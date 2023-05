Contoh Narrative Text dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya

NARRATIVE text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang memuat cerita atau serangkaian peristiwa yang saling terkait. Cerita dalam narrative text biasanya bersifat imajinatif dan dibuat oleh penulis sebagai karangan fiksi.

Tujuan dari teks naratif pada pelajaran bahasa Inggris ialah menghibur pembaca. Berikut beberapa jenis narrative text meliputi fabel (cerita binatang), mitos, legenda, dongeng, fiksi ilmiah, dan cerita pendek (short story).

Contoh narrative text dalam bahasa Inggris I

The Legend of Toba Lake

In the past, there lived a young orphan farm in the northern part of the island of Sumatra. Syahdan, the young man made his life from farming and fishing. One day while he was fishing he got a fish which was so beautiful in golden brown. While he was holding it, the fish turned into a beautiful princess. The princess was a woman who was condemned for violating the prohibitions and it would turn into a kind of creature who first touched it. Because at that time the human touched it, then it turned into a princess.

Fascinated by her beauty, the young man asked her to be his wife. The application was accepted on condition that the young man was not allowed to tell the origin of the princess who came originally from fish. The young man agreed to this requirement. Having got married for a year, the couple got a boy but he had a bad habit that he never felt satisfied while he was eating. He ate all the food.

One day the boy ate all the food that should be given to his father. The young man then so angrily said: "basically you are the offspring of fish!" That statement by itself unlocked the secrets of his wife and broke his promise.

Shortly afterwards, his wife and son magically disappeared. Suddenly in the land of their former footsteps went out the springs which were very heavy. The water flew from these springs continuously and the longer it happened the larger it would be. Finally, these springs became a vast lake. The lake is now called Toba Lake

Terjemahan bahasa Indonesia

Legenda Danau Toba

Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda tani yatim piatu di bagian utara pulau Sumatra. Syahdan, pemuda itu hidup dari bertani dan memancing ikan. Pada suatu hari ketika ia sedang memancing ia mendapat seekor ikan yang sangat indah yang berwarna kuning keemasan. Begitu dipegangnya, ikan tersebut berubah menjadi seorang putri jelita. Putri itu adalah wanita yang dikutuk karena melanggar suatu larangan dan ia akan berubah menjadi sejenis makhluk yang pertama menyentuhnya. Karena pada waktu itu yang menyentuhnya ialah manusia, ia berubah menjadi seorang putri.

Terpesona oleh kecantikannya, pemuda tersebut memintanya menjadi istrinya. Lamaran tersebut diterima dengan syarat bahwa pemuda itu tidak diperbolehkan menceritakan asal-usul sang putri yang berasal dari ikan. Pemuda tani itu menyanggupi syarat tersebut. Setelah menikah selama satu tahun, pasangan suami istri tersebut mendapatkan seorang anak laki-laki. Namun ia punya kebiasaan buruk yaitu tidak pernah kenyang. Ia makan semua makanan yang ada.

Pada suatu hari anak laki-laki itu memakan semua makanan yang seharusnya diberikan kepada ayahnya. Pemuda itu dengan sangat jengkelnya kemudian berkata, "Dasar anak keturunan ikan!" Pernyataan itu dengan sendirinya membuka rahasia dari istrinya dan melanggar janjinya.

Sesaat setelah itu, istri dan anaknya menghilang secara ajaib. Tiba-tiba di tanah bekas pijakan mereka menyemburlah mata air yang sangat deras. Air yang mengalir dari mata air tersebut terus menerus dan makin lama makin besar. Akhirnya mata air tersebut menjadi danau yang sangat luas. Danau itu kini bernama Danau Toba.

Contoh narrative text dalam Bahasa Inggris II

The Story of a Rainbow

A very long time ago, there was a nice farmer named John. He married a beautiful woman and both of them had a beautiful baby boy.

But one day, the wife and son of the farmer got sick. Then the wife wore her wings and then flew with the son next to her, leaving the farmer alone and heartbroken.

The gods didn't want to see him sad and heart broken. They help the farmer by building a gorgeous, colorful bridge. The farmer can climb the sky and then see his wife and son again.

Terjemahan bahasa Indonesia

Cerita Pelangi

Pada zaman dulu sekali, ada seorang petani yang baik hati bernama John. Dia menikahi seorang wanita yang cantik dan mereka berdua mempunyai seorang bayi laki-laki yang lucu.

Suatu hari, sang istri dan anak petani tiba-tiba jatuh sakit. Kemudian sang istri memakai sayapnya kembali dan terbang bersama anak laki-lakinya. Sang istri meninggalkan petani sendirian dan patah hati.

Para dewa tidak ingin melihat sang petani bersedih dan patah hati. Mereka membantu petani dengan membangun jembatan yang sangat cantik dan berwarna-warni.

