Mercure Jakarta Simatupang Ajak Tamu Rayakan Ramadan dengan hidangan Nusantara di Graffiti & Tucano’s

MERCURE Jakarta Simatupang merupakan salah satu bagian dari group Accor, yaitu group perhotelan terkemuka di Indonesia, mengundang para tamunya untuk merayakan Ramadan di Graffiti Restaurant dengan serangkaian penawaran menarik.

Melalui penawaran “Ramadan Wonderful Indonesia by ALL – Accor Live Limitless” yang berlangsung dari 22 Maret hingga 21 April 2023, para tamu dan anggota ALL – Accor Live Limitless, program loyalitas gaya hidup grup, dapat memanfaatkan penawaran bersantap buka puasa eksklusif di lebih dari 120 hotel yang berpartisipasi di lebih dari 30 destinasi, termasuk Pullman, Swissôtel, Grand Mercure, Novotel, Mercure, ibis, dan banyak lagi.

Sepanjang bulan Ramadan, para tamu dapat menikmati masakan autentik Indonesia dan internasional di hotel dan resor di seluruh negeri yang kaya budaya dan beragam ini. Pada saat berbuka puasa, keluarga dan kerabat dapat berkumpul dan berbagi hidangan prasmanan buka puasa yang menggugah selera, dengan penawaran eksklusif "buy 4, get 5 (beli 4, dapat 5)".

Khusus para pemegang kartu CIMB Niaga Platinum ALL – Accor Live Limitless akan menikmati diskon tambahan 5%, sementara pemegang kartu CIMB Niaga World ALL - Accor Live Limitless dan anggota Accor Plus akan menerima diskon sebesar 10%. Selain itu, anggota ALL – Accor Live Limitless akan mendapatkan keuntungan empat kali lipat (x4) ALL – Accor Live Limitless poin Reward saat mereka bersantap dari hari Senin sampai Kamis. Untuk menjadi anggota ALL – Accor Live Limitless mudah dan gratis dengan mengunjungi www.all.accor.com.



Di Mercure Jakarta Simatupang, para tamu dapat memilih sendiri paket yang telah disediakan. Pilihan pertama yaitu buffet dengan rotasi menu setiap hari dalam 1 minggu, mulai dari harga Rp280.000++ per pax. Paket kedua yaitu buffet plus Tucano’s Brazilian BBQ, mulai dari harga Rp300.000++ per pax.

Selain promo “buy 4 get 5” (beli 4 dapat 5), di Hotel Mercure Jakarta Simatupang para pelanggan juga dapat menikmati diskon tambahan diluar dari penawaran eksklusif tersebut. Yaitu sebesar 30% OFF, hanya berlaku sampai dengan 28 Maret 2023.

#BanggaBuatanIndonesia

Sejalan dengan semangat Bulan Suci Ramadan, Accor juga akan berbagi pada masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak Rp5.000 dari setiap pesanan prasmanan akan didonasikan ke A Trust for a Child (ATFAC), salah satu program CSR utama Accor di Indonesia. Didirikan pada tahun 2001 oleh Accor Indonesia, AFTAC adalah konsep inovatif yang menggabungkan lingkungan dan pengentasan kemiskinan, dikelola oleh "Yayasan Peduli Tunas Bangsa" yang terpercaya.

Untuk informasi lanjut, silakan kunjungi https://all.accor.com/indonesia/event/all-dining-indonesia.id.shtml. (S-3)