Pelajar SMAN 81 Jakarta Jadi yang Terbaik di Kompetisi Bisnis Asia Pasifik

TIM Sievasco Student Company (SC) dari SMAN 81 Jakarta harumkan nama Indonesia dengan menjuarai kompetisi bisnis pelajar tingkat Asia Pasifik, 2023 Junior Achievement (JA) Asia Pacific Company of the Year Competition, yang diselenggarakan oleh JA Asia Pacific di New Delhi, India pada 29 Mei-2 Juni.

Selain keluar sebagai juara pertama, mereka berhasil menyabet dua penghargaan lainnya, yaitu Product of the Year (Produk Terbaik) dan the Best Business Video (Video Bisnis Terbaik).

Capaian gemilang itu membuat para pelajar SMAN 81 Jakarta mampu mengalahkan batas prestasi yang pernah ditorehkan pelajar Indonesia sejak kali pertama kompetisi ini diadakan pada 2011.

Baca juga : ASN Muda Kemenhub Pukau Dunia dengan I-Motion

Sebagai perusahaan siswa terbaik di Asia Pasifik, Sievasco SC akan kembali berkompetisi dengan tim pemenang dari kawasan Afrika, Amerika Serikat, Amerika Latin, Eropa, dan Timur Tengah untuk memperebutkan pencapaian tertinggi sebagai kelompok bisnis pelajar terbaik di dunia dalam ajang JA Worldwide De La Vega Global Entrepreneurship Award pada Februari 2024 mendatang.

SMAN 81 Jakarta merupakan bagian dari sekolah penerima manfaat inisiatif edukasi kewirausahaan OBH Combi Kalahkan Batas Youth Entrepreneurship Program yang diimplementasikan Prestasi Junior Indonesia bersama PT Combiphar dan OBH Combi.

Baca juga : Peningkatan Jumlah Pustakawan Perlu Bantuan dan Usulan dari Pemerintah Daerah

Melalui program itu, pelajar SMA dan SMK di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis kewirausahaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan ide bisnis. Para pelajar diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah di masyarakat dan lingkungan melalui bisnis yang mereka operasikan di sekolah.

Senior Vice President Marketing & International Operations PT Combiphar Weitarsa Hendarto mengaku bangga dengan kesuksesan yang diraih Sievasco SC dalam kompetisi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa keterampilan, wawasan, dan bimbingan yang mereka dapatkan selama mengikuti program sangat bermanfaat dalam menggali potensi dan mengasah kompetensi bisnis mereka.

"PT Combiphar melalui produk unggulannya OBH Combi mendukung program ini sebagai bagian dari kampanye ‘OBH Combi Kalahkan Batas’ yang berfokus untuk memotivasi masyarakat Indonesia, termasuk generasi muda, dalam mengalahkan batasan yang dihadapi mulai dari usia masih belia, lalu melangkah ke prestasi tingkat nasional, dan bahkan memenangkan tingkat region Asia Pasifik. Kami berkomitmen untuk mendukung para pelajar SMAN 81 Jakarta ini agar siap terus melaju dan mencetak prestasi di kancah internasional," jelasnya.

Academic Advisor and Operations Counsel Prestasi Junior Indonesia Robert Gardiner mennjelaskan, lewat program ity, para pelajar tidak hanya memperoleh pengalaman pertama berwirausaha tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Di tengah situasi pemulihan pascapandemi, pengusaha muda tersebut menciptakan bisnis yang menguntungkan sekaligus tetap mengedepankan misi sosial dan lingkungan, dengan ambisi untuk membantu membangun komunitas yang lebih baik melalui bisnis mereka.

"Kami berharap upaya berkelanjutan yang PJI lakukan dengan dukungan mitra sponsor, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, serta Dinas Pendidikan di berbagai wilayah ini dapat terus menjadi wadah lahirnya wirausaha muda baru Indonesia." ujarnya.

Dalam ajang bergengsi tahunan itu, pelajar SMAN 81 Jakarta bersaing dengan membawa lini produk fesyen ramah lingkungan mereka, Taska. Dengan mendaur ulang 700 kg limbah ban bekas dan memberdayakan enam pengrajin di Jakarta dan Bandung, mereka menciptakan beragam inovasi menarik, mulai dari tas, dompet, clutch, hingga lanyard.

Produk tas mereka juga dilengkapi dengan fitur GPS tracker untuk keamanan yang terhubung langsung dengan telepon genggam dan fitur mix and match untuk memberikan rekomendasi padu padan berpakaian. Berkat keunikan tersebut, Sievasco SC berhasil menjual 420 unit produk dan memperoleh pendapatan bisnis hingga Rp67 juta selama delapan bulan beroperasi.

Kepiawaian mengelola bisnis secara berkelanjutan itulah yang membuat Sievasco SC sukses mengungguli sembilan perusahaan siswa dari tujuh negara di regional Asia Pasifik, termasuk India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

“Melalui bisnis ini, kami berupaya untuk mengajak generasi muda untuk segera mengambil aksi nyata dalam membangun dunia yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan. Tentunya, partisipasi dalam kompetisi Asia Pasifik memberikan pengalaman yang inspiratif karena kami dapat bertemu dan bertukar ide dengan pengusaha muda dari berbagai negara. Kami akan terus mengembangkan Sievasco SC hingga ke kompetisi global nanti,” ungkap Naura Tsabita Wibowo, President Director Sievasco SC. (RO/Z-5)