Sang petani pun bisa berjalan di atas jembatan itu dan kemudian bertemu lagi dengan istri dan anak laki-laki yang dicintainya.

Contoh narrative text dalam Bahasa Inggris III

Snow White

One day, there was a queen sitting near a very beautiful window while tailoring and seeing the snow. Accidentally, her finger was pierced by a sewing needle so that three drops of blood dripped out. The drops of blood fell down on the snow. The red color of the blood which was stuck in the white of the snow looked very pretty. Suddenly the queen thought "If only I had a child whose skin was as white as snow and whose lips were as red as blood".

As the time went by, finally a queen gave birth to a very pretty princess whose skin was as white as snow and whose lips were as red as blood. The queen grew up as a very pretty and kind-hearted girl. She was called Snow White. However, when Snow White was a teenager, the queen died because of an illness. After the queen's death, the king married again. This new queen was wicked and hated Snow white. The queen gave orders that Snow White was to be treated as a servant.

Everyday the queen stood in front of her magic mirror while asking "Who is the most beautiful woman in the land?" and the mirror always answered, "You are the most beautiful one of all." The new queen asked the same question everyday and the mirror always answered the same thing. But one day the mirror answered that the queen was so beautiful but Snow White was much more beautiful than the queen. It made the queen so angry that she gave orders to one of her Huntsmen to take Snow White into the woods and kill her.

The Huntsman had such a kind heart that he couldn't do the deed. He told her to run away. While fleeing into the woods, she found a place in which seven dwarfs lived. Their house was small and strange. Snow White entered the little house and found it very untidy. Then, she started to clean up the entire house. In the upstairs she found seven little beds. She was so exhausted that she stretched out on one of the beds. Not long after that, she was asleep on the bed.

When the Dwarfs came home they were surprised to find Snow White and after some argument, decided to let her stay. She promised to cook and look after them. She lived there together happily.

Unfortunately, The Queen discovered the place where Snow White was living and disguising herself as a witch. She then took a poisoned apple and set out for the Dwarfs cottage. She gave Snow White the poisoned apple to eat and as soon as she bit the apple, she sank into unconsciousness.

Thinking she was dead, the Dwarfs built a glass coffin and put her in it. For days she lay in the forest in her glass coffin. One day, the Prince was riding through the forest looking for Snow White and found her. He leaned over and kissed her. She opened her eyes and sat up with a smile. Everyone was happy at that time. The Prince took Snow White to his palace where they were married and lived happily ever after.

Terjemahan bahasa Indonesia

Putri Salju

Pada suatu hari, ada seorang Ratu yang sedang duduk di balik jendela yang sangat indah sambil menjahit dan melihat salju yang turun. Secara tidak sengaja, jarinya tertusuk oleh jarum jahit hingga mengeluarkan tiga tetes darah dari jarinya. Darah tersebut jatuh di atas salju, dan warna merah pun menempel di atas salju yang putih, sehingga terlihat sangat cantik. Ratu pun berpikir "Andai saja aku punya anak dengan kulit seputih salju dan bibir semerah darah".

Beberapa waktu kemudian, akhirnya Ratu pun melahirkan seorang Putri yang sangat cantik jelita yang memiliki kulit seputih salju dan bibir merah semerah darah. Sang putri pun tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan juga baik hati. Ia kemudian dipanggil dengan nama Putri Salju. Namun, ketika Putri Salju tumbuh menjadi gadis remaja, Sang Ratu meninggal karena punya penyakit. Setelah Sang Ratu meninggal, Sang Raja pun menikah lagi. Ratu baru yang ini sangat jahat dan sangat benci kepada Putri Salju. Sang Ratu memberi perintah agar Putri Salju diperlakukan sebagai seorang pembantu.

Setiap hari Sang Ratu berdiri di depan cermin ajaib sambil bertanya "Siapa wanita paling cantik di negeri ini?" dan cermin ajaib itu pun selalu menjawab, "Anda yang paling cantik di antara semuanya." Sang Ratu yang baru itu mengajukan pertanyaan yang sama setiap hari dan si cermin pun selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Suatu hari cermin menjawab bahwa Ratu itu sangat cantik tetapi Putri Salju jauh lebih cantik dari Sang Ratu. Hal itu membuat Sang Ratu begitu marah sehingga ia memerintahkan salah satu pemburu untuk membawa Putri Salju ke hutan dan langsung membunuhnya.

Ternyata sang pemburu ialah seseorang yang baik hati sehingga ia tidak bisa melakukan perbuatan tersebut. Ia menyarankan kepada Sang Putri Salju untuk kabur. Dalam pelariannya ke hutan, ia menemukan tempat di mana terdapat tujuh kurcaci tinggal. Tempat tinggal mereka sangat kecil dan aneh. Sang Putri Salju memasuki rumah kecil tersebut dan tempat itu begitu berantakan. Kemudian, ia mulai membersihkan seluruh rumah itu. Di lantai atas ia menemukan tujuh tempat tidur kecil-kecil. Ia begitu lelah sehingga ia pun berbaring di salah satu tempat tidur tersebut. Tidak lama setelah itu, ia pun tertidur di tempat tidur itu.

