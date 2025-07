Ayu Widyaningrum Dari Klinik ke Kancah Dunia

Dokter estetika asal Banjarmasin, Indonesia Ayu Widyaningrum saat membawakan makalah di ajang Korean Beauty Aesthetic Summit (KBAS) 2025.(MI/HO)

DOKTER estetika asal Banjarmasin, Indonesia Ayu Widyaningrum melakukan gebrakan yang membanggakan. Di ajang Korean Beauty Aesthetic Summit (KBAS) 2025, yang berlangsung di Chenai, India, Ayu tampil sebagai salah satu pembicara utama. KBAS 2025 adalah forum bergengsi yang mempertemukan para dokter kecantikan dan praktisi estetika dari berbagai negara.

KBAS 2025 merupakan salah satu rangkaian penting dalam agenda World Beauty PMU Congress, yang menjadi wadah pertukaran ilmu, inovasi, dan tren terbaru di bidang kecantikan dan estetika tingkat global.

Dalam kesempatan tersebut, Ayu dipercaya membawakan materi ilmiah bertajuk, “Discover the Science Behind EXONAD+: The Future of Skin Rejuvenation & Brightening through Exosome & NAD+ Innovation.”

Dalam paparannya, Ayu menjelaskan secara mendalam mengenai teknologi EXONAD+, sebuah inovasi mutakhir dalam peremajaan dan pencerahan kulit yang menggabungkan kekuatan exosome dengan molekul NAD+.

Ia juga memperkenalkan PCL Booster Serum Rejuvenation, sebagai terobosan dalam terapi anti-aging yang kini mulai dilirik para praktisi estetika dunia.

Ayu tampil berdampingan dengan dua narasumber internasional lainnya, yaitu Sisca dari Indonesia dan Abhinit Gupta, pakar estetika terkemuka dari India.

“Menjadi pembicara di ajang internasional seperti ini merupakan kehormatan besar bagi saya. Ini tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga membawa nama baik Indonesia di mata dunia, khususnya dalam bidang estetika dan kecantikan,” ujar Ayu.

Kehadiran Ayu sebagai pembicara di KBAS 2025 menjadi bukti bahwa kualitas dan kompetensi dokter estetika Indonesia mampu bersaing serta diakui secara global.

Cover Majalah Insider New York

Tidak hanya menjadi pembicara di forum internasional, dokter estetika yang murah senyum ini tampil sebagai cover untuk dua majalah internasional bergengsi, Insider New York dan Celebrity New York, edisi Juli 2025.

Keberhasilan Ayu tampil sebagai cover ini bermula ketika pihak redaksi kedua majalah tersebut menghubungi Ayu melalui email, menyatakan ketertarikan mereka terhadap profil dan kiprahnya di dunia estetika internasional.

Wawancara pun dilakukan secara daring melalui email, sementara sesi pemotretan eksklusif dilangsungkan di Jakarta sesuai dengan konsep dan arahan langsung dari tim editorial New York.

“Sepertinya momen tampil foto-foto saya di layar raksasa Times Square, New York, pada awal Juli 2025, menjadi titik balik pengakuan internasional buat saya.Ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan, bukan hanya untuk saya pribadi, tapi juga sebagai perwakilan dari Indonesia di panggung internasional,” ungkap Ayu.

Tampilnya Ayu sebagai wajah utama dua media besar ini menandai langkah baru dalam karier globalnya serta menunjukkan bahwa karya dan prestasi anak bangsa mampu bersinar hingga ke jantung industri media dunia. (Z-1)