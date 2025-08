Jazz Gunung Series 3, Jazz di Kaki Ijen, Musik dan Alam Berpadu Harmonis

Poster Jazz Gunung Series 3(MI/HO)

GELARAN BRI Jazz Gunung Series 3 kembali menyapa pencinta musik. Edisi ketiga ini akan diselenggarakan di Taman Gandrung Terakota, Banyuwangi, Sabtu (9/8).

Lokasi ini berada di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, di kaki Gunung Ijen yang sejuk dan memesona. Sebuah amfiteater terbuka berdiri megah di tengah hamparan sawah subur, dengan latar Gunung Merapi dan Gunung Meranti yang menyajikan panorama alam luar biasa.

BRI Jazz Gunung Series 3 di Ijen melanjutkan kalender tetap acara berbentuk festival jazz, yang diadakan pertama kali pada 2018. Konsep festival musik jazz ini dinilai unik dan menarik.

Penonton dapat menikmati sajian musik "jazz and beyond" di panggung yang dikelilingi 1.000 patung penari gandrung terbuat dari tembikar, serta hamparan persawahan subur.

Sejumlah musisi dengan penampilan khas akan mengisi BRI Jazz Gunung Series 3. Irsa Destiwi, pianis yang kini berdomisili di Bali, akan tampil bersama trionya. Selain itu, basis Kevin Yosua bersama trionya juga akan tampil, didukung oleh trumpetis dari Paris, Fabien Mary.

Kemeriahan juga akan hadir dengan penampilan kelompok jazz muda dari Jakarta, Dua Empat, yang mengetengahkan duet Alvin Ghazalie dan Misi Lesar. Penampil lain seperti Jazz Patrol dan Caravan Jazz Surabaya juga akan menghadirkan semangat berbeda pada acara ini.

Kehadiran The Aartsen, kelompok jazz sekeluarga asal Bali, yang akan berkolaborasi dengan drumer internasional asal Polandia, Adam Zagorski, dipastikan akan menjadi salah satu "ruh" di BRI Jazz Gunung Series 3.

Kejutan lainnya datang dari penyanyi Banyuwangi, Suliyana, yang akan tampil bersama Glam Orchestra. Kolaborasi ini diyakini akan memperkaya suasana festival dan menambah nuansa lokal yang kuat dalam rangkaian acara.

Tidak hanya menyuguhkan musik, festival ini juga dirancang sebagai ruang ekspresi seni budaya. Tamu undangan dan pengunjung akan disuguhi tarian tradisional, kuliner khas Banyuwangi, hingga produk kerajinan yang menggambarkan kekayaan lokal.

Taman Gandrung Terakota sendiri telah menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Banyuwangi, menjembatani seni, pendidikan, hingga hiburan dalam satu paket pengalaman.

Sebagai sponsor utama Jazz Gunung 2025, BRI kembali hadir mendukung penuh keberlangsungan festival ini. Melalui aplikasi BRImo, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperkenalkan cara baru bertransaksi yang mudah, cepat, dan sesuai gaya hidup modern. Diharapkan, BRImo dapat semakin dikenal dan dimanfaatkan oleh generasi muda, khususnya para pencinta musik jazz, karena #BRImoMudahSerbaBisa. (RO/Z-1)