Fakultas Psikologi UP-Penerbit Erlangga Jalin Kerja Sama Pendidikan

FAKULTAS Psikologi Universitas Pancasila (UP) menjalin kerja sama dengan perusahaan yang bergerak pada bidang penerbitan PT Penerbit Erlangga dalam bidang pendidikan.

Penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dilakukan oleh Dekan Fakultas Psikologi UP Dr Silverius Y Soeharso SE MM MPsi Psikolog dan Kepala Depo DKI Retail Penerbit Erlangga Dian Ashuri Lathif, di Fakultas Psikologi UP, Jakarta, Selasa (9/5).

Baca juga: Parlemen Jepang Ingin Tingkatkan Kerja Sama Pendidikan dengan RI

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Psikologi UP Silverius Y Soeharso berharap kerja sama dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat secara luas.

"Kerja sama ini diproyeksikan dapat menjadi pemantik bagi para dosen untuk semakin termotivasi dalam berkarya, salah satunya dalam bentuk karya tulis," ujar Silverius dalam keterangan resminya, Selasa (9/5).

Ia menjelaskan kerja sama dalam bidang pendidikan mencakup PT Penerbit Erlangga akan membuka kesempatan besar bagi mahasiswa fakultas psikologi UP untuk melaksanakan program magang hingga pelatihan entrepreneurship.

Selanjutnya, kerja sama bidang pendidikan juga membuka kesempatan bagi mahasiswa berprestasi untuk mendapatkan beasiswa dari PT Erlangga.

Selain pada bidang pendidikan, kerja sama antara kedua belah pihak mencakup bidang penelitian dan publikasi buku, pengabdian kepada masyarakat, hingga kegiatan peningkatan kapasitas.

Baca juga: Dukung Merdeka Belajar 2045, Penerbit Erlangga Ikuti Pameran IIBF 2022

Kepala Depo DKI Retail Penerbit Erlangga Dian Ashuri Lathif berharap melalui MoU tersebut, semakin banyak dosen-dosen di fakultas psikologi UP dan umumnya seluruh dosen di UP menjadi penulis buku-buku seri kuliah ringkas.

"Apalagi dengan menjadi penulis buku-buku seri kuliah ringkas, selain mendapat royalti 8%-10% untuk buku umum dan perguruan tinggi setiap 6 bulan sekali, penulis juga bisa menjadi narasumber nasional kami," kata Dian.

Setelah penandatanganan MoU, acara dilanjutkan dengan workshop berjudul Penulisan buku seri kuliah ringkas yang diisi Kepala Editor Penerbit Erlangga Rizal Fahlefi.

Dalam workshop ini, Rizal menjelaskan secara lengkap apa saja hal utama yang harus diperhatikan penulis saat menyusun seri buku ringkas.

Selain itu, dalam workshop juga disampaikan alur penerbitan suatu karya tulis hingga kiat untuk dapat menerbitkan buku ajar, seri kuliah ringkas, atau karya tulis lainnya yang berkualitas.

Acara ini juga turut dihadiri Aully Grashinta MSi Psikolog (Wakil Dekan I Fakultas Psikologi UP), Dr Ayu Dwi Nindyati MSi Psikolog (Wakil Dekan II Fakultas Psikologi UP), dan Anindya D Paramita MPsi Psikolog (Kepala Prodi Psikologi UP).

Selain jajaran pimpinan, acara penandatanganan kerja sama dan workshop dihadiri dosen jurusan psikologi dan jurusan lainnya di UP seperti dari fakultas farmasi, hukum, teknik, dan ilmu komunikasi. (RO/S-2)