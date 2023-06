Sambut Liburan Sekolah, AEON Mall Sentul City Hadirkan Lego Ninja-Go

MENYAMBUT kedatangan liburan sekolah, AEON Mall Sentul City mengadakan acara bertajuk "School Holiday with AEON Mall Sentul City" pada 19 Juni – 16 Juli 2023.

Acara dimeriahkan oleh karakter Ninjago, tunamen badminton anak dengan berbagai aktivitas pertandingan yang salah satu hadiahnya berupa paket liburan kapal pesiar setara resor kelas dunia.

Selain itu, ada juga program belanja "School Holi-Yay Deals" di mana pengguna kartu kredit BCA akan mendapatkan hadiah tambahan berupa voucher belanja.

"Dalam rangka memberikan hiburan di masa liburan sekolah, bekerja sama dengan brand Lego, kami menggandeng karakteri Ninja Go," kata Bayu Tunggul Aji, General Manager Mall Operation AEON Mall Sentul City dalam keterangan, Jumat (23/6).

Meet and Greet Bersama Karakter Lego

"Selama periode acara akan ada berbagai aktivitas menarik seperti meet and greet bersama karakter-karakter dari Lego di East Court atau Atrium Timur lantai dasar AEON Mall Sentul City." jelasnya.

Untuk mengikuti aktivitas Lego Ninja Go ini, menurut Bayu, para pengunjung cukup berbelanja produk-produk yang tersedia di area retail East Court atau Atrium Timur lantai dasar dan merasakan pengalaman seru selama bermain di area aktivitas.

"Dalam lanjutan rangkaian keseruan di AEON Mall Sentul City, kami menyelenggarakan turnamen olaharaga badminton bertajuk AEON Mall Indonesia Badminton Cup 2023," paparnya

Turnamen badminton ini diperuntukan bagi anak-anak dengan usia 8 sampai dengan 12 tahun.

Turnamen Badminton Digelar Serentak

"Ini merupakan acara turnamen badminton yang pertama kali dilakukan oleh AEON Mall Indonesia. Dilakukan serempak di empat mall, yaitu di AEON Mall Sentul City, AEON Mall BSD City, AEON Mall Jakarta Garden City dan AEON Mall Tanjung Barat, AEON Mall Indonesia bertujuan mendukung pencarian bakat generasi muda berprestasi di bidang olahraga badminton," tambah Bayu.

"Kehadiran 'AEON Mall Indonesia Badminton Cup 2023' ini menjadi salah satu upaya AEON Mall Indonesia untuk ikut serta membantu menciptakan komunitas yang sehat untuk anak-anak Indonesia yang menggemari olahraga, khususnya badminton," ujar Juanita Rustandi, Senior Marcomm Exhibition and Digital Manager PT AEON Mall Indonesia.

"Kami berharap melalui 'AEON Mall Indonesia Badminton Cup 2023' kami akan menemukan banyak atlet muda potensial yang kami yakini dapat mewakili negara di masa depan di tingkat nasional bahkan mancanegara" kata Juanita.

Turnamen badminton yang dimulai dari babak 16 besar hingga final yang akan berlangsung dari tanggal 12 – 16 Juli 2023.

Para pemenang dari masing-masing kategori pria & wanita akan bertanding melawan para pemenang dari masing-masing mall di AEON Mall BSD City pada tanggal 16 Juli 2023 yang berlokasi East Court atau Atrium Timur. (RO/S-4)