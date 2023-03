Menginap di Bawah Lautan Bintang dan Rasakan Keagungan Hari Raya Nyepi bersama Pullman Bali Legian Beach

MENYAMBUT kesucian Hari Raya Nyepi di Bali, Pullman Bali Legian Beach menawarkan selebrasi perayaan Nyepi di area Legian yang akan sunyi dari segala kegiatan dan kesibukan, di bawah lautan bintang langit malam. Paket menginap 'Starry Nyepi Stay' akan dipenuhi dengan banyak keuntungan dalam periode menginap dua malam yang menyenangkan.

Paket ini ditawarkan dengan harga spesial mulai dari Rp1.800.000 nett/ kamar/malam untuk periode menginap 21 hingga 23 Maret 2023, termasuk sarapan buffet untuk dua orang per harinya, satu kali makan malam untuk dua orang pada 22 Maret 2023 (Hari Raya Nyepi), kredit spa senilai Rp250.000, diskon 20% untuk setiap transaksi makanan dan minuman, serta gratis akses ke semua fasilitas hotel (PullmanFIT dan Kids Club) plus gratis seluruh aktivitas di dalam resor selama periode menginap!

Seluruh aktivitas anak-anak dan dewasa akan tersedia lengkap, mulai dari menghias donat dan cupcake, yoga, polo air, voli air, hingga peminjaman kostum tradisional Bali. Akan ada banyak sekali pilihan aktivitas keluarga untuk memenuhi hari-hari selama menginap di Pullman Bali Legian Beach.

Untuk melengkapi paket menginap 'Starry Nyepi Stay', sajian spesial makan siang dan makan malam akan tersedia pada 2 Maret 2023 bertajuk 'The Serenity of Nyepi' yang menyajikan berbagai kuliner lezat.

'The Serenity of Nyepi Lunch Buffet' akan menyajikan pilihan makanan internasional dan lokal, seperti Soto Bandung, Tuna Sambal Matah, Kari Ikan dengan Terong Ceri, Dadar Gulung Unti, dan banyak lainnya.

'The Serenity of Nyepi Dinner Buffet' akan menyajikan berbagai hidangan khas Bali dan lokal Indonesia, mulai dari Tipat Cantok, Tahu Telor, Plecing Kangkung, hingga kuliner khas spesial seperti Ayam dan Bebek Betutu, Be Sampi Menyat-Nyat, Sate Lilit, dan beragam pilihan menggiurkan lainnya.

Menurut General Manager Pullman Bali Legian Beach Ravi Khubchandani, dalam menyambut keagungan libur Hari Raya Nyepi, Pullman Bali Legian Beach menawarkan paket lengkap eksklusif Nyepi untuk melayani entusiasme para tamu yang akan menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terdekat penuh dengan kehangatan, berbagai pilihan kuliner lezat, penuh dengan aktivitas untuk sang buah hati.

"Semua itu dilakukan di bawah lautan bintang nan indah dari langit malam Pantai Legian yang sunyi dari aktivitas hariannya,” imbuh Ravi Khubchandani.

Untuk informasi dan pemesanan lebih lanjut, hubungi kami melalui email di H6556-RE@accor.com. Pemesanan via WhatsApp juga tersedia di nomor +62 811 3762 500 atau dapat langsung telepon ke nomor +62 361 762 500. (S-3)