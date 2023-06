Restoran Legendaris ini Hadirkan Menu Khas Sunda dan View Nyaman

SEIRING berjalannya waktu wisata kuliner menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak diminati oleh pelancong ke setiap daerah.

Tidak hanya restoran atau cafe modern yang hits juga menjadi idaman wisata kuliner.

Restoran yang telah hadir sejak lama pun tak kalah menarik untuk dikunjungi, kualitas rasa sudah pasti tidak diragukan lagi dan menjadi keunggulan kehadirannya dari belasan hingga puluhan tahun.

'Legendaris' kata yang tepat untuk menjuluki restoran-restoran yang telah lama berdiri dan tetap ramai dikunjungi pecinta kuliner.

Cita rasa restoran legendaris masing-masing tentu memiliki keunikan, kekhasan, dan kenangan tersendiri bagi penikmatnya. Restoran Bumi Aki termasuk salah satunya.

Bumi Aki Konsisten Sajikan Menu Khas Sunda

Lebih dari 37 tahun, Bumi Aki konsisten menghidangkan sajian menu khas Sunda. Di sini, penikmat kuliner dapat menemukan ragam menu yang dibuat dari resep dan rasa yang terus dijaga autentikasinya.

Sebagian besar menu khas Sunda diantaranya karedok, nasi liwet, oncom leunca, dan banyak lagi lainnya.

Anisha Desiliana Resti, Founder & Commercial Director PT Bumi Aki Boga, mengatakan, “Melalui ragam sajian menu dan pelayanan terbaik, kami berkomitmen untuk dapat terus menghadirkan kepuasan bagi pecinta kuliner di setiap momennya."

"Kami ingin pengalaman mereka saat menikmati hidangan dan suasana di Bumi Aki dapat membawa kepuasan dan menjadi momen yang tak terlupakan," kata Anisha dalam keterangan pers, Senin (12/6).

"Diharapkan kenangan tersebut akan diteruskan kepada seluruh keluarga, kerabat serta koleganya,” jelasnya.

Beberapa menu di Restoran Bumi Aki juga merupakan makanan favorit Presiden Jokowi saat sedang berkunjung ke Istana Bogor.

Salah satunya nasi timbel komplit empal yang terdiri dari nasi timbel, empal, sayur asem, sambal, kerupuk, dan lalapan.

Nikmatnya daging empal empuk berpadu dengan sambal dan lalapan semakin melengkapi cita rasa nusantara khas Sunda sekaligus termasuk menu best seller di Bumi Aki.

Usup Konsep Tradisional yang Kental

Restoran Bumi Aki mengusung konsep tradisional yang kental, dengan ruang semi terbuka yang didominasi desain interior coklat bernuansa kayu, membuat suasana terasa hangat dan homey.

Tidak kalah dengan tempat makan baru yang instagramable, restoran Bumi Aki juga memiliki banyak spot keren yang cocok untuk mendukung visualisasi foto saat mengabadikan momen bersama.

View Tempat Makan yang Nyaman

Dengan daftar menu pilihan lebih dari 150 varian, view dan tempat yang nyaman, area parkir yang luas, Bumi Aki wajib masuk dalam daftar restoran yang wajib dikunjungi.

Pelanggan tidak hanya akan dimanjakan oleh hidangan penggugah selera, tapi juga disuguhi ambiance yang akan memanjakan mata terlebih saat momen berkumpul bersama keluarga dan orang terkasih.

Beberapa pilihan restoran legendaris lain yang juga tetap hits di semua kalangan yang wajib dikunjungi di antaranya Wong Fu Kie Jakarta, Bunga Rampai Jakarta, dan Ayam Goreng Suharti.

“Restoran Bumi Aki buka setiap hari Senin - Minggu, mulai pukul 08.00 hingga 22.00 WIB. Kami telah memiliki beberapa cabang yaitu di Puncak, Cisarua, Bogor, Cibinong, dan Bandung," jelas Anisha.

"Rencananya dalam waktu dekat ini kami akan menambah dua outlet lagi, satu di Sentul Bogor dan satunya di daerah Jakarta Utara. Let’s Celebrate Happiness with the best food and ambiance.” Pungkas Anisha. (RO/S-4)