Ketika Kurcaci pulang, mereka terkejut menemukan Putri Salju, dan setelah berdialog, mereka memutuskan untuk membiarkan ia tinggal di sana. Dia berjanji untuk memasak dan merawat mereka. Ia tinggal bersama di sana dengan bahagia.

Sayangnya, Sang Ratu menemukan tempat Putri Salju tinggal dan kemudian dirinya menyamar menjadi seorang penyihir. Kemudian ia mengambil apel beracun dan pergi ke rumah Sang Kurcaci. Dia memberikan apel beracun tersebut kepada Putri Salju untuk dimakannya. Seketika setelah Putri Salju menggigit apel beracun tersebut, ia kemudian jatuh pingsan.

Kurcaci berpikir bahwa Putri Salju sudah mati, kurcaci pun membuat peti mati kaca dan menempatkan dia di dalamnya. Selama berhari-hari ia terbaring di dalam peti kaca di hutan. Suatu hari, seorang pangeran berkelana ke hutan mencari Putri Salju dan menemukannya. Dia membungkuk dan menciumnya. Dia membuka matanya dan duduk dengan tersenyum. Semua orang bahagia pada waktu itu. Pangeran membawa Putri Salju ke istananya di mana mereka menikah dan hidup bahagia selamanya.

Pesan moral: Iri dengki hanya akan membawa malapetaka di masa yang akan datang. Sedangkan orang yang baik akan mendapatkan kebahagiaan dan rasa hormat dari orang-orang di sekelilingnya.

Contoh narrative text dalam bahasa Inggris IV

The Legend of Salatiga

Many years ago there was a very honest sunan. He taught people about the meaning of life and about religion, he is known as Sunan Kalijaga. He traveled to spread his precious lesson.

One day, Sunan Kalijaga arrived at a village. Sunan went to the village chief's house. Then Sunan Kalijaga asked for a job without telling his real name. The wife of the chief said he could help cut the grass.

Sunan Kalijaga started working by cutting grass to feed the chief's horses.

Soon, the chief of the village realized that his employee was Sunan Kalijaga. The chief was extremely surprised. Then he decided to follow the lesson of Sunan Kalijaga.

To follow the lesson of Sunan Kalijaga, the chief had to leave everything behind. But the wife didn't agree so she brought her jewelry in bamboo.

When the three of them were taking a rest in a village, a robber approached and took everything from the wife of the chief. Sunan said that this village would be full of people and really busy.

Then Sunan named the place Salatiga which means three wrong people. The three wrong people were the chief, his wife, and also the robber who loves collecting things.

And now, this village is known as Salatiga.

Terjemahan bahasa Indonesia

Legenda Salatiga

Bertahun-tahun yang lalu hiduplah seorang sunan yang sangat jujur. Beliau mengajar orang-orang tentang makna kehidupan dan tentang agama, beliau dikenal dengan nama Sunan Kalijaga.

Sunan Kalijaga bepergian untuk menyebarkan ajarannya yang sangat berharga. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga tiba di suatu desa. Beliau pergi ke rumah kepala desa.

Kemudian Sunan Kalijaga meminta untuk dipekerjakan tanpa memberitahukan nama aslinya. Istri kepala desa mengatakan bahwa Sunan Kalijaga bisa membantu memotong rumput.

Sunan Kalijaga pun mulai bekerja memotong rumput untuk kemudian digunakan sebagai makanan kuda milik kepala desa.

Segera, kepala desa mengetahui bahwa pekerjanya yang baru adalah Sunan Kalijaga. Kepala desa sangat terkejut. Kemudian dia memutuskan untuk mengikuti ajaran Sunan Kalijaga.

Untuk mengikuti ajaran Sunan Kalijaga, kepala desa harus meninggalkan segala sesuatu. Tapi istri kepala desa tidak setuju sehingga dia membawa perhiasannya di dalam sebuah bambu.

Saat mereka bertiga sedang beristirahat di suatu desa, muncullah seorang perampok dan mengambil semua yang dibawa oleh istri kepala desa.

Sunan pun berkata bahwa desa ini akan menjadi desa yang sangat sibuk dan dipenuhi oleh penduduk.

Kemudian Sunan menamai desa ini Salatiga yang berarti ada tiga orang yang salah. Ketiga orang yang salah itu adalah kepala desa, istrinya, dan si perampok. Sekarang, daerah itu dikenal dengan nama Salatiga.

Contoh narrative text dalam bahasa Inggris V

The Fortune Teller

In the big city of Taipei, there lived a man called Lee and his wife Mrs. Lee. Both of them had no children. This made them very sad and unhappy.

