Keren! Ini Deretan Tarian Tradisional yang Mendunia dan Terpopuler

INDONESIA dianugerahi kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Salah satunya tari.

Keragaman itu pun terlihat dari tarian setiap daerah yang memiliki kekhasan yang dipertahankan secara turun temurun. Bukan hanya satu, setiap daerah pun punya beberapa daftar tarian tradisionalnya yang digunakan untuk upacara yang berbeda juga.

Adapun beberapa tari tradisional Indonesia yang mendunia dengan pertunjukannya yang spektakuler. Ini tentu patut kita apresiasi dan jadi hal yang membanggakan. Tari tradisional dari beberapa daerah ini berhasil dipertunjukkan secara internasional dan dikenal hingga mancanegara.

Baca juga: Yuk, Kenali Jenis Tarian Terpopuler Didunia

Berikut ini beberapa tari tradisional Indonesia yang mendunia dengan prestasi dan pertunjukannya yang menakjubkan:

1. Tari Saman, Aceh

Baca juga: 29 April Hari Tari Sedunia, Ini Sejarahnya

Tari saman sudah sangat dikenal mancanegara karena kerap ditampilkan para wakil Indonesia di ajang internasional. Tarian ini biasanya dibawakan untuk memperingati upacara adat penting masyarakat Aceh.

Tarian Saman ini berasal dari suku Gayo dan menggunakan bahasa Gayo dalam setiap penampilannya. Kesenian yang satu ini salah satu yang dijaga dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia terbukti dengan hadirnya sebagai ekstrakulikuler di berbagai tingkat sekolah.

Tari Saman sudah ditetapkan UNESCO sebagai “Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity” pada 2011. Penetapan itu dilakukan dalam sidang Komiter Antar-Pemerintah ke-6 untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Bali.

2. Tari Kecak, Bali

Selain dari keindahan alam, Bali punya tari kecak yang masih terjaga sampai sekarang. Tari kecak ini pun masih dibawakan secara rutin di lokasi wisata terkenal di Bali untuk menghibur wisatawan yang datang.

Tarian tradisional ini diisi 70 orang penari yang berdiri melingkar sambil meneriakan kata “cak cak cak” berkali-kali. Cerita yang diangkat dalam tarian ini adalah tokoh pewayangan Ramayana yang hendak menyelamatkan putri yang diculik. Tarian ini juga sangat menarik karena dihiasi dengan atraksi api di dalamnya.

3. Tari Jaipong, Jawa Barat

Salah satu identitas kesenian Jawa Barat yang terkenal adalah tari jaipong. Tarian ini selalu ditampilkan di acara penting atau menyambut tamu negara asing yang datang ke Jawa Barat, Tari jaipong merupakan tari yang dibuat seniman Bandung, Gugum Gumbira. Tarian ini menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Karawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng banjet, dan ketuk tilu.

4. Tari Topeng, DKI Jakarta

Salah satu tarian tradisional yang mendunia ini mengandalkan visualisasi gerak yang dibuat nenek moyang tanpa melalui konsep. Meski berasal dari Jakarta, tarian ini terpengaruh budaya Sunda. Para penari menggunakan topeng yang mirip dengan topeng banjet Karawang Jawa Barat. Namun dalam topeng Betawi memakai bahasa Betawi.

5. Tari Piring, Sumatra Barat

Tarian tradisional satu ini berasal dari Minangkabau Sumatra Barat yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa satu pun piring terlepas dari tangan. Tari yang Huriah Adam ini mengambil kangkahnya mirip dengan silat Minangkabau atau Silek. Saat ini, tari piring dipertunjukkan untuk penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat.

6. Tari Tortor, Sumatra Utara

Kesenian satu ini melekat pada masyarakat Medan, Sumatra Utara, dan selalu digelar dalam hampir setiap upacara adat. Bagi masyarakat Batak, tari tortor memiliki nilai budaya sekaligus spiritual. Tarian yang dilestarikan suku batak ini dimainkan dengan iringan alat musik gondang.

Tortor berasal dari suara hentakan kaki para penari. Pementasan tortor selalu memiliki sifat situasional yang tercermin dari jenis tortor yang ditampilkan, seperti Tortor Sombasomba (peneyembahan), Tortor Simonangmonang (kemenangan), atau Tortor Habonaran (kebenaran)

7. Tari Yapong, DKI Jakarta

Tari Yapong ini diiringi alat musik tabuh khas Betawi, seperti rebana, gamelan dan tetabuhan lain dari Jawa Barat dan Jawa Tegah. Adapun tujuannya untuk menghasilkan irama yang lebih bersemangat. Fakta menarik lain tentang tarian tradisional satu ini adalah Pementasan tari Yapong pertama kali ditampilkan saat hari ulang tahun Jakarta ke 450 tahun 1977. Tari Yapong termasuk jenis tari kontemporer yang menggambarkan suasana pergaulan para muda-mudi.

8. Tari Leleng, Kalimantan Timur

Tari Leleng merupakan kesenian rakyat Suku Dayak Kenyah di pedalaman Kalimantan Timur. Dalam kehidupannya, masyarakat Dayak percaya nenek moyang mereka datang di bumi melalui perantara burung Enggang. Maka dari itu, mereka sangat amat menghormati burung Enggang. Ekspresi penghormatan terhadap burung Enggang diekspresikan melalui seni tari, khususnya perlengkapan tarian berupa bulu burung Enggang, yang disebut kirip.

9. Tari Suanggi, Papua Barat

Tari Suanggi berasal dari Papua Barat yang kental dengan nuansa magis. Beberapa tarian Papua cenderung terkesan berawal dari gerakan ritual dan upacara. Menurut kepercayaan masyarakat Papua Barat, suanggi merupakan roh jahat yang belum mendapatkan kenyamanan di alam baka. Roh jahat tersebut akan merasuki tubuh perempuan. Jika ada korban, para tetua akan segera mencari tahu siapa perempuan suanggi yang sudah mencelakai korban. Kentalnya nuansa magis tersebut kemudian dirangkum menjadi tarian Suanggi yang dikenal sampai sekarang.

10. Tari Reog Ponorogo, Jawa Timur

Kesenian Reog Ponorogo merupakan salah satu prestasi budaya khas Jawa Timur yang baru-baru ini diumumkan untuk diserahkan ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Tari Reog Ponorogo merupakan tarian tradisional masyarakat Ponorogo yang juga dikenal dengan nama Barongan. Tarian ini menampilkan singo barong yang sangat besar, tokoh yang memakai topeng harimau berhias bulu merak, menari dengan ular. (Z-3)