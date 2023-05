Daftar Lagu Pendek Bahasa Inggris Mudah Dihafal dan Dinyanyikan Beserta Lirik

LAGU adalah bentuk seni yang melibatkan vokal atau instrumental untuk menciptakan suasana dan menyampaikan pesan kepada pendengarnya. Dalam dunia musik, lagu dibagi dalam beberapa genre, seperti pop, rock, jazz, hip-hop, dan country.

Sebuah lagu terdiri dari lirik yang berisikan pesan atau cerita yang disertai melodi. Lirik dapat mengandung kata-kata yang menyentuh hati, memotivasi, atau menggambarkan situasi atau perasaan. Sedangkan melodi dapat membantu membangkitkan emosi dan menciptakan suasana yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan.

Melalui lagu, sang penulis bisa mengungkapkan perasaan, menyampaikan pesan, atau bahkan menghibur. Banyak pendengar lagu tersebut bisa menemukan kenyamanan dan inspirasi dalam lagu-lagu kesukaan mereka.

Saat mendengarkan lagu kesukaan, tanpa disadari kita akan bernyanyi. Ternyata bernyanyi itu bisa menjadi cara mempelajari bahasa baru.

Yuk coba menyanyikan lagu-lagu pendek berikut. Siapa tahu, lagu pendek berbahasa Inggris bisa mengasah kemampuan berbahasa asing Anda.

1. You Are My Sunshine

You are my sunshine, my only sunshine

You make me happy when skies are gray

You’ll never know, dear, how much I love you

Please don’t take my sunshine away

The other night dear, as I lay sleeping

I dreamed I held you in my arms

When I awoke, dear, I was mistaken

So I hung my head and I cried

2. Three Little Birds

Don’t worry about a thing

‘Cause every little thing is gonna be alright

Singin’: Don’t worry about a thing

‘Cause every little thing is gonna be alright!

Rise up this mornin’

Smile with the risin’ sun

Three little birds

Pitch by my doorstep

Singin’ sweet songs

Of melodies pure and true

Sayin’, (“This is my message to you-ou-ou”)

3. Here Comes the Sun

Here comes the sun do, do, do

Here comes the sun

And I say it’s all right

Little darling, it’s been a long cold lonely winter

Little darling, it seems like years since it’s been here

4. That Thing You Do

You, doing that thing you do

Breakin’ my heart into a million pieces

Like you always do

5. Yellow

Look at the stars

Look how they shine for you

And everything you do

Yeah, they were all yellow

I came along

I wrote a song for you

And all the things you do

And it was called yellow

6. All The Small Things

All the small things

True care, truth brings

I’ll take one lift

Your ride, best trip

Always I know

You’ll be at my show

Watching, waiting

Commiserating

7. Can’t Help Falling In Love

Wise men say only fools rush in

But I can’t help falling in love with you

Shall I stay? Would it be a sin?

If I can’t help falling in love with you

8. There She Goes

There she goes

There she goes again

Racing through my brain

And I just can’t contain

This feeling that remains

9. Kiss Me

Oh, kiss me, beneath the milky twilight

Lead me out on the moonlit floor

Lift your open hand

Strike up the band and make the fireflies dance

Silver moon’s sparkling

So kiss me

10. MAPS

Pack up

Don’t stray

Oh say, say, say

Oh say, say, say

Wait, they don’t love you like I love you

Wait, they don’t love you like I love you

Maps

Wait, they don’t love you like I love you