One day, Mr. and Mrs. Lee found a baby boy right outside their door. He was crying though wrapped in a blanket. They took that baby into the house and named him Xiao Lee.

When Xiao Lee was a young man, a fortune teller came to Lee's house. "You should send your son away," she said. "One day your son will be a thief and cause a lot of trouble for you."

Mr. and Mrs Lee were extremely sad to hear this. They believed in what the fortune teller said. They gave Xiao Lee some money and clothes and then sent him away.

A couple years later, Xiao Lee was having a meal in a restaurant several miles away from Taipei. He put the bag on the floor right next to his own table. After finishing the meal, he picked up his bag.

"This isn't my bag!" he thought, "This bag feels too heavy." He looked inside the bag and found a lot of gold bars. Then he realized someone had taken his bag by mistake and then left another bag.

In the evening, a young man came to the restaurant, "Has anyone seen my bag?" he asked. Xiao Lee was extremely honest, he returned the bag to that man.

The young man thanked him. "You are such an honest man." He said, "I am going to ask my father to give you a job." Since the young man's father was a rich merchant, he gave Xiao Lee a good job.

"But go home first," he said. Xiao Lee returned to Taipei. Mr. and Mrs. Lee were delighted to see him again. The fortune teller was also there. Xiao Lee told them what had happened.

The fortune teller didn't know what to say. She left the house without saying anything. Mr. and Mrs. Lee never believed in fortune tellers ever again. Xiao Lee took them to live with him and they live happily.

Terjemahan bahasa Indonesia

Sang Peramal

Di kota besar Taipei, hiduplah seorang pria bernama Lee dan istrinya Bu Lee. Mereka berdua tidak mempunyai anak. Hal ini membuat mereka sangat sedih dan tidak bahagia.

Suatu hari, Bapak dan Ibu Lee menemukan seorang bayi laki-laki tepat di luar pintu rumah mereka. Ia menangis meski terbungkus selimut. Mereka membawa bayi itu masuk ke dalam rumah.

Mereka juga menamai bayi itu Xiao Lee.

Ketika Xiao Lee masih muda, seorang peramal datang ke rumah keluarga Lee. "Kamu harus menyuruh anakmu pergi" katanya. "Suatu hari anak ini akan mulai mencuri dan bermasalah."

Bapak dan Ibu Lee sangat sedih mendengar ini. Mereka percaya pada apa yang dikatakan oleh peramal. Mereka memberi Xiao Lee sejumlah uang dan pakaian, lalu menyuruhnya pergi.

Beberapa tahun kemudian, Xiao Lee sedang makan di rumah makan yang beberapa mil jauhnya dari Taipei. Dia meletakkan tasnya di lantai dekat meja.

Setelah selesai makan, dia mengambil tasnya. "Ini bukan tasku!" pikirnya, "Tas ini terasa terlalu berat." Dia melihat ke dalam tas dan menemukan banyak batangan emas.

Kemudian dia menyadari seseorang telah mengambil tasnya secara tidak sengaja dan kemudian meninggalkan tas lain.

Di malam hari, seorang pemuda datang ke rumah makan, "Apakah ada yang melihat tas saya?" Dia bertanya. Xiao Lee sangat jujur, dia mengembalikan tas itu kepada pria itu.

Pemuda itu berterima kasih kepadanya. "Kamu pria yang jujur." katanya, "Aku akan meminta ayahku untuk mempekerjakan kamu."

Ayah pemuda tersebut merupakan seorang saudagar yang sangat kaya. Dia memberi Xiao Lee pekerjaan yang bagus.

"Tapi pulanglah dulu," katanya. Xiao Lee kembali ke Taipei. Bapak dan Ibu Lee senang bertemu dengannya lagi.

Peramal itu juga berada di sana. Xiao Lee menceritakan apa yang terjadi kepada mereka. Peramal itu tidak tahu harus bilang apa. Dia meninggalkan rumah itu tanpa berkata apa-apa.

Bapak dan Ibu Lee tidak pernah mempercayai peramal lagi seumur hidup mereka. Xiao Lee membawa mereka untuk tinggal bersamanya dan mereka pun hidup bahagia.

Contoh narrative text dalam bahasa Inggris VI

Pinocchio

In the past, there was a puppeteer whose name was Geppetto. He was eager to have a son very much but his wife passed away several years ago. One day, he got an idea to make a puppet in order not to be lonely again. He made a puppet all day long. Finally, in the morning he had finished his work and he named the puppet Pinocchio. Soon he felt lonely again since Pinocchio couldn't walk or talk by itself. One night, Geppetto prayed to God to become a real boy. He always thought it in his mind in his dream.

