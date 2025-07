Ardhito Pramono akan Tampil di Malam Tribut untuk Frank Sinatra

Ardhito Pramono(MI/HO)

PENYANYI Ardhito Pramono akan tampil dalam acara malam tribut untuk Frank Sinatra, yang akan digelar pada 11 Juli 2025 malam di ABar Jakarta.

Ardhito adalah salah satu musisi muda berbakat di Indonesia - penyanyi-penulis lagu, aktor, dan multiinstrumentalis, yang dikenal melalui hits seperti Bitterlove, Fine Today, dan What Do You Feel About Me.

Dengan vokal soulful dan kecintaannya yang mendalam terhadap jazz, Ardhito akan menghidupkan kembali karya-karya abadi Frank Sinatra.

Malam tribut untuk Frak Sinatra bukan sekadar pertunjukan musik, melainkan perayaan akan gairah terhadap jazz. Hanya musisi sejati seperti Ardhito dengan energi muda dan kecintaan autentik terhadap genre ini yang mampu menghadirkan nuansa baru pada repertoar ikonis Sinatra tanpa menghilangkan esensinya.

Sebagai bagian dari program All That Jazz, acara ini menjanjikan pengalaman yang tak terlupakan.

"All That Jazz adalah seri live music terbaru kami yang memadukan seniman jazz ternama, baik lokal maupun internasional, dengan keahlian kuliner di bawah satu atap. Diselenggarakan di ABar, setiap pertunjukan menghadirkan paduan sempurna antara melodi soulful dan santapan luks —menampilkan steak pilihan Chef William Rusli, dessert istimewa dari Pastry Chef Sharon Augustine, serta koktail eksklusif karya tim bar kami. Kolaborasi istimewa antara musik pilihan dan cita rasa gourmet!" ujar Chief Operating Officer Adhya Group, Irawan Sukma Nugraha

Lewat All That Jazz, ABar Jakarta dengan bangga menghadirkan Ardhito menjembatani penggemar musik dan penyuka hidangan berskala fine. (Z-1)