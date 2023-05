Ciputra SMG Eye Clinic Layani Operasi Lasik Mata dengan Teknologi Canggih

KLINIK mata premium dengan layanan utama lasik dan katarak, Ciputra SMG Eye Clinic, Senin (15/5) meresmikan klinik ketiga yang terletak di kawasan Mall & Office TowerPondok Indah.

Acara ini dihadiri Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes dr. Yanti Herman, MH. Kes, CEO of Ciputra Group Candra Ciputra, Managing Director of Ciputra Group Cakra Ciputra, dan Chairman of Singapore Medical Group SMG Tony Tan.

Selain itu, turut hadir pula CEO of Singapore Medical Group dr. Beng Teck Liang, Direktur Ciputra Healthcare Veimeirawaty Kusnadi, Direktur Ciputra SMG Eye Clinic drg. Ferra J. Papilaya, MM., MARS, dan Dokter Penanggung Jawab Clinic dr. Devy Mandagi, SpM.

Beberapa selebritas seperti Derby Romero dan Nicholas Sean dan sejumlah tamu undangan lainnya turut menghadiri acara peresmian klinik.

Dukung Program Health Tourism di Indonesia

Ciputra SMG Eye Clinic hadir mendukung program pemerintah di bidang health tourism.

Sebagaimana diketahui berdasarkan data Kemenkes pada tahun 2021 bahwa Indonesia telah menjadi kontributor terbesar dalam hal kunjungan medis ke luar negeri dengan total Rp 161 triliun.

Malaysia dan Singapura menjadi negara yang paling sering dituju oleh wisatawan Nusantara.

Ini juga yang menjadi kepedulian dan fokus utama Ciputra SMG Eye Clinic dalam memberikan layanan yang terbaik bagi para pasien, agar dapat berkompetisi untuk menjadi destinasi health tourism bagi masyarakat lokal maupun internasional.

Cakra Ciputra selaku Managing Director Ciputra Group mengatakan, “Lokasi klinik kami di Indonesia, baik yang di Jakarta maupun di Surabaya terletak di mixed used property complex, yang dilengkapi dengan pusat perbelanjaan dan hotel bertaraf internasional."

"Sangat sejalan dengan visi Indonesia yang menggalakkan health tourism. Separuh dari pasien kami berasal dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Juga terdapat sejumlah pasien warga negara asing dari berbagai negara,” jelas Cakra.

“Komitmen kami untuk menjadikan Eye Clinic kami sebagai klinik yang terbaik di Indonesia, baik dalam pemilihan lokasi klinik, disain interior, kelengkapan fasilitas dan peralatan medis dengan teknologi terdepan, para dokter spesialis yang berpengalaman dan terlatih, serta staf pelayanan yang berdedikasi dan terlatih”, jelasnya.

Didukung Teknologi Tercanggih

drg. Ferra J. Papilaya, MM., MARS selaku Direktur Ciputra SMG Eye Clinicmengatakan, “Ciputra SMG Eye Clinic telah didukung oleh teknologi tercanggih dan tercepat untuk menghilangkan mata minus dan silinder, yaitu ReLEx SMILE Pro yang dapat melakukan operasi hanya dalam jangka waktu 8 detik saja.

ReLEX SMILE Pro merupakan evolusi teknologi laser yang berasal dari Zeiss, Jerman yang dapat mengembalikan pengelihatan menjadi normal dan tanpa membutuhkan waktu yang lama”.

“Untuk Operasi katarak, kami juga menggunakan peralatan paling mutakhir yaitu Phacoemulsifier New Centurion yang dilengkapi Opmi Lumera 700 Microscope dengan Callisto, perpaduan mesin canggih dan generasi terbaru yang akan digunakan dalam operasi katarak. “ tambah drg. Ferra J. Papilaya, MM., MARS.

“Jadi tidak lagi menggunakan marking manual yang dapat memudahkan pengerjaan Dokter, sehingga operasi lebih cepat dan presisi," ujar dr. Devy Mandagi, SpM selaku Dokter Penanggung Jawab Clinic Ciputra SMG Eye Clinic.

"Dengan teknologi tercanggih saat ini, operasi katarak dilakukan dengan lebih cepat dan dengan menggunakan lensa premium. Sehingga tingkat kenyamanan pasien bisa diraih, karena itu memang prioritas kami,”tuturnya.

“Tidak hanya teknologi canggih yang dimiliki oleh Ciputra SMG Eye Clinic, melainkan didukung oleh para staff dan dokter spesialis yang memiliki pengalaman panjang dan terlatih di bidangnya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pasienyang mendambakan mata yang sehat dan lepas dari kacamata,” kata drg. Ferra J. Papilaya, MM., MARS.

“Pemerintah melalui Kemenkes berusaha mengoptimalkan kualitas kesehatan di Indonesia, dengan melakukan percepatan kesehatan melalui 6 pilar transformasi kesehatan, salah satunya adalah pengembangan health tourism," ujar dr. Yanti Herman, MH. Kes, selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes

"Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang berobat keluar negeri. Jadi kami sangat mengapresiasi kepada Ciputra yang mengoptimalisasi health tourism di Indonesia,”ucap dr. Yanti Herman. (RO/S-4)