Luar Biasa! Streaming Jualan di Shopee Live, Brand Lokal Eiger Pecah Rekor Omzet 16 Kali Lipat!

SALAH satu brand produk kebanggaan anak bangsa, yaitu Eiger, belum lama ini sukses memecahkan rekor mendapatkan 16 kali lipat omzet berkat memanfaatkan fitur live shopping di Shopee Live. Eiger merupakan merek busana dan perlengkapan kegiatan luar ruang (out door) asal Bandung yang baru-baru ini go-international.

Kualitas berbagai produk Eiger seperti tas, sepatu, sandal, baju, jaket, hingga perlengkapan dan aksesori khusus kegiatan alam, menjadikannya salah satu brand paling digemari milenial dan gen z pencinta alam di Tanah Air. Kepopuleran Eiger juga terbukti lewat dibukanya lebih dari 350 gerai di seluruh Indonesia.

Tidak cukup hanya di Indonesia, Eiger baru-baru ini berhasil melebarkan sayapnya ke Swiss, negara yang menjadi lokasi gunung Eiger dengan ketinggian 3.970 meter di atas permukaan laut, yang menjadi inspirasi nama brand ini. Lokasi toko Eiger di Swiss terletak tepat di kaki gunung Eiger di Kota Interlaken.

Berkat Shopee Live, Eiger baru-baru ini mendapatkan pencapaian baru. Omzet hingga 16 kali lipat diraup Eiger berkat memanfaatkan fitur live shopping interaktif di Shopee Live. Peningkatan penjualan yang fantastis itu didapatkan pada puncak kampanye Shopee 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival.

Sejak bergabung dengan Shopee pada 2017, Eiger selalu bisa memanfaatkan dengan maksimal berbagai fitur unggulan Shopee, termasuk fitur live streaming di Shopee Live. Menyajikan fitur yang memungkinkan pembeli dan penjual berinteraksi secara real-time, Shopee Live membantu meningkatkan penghasilan Eiger secara signifikan di 2023.

Keunggulan Shopee Live dibanding platform live shopping lain juga diakui oleh Digital Business Manager Eiger, Oscar Siregar. Ia mengapresiasi fitur Shopee Live dan menyadari bahwa dengan menggunakan fitur tersebut mereka bisa lebih dekat dengan konsumen dan meningkatkan penjualan.



"Hasilnya sangat memuaskan, pada kampanye 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival, kami bisa meraih pencapaian yang melebihi ekspektasi, di mana penjualan Eiger bisa meningkat hingga 16 kali lipat melalui Shopee Live. Hasil ini merupakan pencapaian baru yang luar biasa yang kami rasakan bersama Shopee, bahkan sangat signifikan dibandingkan dengan di platform lain," ujar Oscar dalam keterangan tertulis, Jumat 18 Agustus.

Shopee Live sebagai inovasi teranyar yang dirilis Shopee tak hanya berhasil dimanfaatkan oleh brand lokal yang berdiri sejak tahun 1989 tersebut, namun juga para pengusaha lainnya.

Buktinya, baru-baru ini Populix merilis hasil riset yang menyebut Shopee Live sebagai fitur live streaming paling sering digunakan masyarakat Indonesia. Ini sekaligus membuktikan bahwa Shopee Live menjadi pilihan utama konsumen Tanah Air untuk berbelanja secara nyaman dan menyenangkan.

Dalam survei yang dilakukan Populix pada Mei 2023, diungkapkan bahwa 69 persen responden menyebut Shopee Live sebagai Brand Used Most Often (BUMO) alias brand fitur live shopping yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Platform live shopping lainnya menyusul di bawahnya seperti TikTok Live (25 persen), Tokopedia Play (4 persen), dan LazLive (2 persen).

Riset tersebut juga mengatakan bahwa 60 persen responden menyebut Shopee Live adalah brand Top of Mind (TOM) alias merek yang pertama kali muncul di benak mereka ketika berbicara soal live streaming shopping di Indonesia, jauh melampaui pesaingnya seperti TikTok Live (30 persen), LazLive (4 persen), dan Tokopedia Play (2 persen).

Shopee Live juga menjadi fitur belanja secara live yang paling sering dipakai untuk membeli barang-barang kategori Fashion & Kecantikan. Pada kategori Fashion, Shopee Live dipakai oleh 79 persen responden, unggul jauh di atas pesaing terdekatnya TikTok Live (44 persen). Di kategori Kecantikan, Shopee Live juga masih jadi fitur live streaming yang paling sering dipakai

oleh 71 persen responden, menyusul di peringkat selanjutnya ada TikTok Live dengan (51 persen).

Fitur live shopping di Shopee Live yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif antara penjual dan pembeli secara real-time, membuat pengalaman berbelanja masyarakat semakin menyenangkan. Brand bisa secara langsung menjawab seluruh kebutuhan informasi pembeli ketika sedang memilih barang yang ingin dibelinya sesuai kebutuhan.

Dalam riset yang sama, salah satu faktor pertimbangan yang menarik perhatian pembeli untuk berbelanja di live shopping adalah penawaran menarik seperti gratis ongkir dan diskon, yang juga sering ditawarkan oleh para brand di Shopee seperti Shopee Live Semua Diskon 50%.

Secara lengkap dalam riset Populix, Shopee Live menjadi fitur live streaming dengan harga paling murah, promosi dan gratis ongkir terbanyak, dan fitur live streaming yang menawarkan diskon hingga cashback paling besar. Nah, kira-kira brand lokal apa lagi ya yang bakal mengikuti jejak kesuksesan Eiger di live shopping Shopee Live?