The next morning, he was surprised that Pinocchio was alive. He taught Pinocchio how to walk, how to read, how to speak and to do other things as human. He then studied at an elementary school. One day, Pinocchio felt bored and it made him go home late. When Pinocchio finally came home, Geppetto asked him. He said that he was in school but he wasn't. Instantly, Pinocchio's nose grew longer and longer and it meant that Pinocchio had lied.

The next morning, Pinocchio was kidnaped by the owner of the circus. Pinocchio soon became a slave for the circus. He was so famous because he was a puppet which could talk. Geppetto worried about him because Pinocchio had not been going home for almost two days. He tried to find Pinocchio everywhere but he found nothing. When he searched for him on the sea, a big wave smashed him. He was then in the whale's stomach when he awoke. He couldn't find the way to go out.

On the other side, Pinocchio finally could escape out from the circus. He came home but nobody was there. Later on, he searched Geppetto in the sea. He had the same accident as Geppetto and he met Geppetto in the whale's stomach. Both of them got out from its stomach by making a fire. In the end of the story, they went home together and lived happily ever after.

Terjemahan bahasa Indonesia

Pinokio

Dahulu kala, ada seorang pembuat boneka kayu yang bernama Geppetto. Dia ingin sekali mempunyai anak laki-laki, tetapi istrinya sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Suatu hari, ia mendapat ide untuk membuat boneka agar tidak merasa kesepian lagi. Dia kemudian membuat boneka kayu itu sepanjang hari. Akhirnya, di pagi hari ia selesai membuatnya dan boneka itu diberi nama Pinocchio. Setelah itu, ia merasa kesepian lagi karena Pinocchio tidak bisa berbicara bahkan berjalan sekali pun. Suatu malam, Geppetto berdoa kepada Tuhan agar Pinnochio menjadi seorang anak yang nyata. Dia selalu memikirkan hal itu dalam pikirannya.

Keesokan harinya, ia terkejut karena Pinocchio ternyata hidup. Dia kemudian mengajari Pinocchio bagaimana cara berjalan, cara berbicara, cara membaca, dan cara melakukan hal-hal lain seperti apa yang manusia biasa lakukan. Dia kemudian belajar di sebuah sekolah dasar. Suatu hari, Pinocchio merasa bosan dan itu membuatnya pulang terlambat. Ketika Pinocchio akhirnya pulang, Geppetto bertanya. Dia bertanya bahwa ia berada di sekolah tapi sebenarnya dia tidak di sekolah. Seketika, hidung Pinokio tumbuh lebih panjang lagi dan lagi dan itu berarti bahwa Pinocchio sedang berbohong.

Esok pagi, Pinocchio diculik oleh seorang pemain sirkus. Pinocchio kemudian dijadikan budak untuk bermain sirkus. Dia begitu terkenal karena ia adalah boneka yang bisa bicara. Geppetto pun khawatir terhadap Pinnochio karena Pinocchio belum pulang selama hampir dua hari lebih. Dia mencoba mencari Pinocchio kemana-mana tapi ia tidak menemukannya. Ketika ia mencari Pinnochio di laut, gelombang besar menghempaskan dirinya. Dia kemudian berada di perut ikan paus, dan ketika ia terbangun, dia tidak bisa menemukan cara untuk keluar dari perut ikan paus tersebut.

Di sisi lain, akhirnya Pinocchio bisa kabur dan keluar dari sirkus itu. Dia pulang ke rumah tapi ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Akhirnya, ia mencari Geppetto ke laut. Dia mengalami kecelakaan yang sama seperti apa yang dialami oleh Geppetto dan ia akhirnya bertemu dengan Geppetto di dalam perut ikan paus. Keduanya keluar dari perut tersebut dengan menyalakan api. Di akhir cerita, mereka pulang bersama-sama dan hidup bahagia selamanya.

Contoh narrative text dalam bahasa Inggris VII

The Lion and The Mouse

When he was awakened by a tiny Mouse running across his body, a mighty Lion was sleeping in his lair. The lion then grabbed the frightened mouse with his huge paws and opened his mouth to swallow him directly. "Please, King," begged the Mouse, "Spare me this time and of course I will never forget your kindness. Someday I may be able to repay you. "The Lion thought that it was such an amusing idea that he let the poor creature go.

Sometimes later the Lion was caught in a net laid by some hunters. Despite his great strength, the Lion could not break free. Soon the forest echoed with angry loud roars.

The Little Mouse heard the Lion and ran to see what was wrong. As soon as he succeeded to make the Lion free "There!" said the Mouse proudly, " You laughed at me when I promised to repay your kindness, but now you know that even a tiny Mouse can help a mighty Lion."

Moral of the story: Little friends may prove to be great friends. Friend in need is a friend indeed.

