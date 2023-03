Dari Pedalaman Sumatera Menjadi Ahli Jantung Ternama

PEPATAH 'di mana ada kemauan di situ ada jalan' telah dibuktikan oleh Dr. H. Tarmizi Hakim. Merupakan seorang anak kampung di pinggir hutan pedalaman Bukit Barisan, Sumatera, dengan tekad kuat dan perjuangan tidak kenal lelah, Tarmizi mampu menjadi seorang ahli jantung terkemuka.

Perjalanan panjang meniti karier di dunia kedokteran hingga menjadi ahli jantung ini dituangkan Tarmizi dalam autobiografi berjudul ‘From Sumatran Jungle Village to The World of Heart Surgery and Beyond’. Melalui buku ini, mantan Direktur Rumah Sakit (RS) Harapan Kita itu ingin berbagi pengalaman dan pembelajaran bagi kalangan generasi sekarang dan mendatang.

"Sejak kecil, membaca buku adalah hobi saya terutama biografi yang banyak mewariskan tentang motivasi dan nilai-nilai kehidupan. Karena itu, saya juga ingin menuliskan hal-hal yang bisa menjadi pelajaran bagi generasi sekarang dan di masa mendatang," ungkap Tarmizi saat acara peluncuran buku tersebut di Kedai Ongs, Hidden Paradise, Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin (13/3). Dalam acara ini, Tarmizi juga menyumbang Rp10 juta bagi korban gempa Turki-Suriah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Basnaz).

Buku ini tidak hanya menceritakan kiprah Tarmizi di 'meja operasi' namun juga mengisahkan kemampuannya dalam memimpin organisasi. Mulai dari level ASEAN sampai Asia, dari level nasional hingga internasional.

Melalui buku ini, Tarmizi tidak hanya ingin memotivasi para dokter dalam mewujudkan mimpi tetapi juga bermanfaat bagi semua kalangan dalam membangun karakter dan kepribadian. Juga dalam kemampuan mengelola waktu, keberanian mengambil keputusan yang berisiko, kerja keras-kerja cerdas-kerja ikhlas, jaringan luas dan impian dan cita-cita yang besar.

Tarmizi juga berpesan pada kondisi bangsa saat ini khususnya bagi para pemimpin agar menjaga integritas dan amanah saat mendapat amanah kepemimpinan." Jadilah kita pemimpin yang amanah dan menjaga integritas," ujarnya.

Berbagai kalangan memberikan apresiasi atas kiprah Tarmizi di dunia kedokteran, khususnya penyakit jantung di Indonesia. "Keberanian dalam mengejar mimpi, kerja keras dalam mengejar cita-cita dan ketulusan dalam hidup beliau curahkan dengan sangat menyentuh dalam buku ini,” kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam testimoninya.

Hal senada disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kraatif, Sandiaga Uno yang memberikan testimoni melalui rekaman video. "Dokter Tarmizi Hakim adalah dokter berdedikasi tinggi yang mengabdi pada bangsa selama 40 tahun. Saya sangat terkesan pada beliau, karena di masa pensiun masih aktif menjadi entrepreneur, seperti punya klinik, kafe, restoran, properti dan banyak bidang bisnis lainnya. Ini membuktikan bahwa tidak ada batasan usia untuk menjadi seorang entrepreneur," kata Sandiaga. (R-2)