGER Bogor, EIGER Jl. Sumatera Bandung, EIGER Cihampelas Bandung, EIGER Merr Surabaya, dan EIGER Basuki Rahmat Surabaya pada tanggal 1 September - 30 November,” jelas Dinanti.

Bukan yang pertama kali Eiger merilis pesan dan koleksi yang bercerita tentang perempuan. Bagi EIGER, petualangan bahkan ekspedisi tak hanya tentang dominasi laki-laki.

“Bahkan pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023 kemarin, Eiger bersama 17 tim pendaki perempuan dari seluruh Indonesia, berhasil menuntaskan Ekspedisi 17. Kami bersama puluhan perempuan hebat melakukan ekspedisi mengibarkan bendera Merah Putih di 17 puncak gunung di Pulau Jawa,” tutup Dinanti. (RO/S-4)