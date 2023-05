Penerima Beasiswa Tanoto Foundation Diterima Kerja setelah Lulus

PENYERAPAN tenaga kerja menjadi salah satu isu krusial dalam perekonomian nasional. Ini terlihat dari angka pengangguran terbuka yang mencapai 8,43 juta jiwa.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus 2022 menunjukkan, dari jumlah pengangguran tersebut, 673.485 di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi.

Fakta tersebut menunjukkan pentingnya pengembangan kualitas dan kapasitas mahasiswa, tidak hanya pada hard skill, melainkan juga soft skill. Hal inilah yang diadopsi Tanoto Foundation melalui program kepemimpinan berbasis beasiswa, Transformasi Edukasi untuk Melahirkan Pemimpin Masa Depan (Teladan).

"Program Teladan merupakan salah satu program kepemimpinan Tanoto Foundation yang bertujuan membangun generasi unggul dan pemimpin masa depan Indonesia yang tangguh," ujar CEO Global Tanoto Foundation J Satrijo Tanudjojo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/5).

Dikutip dari laporan 'Impact Highlights 2022: Shaping the Future Through Quality Education' yang dikeluarkan Tanoto Foundation baru-baru ini, selama periode 2006 hingga 2022, organisasi filantropi independen di bidang pendidikan yang didirikan Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto sejak 1981 ini telah memberikan beasiswa kepada 8.167 mahasiswa di 9 universitas mitra program Teladan di Indonesia.



Menurut Satrijo, para penerima beasiswa tidak hanya mendapatkan dukungan biaya kuliah penuh serta tunjangan hidup hingga Semester VIII, tapi juga dukungan pengembangan kepemimpinan dan karier.

"Di sini, penerima beasiswa akan memasuki tahapan pengembangan program Teladan mulai dari lead self (Semester II–IV), lead others (Semester V-VII), professional preparation (Semester VIII), hingga alumni engagement and development setelah lulus," tutur Satrijo lagi.

Tidak hanya itu, penerima beasiswa juga berkesempatan untuk berkontribusi pada komunitas melalui inisiatif proyek sosial, kesempatan melakukan penelitian untuk menciptakan solusi bagi permasalahan masyarakat, hingga mencicipi Global Experience Program melalui summer course serta exchange program ke kampus ternama di luar negeri.

Program kepemimpinan Teladan dirancang terstruktur dan berkelanjutan sehingga para penerima beasiswa Teladan tidak hanya mampu menguasai hard skill sesuai bidang studi, tapi juga soft skill yang sangat dibutuhkan untuk karier profesional setelah lulus kuliah. Pada 2022 lalu, 100% penerima beasiswa Teladan langsung diterima kerja kurang dari 6 bulan setelah lulus kuliah. (RO/I-2)