Terjemahan bahasa Indonesia

Singa dan Tikus

Pada saat ia terbangun oleh tikus kecil yang berjalan di tubuhnya, singa perkasa itu sedang tertidur di sarangnya. Kemudian Singa itu menangkap tikus yang sedang ketakutan dengan cakar besar dan sekaligus membuka mulutnya untuk menelannya langsung. "Tolong, Raja", kata tikus, "Bebaskan saya kali ini dan tentu saja saya tidak akan pernah melupakan kebaikan mu, suatu hari nanti aku mungkin bisa membayar kebaikanmu ini". Singa pun berpikir bahwa itu adalah hal yang baik sehingga ia membiarkan makhluk lemah itu pergi dari cengkramannya.

Beberapa waktu kemudian singa itu terperangkap dalam jaring yang diletakkan oleh beberapa pemburu. Meskipun memiliki kekuatan yang besar, singa tersebut tetap tidak bisa membebaskan dirinya. Kemudian hutan pun bergema dengan auman singa yang sedang marah tersebut.

Tikus kecil mendengar auman singa tersebut dan kemudian berlari untuk melihat apa yang sedang terjadi. Begitu si tikus kecil berhasil membuat singa bebas, "Itulah!" kata tikus dengan perasaan bangganya, "Engkau tertawa padaku saat aku berjanji untuk membalas kebaikanmu, tetapi sekarang engkau tahu bahwa meski hanya tikus kecil tapi bisa membantu singa yang perkasa untuk bebas dari perangkap".

Pesan moral dalam cerita: Teman yang kecil atau lemah sekalipun bisa menjadi teman yang sangat luar biasa. Teman yang membutuhkan adalah arti dari teman yang sebenarnya.

Contoh narrative text dalam bahasa Inggris VIII

Buffalo and Crocodile

One morning a crocodile was struck by a large piece of wood. The crocodile asks for help to be saved. A buffalo has the intention to help the crocodile. The buffalo raised a piece of wood that fell on the crocodile and moved it to another place. But without being noticed, the kindness of the buffalo carried a catastrophe for him. The buffalo's feet are bitten by a crocodile because he intends to eat the buffalo. The buffalo was in pain and asked the crocodile to release its legs. The crocodile keeps biting the buffalo's feet and tries to drop it.

Then came the wise mouse deer. Deer see a buffalo being bitten by a crocodile. The buffalo asks the deer to help him escape the crocodile. Kancil is very clever and asks buffalos and crocodiles how it can happen. Buffalo and crocodile also told of the incident but his opinion was different. The buffalo told the truth and the crocodile lied that he had moved the large piece of wood. Kancil actually already knew the actual chronology, but he pretended not to know. Kancil also said that he did not believe in the talk of Buffalo and Crocodile.

Then buffaloes and crocodiles showed the mouse deer that he was strong enough to lift the big wood. The buffalo asks the crocodile to release his leg for a moment so he can show his strength to the mouse deer. He lifted the large wood with its horns. Then the crocodile does not want to lose to the buffalo and asks that the big wood be thrown over the crocodile's body. The buffalo threw the large wood over the crocodile's body. Crocodile managed to lift the big wood but not as strong as a buffalo. Because the crocodile was no longer able to hold back the wood, he asked the buffalo to lift the wood back.

The buffalo wants to help lift the wood again. But the deer said, do buffaloes want to die? For a moment the buffalo thought because of the deer's words. He realized that if the wood was lifted again, the buffalo's legs would be bitten by a crocodile. Finally the buffalo did not lift the big wood. Then the buffalo with the mouse deer left the crocodile crushed by the wood.

Moral value of the story: Do not repay kindness with evil. Because good will always win from evil.

Terjemahan bahasa Indonesia

Kerbau dan Buaya

Di suatu pagi ada seorang buaya yang tertimpa oleh sebongkah kayu besar. Buaya tersebut meminta tolong agar diselamatkan. Datanglah seekor kerbau yang memiliki niat untuk menolong buaya. Kerbau tersebut mengangkat sebongkah kayu yang menimpa buaya dan memindahkannya ke tempat lain. Namun tanpa diketahui, kebaikan yang dilakukan kerbau tersebut membawa malapetaka untuknya. Kaki kerbau digigit oleh buaya karena ia berniat untuk memakan kerbau tersebut. Kerbau pun merasa kesakitan dan meminta buaya agar melepaskan kakinya. Buaya itu tetap menggigit kaki kerbau dan berusaha untuk menjatuhkannya.

Kemudian datanglah kancil yang bijak. Kancil melihat kerbau yang digigit kakinya oleh buaya. Kerbau meminta kancil agar membantunya terlepas dari buaya. Kancil sangat cerdik dan bertanya kepada kerbau serta buaya bagaimana hal itu bisa terjadi. Kerbau dan buaya pun menceritakan kejadiannya namun pendapatnya berbeda. Kerbau mengatakan yang sebenarnya dan buaya berbohong bahwa ia yang memindahkan sebongkah kayu besar itu. Kancil sebenarnya sudah mengetahui kronologi yang sebenarnya, namun ia berpura pura tidak tahu. Kancil pun mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan omongan Kerbau dan Buaya.

