Veska Bangga Tampilkan Beskap Jawa saat Parade Indonesia di New York

PARADE Indonesian Heritage yang digelar dalam rangka Parade Asia Amerika dan Kepulauan Pasifik (AAPI) di Manhattan, New York, AS, baru-baru ini, berhasil mencuri perhatian publik kota New York.

Sekitar 100 diaspora Indonesia berjalan memperagakan aneka pakaian khas tradisional dari berbagai daerah, melewati jalan utama 6th Avenue, dari 44th menuju 55th. Hadir juga, dua pakaian tradisional kontemporer yang didatangkan dari Surakarta, Jawa Tengah.

Namun, mata publik tertuju pada rancangan pakaian yang dibawakan model keturunan Indonesia, yang berjalan di depan barisan. Model Amir Raffi Jones mengenakan pakaian beskap Jawa tetapi dalam rancangan elegan, berbeda dan membangun simbol-simbol kebebasan seni.

Pakaian ini sangat sesuai dengan gaya hidup warga kota New York yang dikenal sangat trendi dan modis.

Reincarnation by Veska, adalah pakaian pria yang dirancang khusus oleh desainer New York asal Indonesia, Veska Naratama.

“Inspirasi desain ini dari pakaian pria Jawa abad ke-19. Saya memadukan nilai-nilai tradisi dalam ruang modern yang ditafsirkan kembali melalui kacamata mode dan subkultur musik rock di tahun 1980-an," kata Veska, melalui keterangan tertulisnya, Senin (5/6).

Lulusan kampus fesyen top di New York, Fashion Institute of Technology (FIT) itu, menjelaskan desainnya merupakan perpaduan antara motif dan desain klasik Jawa kuno bereinkarnasi dengan gaya hidup budaya pop kota New York.

Desain ini berhasil membangun nilai-nilai eksploratif seni kreatif dalam imajinasi kekinian.

“Saya suka musik rock dan ini mempengaruhi karya-karya desain saya. Desain ini disesuaikan dengan gaya modern glam rock mulai dari potongan trim, sarung hingga beskap velvet (beludru), dipadukan dengan elemen-elemen Indonesia," tambah Veska.

Sebagai desainer muda, Veska yang kini berusaia 24 tahun, sudah malang melintang pada industri fesyen di kota New York.

Mulai dari New York Fashion Week (CFDA), majalah-majalah mode hingga pameran mode di museum seni kontemporer bergengsi, MET Museum New York.

Veska juga dikenal sebagai desainer dari brand pria papan atas, Willy Chavarria. Veska merancang pakaian untuk selebritas dan musisi ternama seperti Madonna, Billie Eilish, Lady Gaga, Hailey Bieber, dan sejumlah band pop-rock kota New York.

Karya-karya desainer pakaian pria yang pernah mendapat beasiswa dari brand fesyen elite, Giorgio Armani, ini beberapa kali muncul dalam majalah mode seperti Vogue, Hypebeast, dan GQ.

Salah satu kekuatan desain karya Veska ialah story telling. Ini tecermin dalam setiap karya desainnya, termasuk Reincarnation by Veska.

"Sebagai orang Indonesia yang besar di AS, saya bangga bisa menampilkan karya saya di parade tersebut dan dilihat publik kota New York yang sangat heterogen dan fashionable," tutup Veska. (RO/S-2)