Kemudian kerbau dan buaya menunjukkan kepada kancil bahwa ia kuat untuk mengangkat kayu besar tadi. Kerbau meminta buaya untuk melepaskan kakinya sejenak agar ia dapat menunjukkan kekuatannya kepada kancil. Ia mengangkat kayu besar itu dengan tanduknya. Kemudian buaya tidak ingin kalah dengan kerbau dan meminta agar kayu besar tadi dilemparkan ke atas tubuh buaya. Kerbau pun melempar kayu besar itu ke atas tubuh buaya. Buaya berhasil mengangkat kayu besar itu namun tidak sekuat kerbau. Karena buaya sudah tidak sanggup menahan kayunya lagi, ia meminta kerbau untuk mengangkat kayunya kembali.

Sang kerbau ingin membantu mengangkat kayunya lagi. Namun kancil berkata, apakah kerbau ingin mati? Sejenak kerbau berpikir karena kata kata kancil itu. Ia baru sadar kalau kayunya diangkat kembali maka kaki kerbau akan digigit oleh buaya. Akhirnya kerbau tidak mengangkat kayu besar tadi. Kemudian kerbau bersama kancil meninggalkan buaya yang tertimpa kayu tersebut.

Pesan moral dari cerita: Jangan balas kebaikan dengan kejahatan. Karena kebaikan akan selalu menang dari kejahatan.

Contoh narrative text dalam bahasa Inggris IX

Ants and Pigeons

One morning there was an ant who wanted to find water. The ant goes around looking for water and finally finds a river. On the edge of the river, ants are looking for ways to bring water to the nest. Then he tried to take the leaves to make a container of water. But because the river flow was very heavy, the ant was carried away by the river currents and almost sank.

Ants ask for help to be saved. Near the river there are pigeons who see ants in trouble. The dove picks a leaf and throws it near the ant. He intends to help the ants through the leaves. Ants reach the leaves thrown by pigeons. Not long after that the ants finally survived with the help of pigeons.

Ants also thank the dove. Then the dove went and perched on a tree. Soon there was a hunter who wanted to shoot the pigeon. Seeing that, the ants want to repay the good of the dove by thwarting the hunter's plan. When a hunter wants to shoot a dove, the ant immediately bites the hunter's feet. Then the hunting bullet finally misses and can't hit the dove. Merpati also immediately went away from the hunter's place. Finally the ants and doves survived the catastrophe that happened to him.

Moral of the story: One good will be rewarded with the other good.

Terjemahan behasa Indonesia

Semut dan Merpati

Di suatu pagi ada seekor semut yang ingin mencari air. Semut tersebut berkeliling untuk mencari air dan akhirnya menemukan sebuah sungai. Di pinggir sungai itu, semut mencari cara untuk membawa air menuju sarangnya. Kemudian ia berusaha mengambil daun untuk dibuatnya sebagai wadah tempat air. Namun karena arus sungai sangat deras, semut tersebut terbawa oleh arus sungai dan hampir tenggelam.

Semut meminta tolong untuk diselamatkan. Di dekat sungai terdapat merpati yang melihat semut dalam kesulitan. Merpati tersebut memetik selembar daun dan melemparkannya di dekat semut. Ia berniat untuk menolong semut melalui daun tadi. Semut pun menggapai daun yang dilemparkan oleh merpati. Tidak lama setelah itu akhirnya semut selamat dengan bantuan merpati.

Semut pun berterima kasih dengan merpati. Kemudian merpati pergi dan bertengger di atas pohon. Tak lama kemudian terdapat pemburu yang ingin menembak merpati tersebut. Melihat hal itu, semut ingin membalas kebaikan merpati dengan menggagalkan rencana pemburu. Ketika pemburu ingin menembak merpati, semut segera menggigit kaki pemburu. Kemudian peluru pemburu akhirnya meleset dan tidak dapat mengenai merpati. Merpati Pun segera pergi menjauh dari tempat pemburu. Akhirnya semut dan merpati selamat dari malapetaka yang menimpanya.

Pesan moral dari cerita: Satu kebaikan akan dibalas dengan kebaikan lain.

Contoh narrative text dalam bahasa Inggris X

True Brother

One day in the past, there were two turtle brothers named Apin and Epin. Both of these brothers are very liked by animal friends in the forest. At one point, the two turtles met with Apes, Rabbits, Bears and other friends. This turtle brings them their own fruits. One of the tortoise's friends, monkey, had bad intentions towards the goodness of the turtle. The next day, the monkey went to the turtle's house and met Epin. Kera intends to take Epin to the next forest to attend a big fruit party. But on condition that Epin should not invite Apin.

Epin was confused whether he would leave or not. With his cunning, the Ape persuaded Epin not to invite Apin on the grounds that Apin kept the fruit plants in his house. Epin agrees and intends to leave with Kera quietly without Apin's knowledge. Unwittingly, Apin heard the conversation of Epin and Ape. Apin pretends not to know Epin's plans and he intends to follow Epin without his knowledge. The next day Epin went with Apes without his brother Apin.

Apin followed Epin and Kera because he was worried that his brother would have a problem later. On the way, Kera began to get bored and impatient with the Apin turtle whose road was very slow. Finally Kera left Apin alone and waited for him at the end of the road. Apin continued to call Kera so he would not be left alone. Apin tortoise continued to walk until he met Kera who was taking a break while eating his banana lunch. Apin took a break and ate his fruits. Kera's banana stock finally ended up eating, but he had bad intentions to take bananas belonging to Kura Kura.

Finally, the Kura Kura banana was taken by Kera and brought away. The Apin tortoise is caught by hunters. Seeing this incident Kera tried to approach the turtle caught earlier. Arriving there, he saw a turtle tortoise eating a lot of fruit. Because Kera was very greedy, he again tricked the turtle tortoise so he would swap places. He persuaded the turtle to exchange places on the grounds that his sister Apin would be worried if Epin didn't go home soon. Epin was also willing to exchange places and before the hunter came back, he had to leave immediately. With his greed, Kera was caught up in his own plan. From that moment the Ape was not seen again. Then tortoise Epin lived happily with his relatives and friends.

Moral of the story: A brother will never have the heart to leave his own brother. Even though he has been lied to though.

Terjemahan bahasa Indonesia

Saudara Sejati

Di suatu hari di masa lalu, ada dua kura kura bersaudara yang bernama Apin dan Epin. Kedua saudara ini sangat disukai oleh teman teman binatang di hutan. Di suatu ketika, kedua kura kura tersebut berjumpa dengan Kera, Kelinci, Beruang dan teman teman lainnya. Kura kura ini membawakan mereka buah buahan hasil panennya sendiri. Salah satu teman kura kura yaitu kera memiliki niat buruk terhadap kebaikan kura kura. Keesokan harinya kera pergi kerumah kura kura dan berjumpa dengan Epin. Kera berniat untuk mengajak Epin ke hutan sebelah untuk menghadiri pesta buah besar. Namun dengan syarat Epin tidak boleh mengajak Apin.

Epin pun kebingungan apakah ia akan pergi atau tidak. Dengan kelicikannya si Kera membujuk Epin agar tidak mengajak Apin dengan alasan agar Apin menjaga tanaman buah buahan dirumahnya. Epin pun setuju dan berniat untuk pergi dengan Kera diam diam tanpa sepengetahuan Apin. Tanpa di sadari Apin mendengar percakapan Epin dan Kera. Apin pun berpura pura tidak mengetahui rencana Epin dan ia berniat untuk mengikuti Epin tanpa sepengetahuannya. Keesokan harinya Epin pergi dengan Kera tanpa didampingi oleh saudaranya yaitu Apin.

Apin pun mengikuti Epin dan Kera karena ia khawatir jika saudaranya terkena masalah nantinya. Di perjalanan, Kera mulai bosan dan tidak sabar dengan kura kura Apin yang jalannya sangat lambat. Akhirnya Kera meninggalkan Apin sendirian dan menunggunya di ujung jalan. Apin pun terus memanggil Kera agar ia tidak ditinggalkan sendirian. Kura kura Apin terus berjalan sampai bertemu Kera yang sedang istirahat sambil memakan bekal pisang bawaannya. Apin ikut beristirahat dan memakan buah buahan miliknya. Bekal pisang milik Kera akhirnya habis ia makan, namun ia memiliki niat buruk untuk mengambil pisang milik Kura Kura.

Akhirnya bekal pisang Kura Kura direbut oleh Kera dan dibawanya pergi. Diperjalanan kura kura Apin tertangkap oleh pemburu. Melihat kejadian ini Kera berusaha menghampiri kura kura yang tertangkap tadi. Sesampainya disana, ia melihat kura kura sedang makan buah buahan yang banyak. Karena Kera sangat tamak, ia pun kembali mengelabui Kura kura agar ia mau bertukar tempat. Ia membujuk kura kura agar mau bertukar tempat dengan alasan bahwa kakaknya Apin akan khawatir jika Epin tidak segera pulang. Epin pun bersedia untuk bertukar tempat dan sebelum pemburu datang kembali, ia harus segera pergi. Dengan ketamakannya, di Kera terjebak dalam rencananya sendiri. Mulai saat itu si Kera sudah tidak terlihat kembali. Kemudian kura kura Epin hidup bahagia dengan saudara dan teman temannya.

Pesan moral dari cerita: Seorang saudara tidak akan pernah tega meninggalkan saudaranya sendiri. Meskipun ia telah dibohongi sekalipun.

Semoga bermanfaat! (Z-2)