Swiss-Belhotel Airport Jakarta Sajikan Nuansa Romantis Nikmati Sunset di Hari Kasih Sayang

DALAM rangka menyambut hari kasih sayang yang jatuh setiap tanggal 14 Februari, Swiss-Belhotel Airport, Jakarta menawarkan pengalaman berkesan dan romantis yang dapat dinikmati bersama pasangan, keluarga ataupun teman tercinta dengan Paket Romantic Valentine’s Dinner.

Paket itu menyajikan konsep “Meet Me Under the Sunset”, dimana tamu akan dimanjakan dengan pemandangan matahari terbenam (Sunset) tepat dari lantai 2, tepian kolam Swiss-Belhotel Airport, Jakarta, yang dapat dinikmati tepat pada tanggal 14 Februari 2023 mulai pukul 18.00-22.00 WIB.

Selain itu, Swiss-Belhotel Airport, Jakarta juga menyediakan harga khusus Rp1.500.000 nett untuk menginap di kamar deluxe, termasuk dekorasi valentine, makan pagi dan juga romantic in-room dinner untuk 2 orang,

Paket makan malam romantis ditawarkan seharga Rp700.000 net per pasangan yang terdiri dari berbagai hidangan Western seperti Avocado Prawn Salad, Beef Carpaccio, Boston Seafood Clam Chowder, Prawn Thermidor, Hot Carrot & Ginger Soup, Grilled Darne of Salmon Hollandaise Sauce, Choco Lava Cake adan tart-tatin.

“Area kolam renang Swiss-Belhotel Airport, Jakarta dikenal sebagai kolam renang dengan pemandangan sunset yang indah dimana para tamu juga dapat melihat pemandangan pesawat yang baru saja mendarat ataupun yang akan berangkat. Tim profesional kami telah mempersiapkan makan malam romantis sedemikian rupa sehingga akan menjadikan suasana makan malam menjadi suatu pengalam yang tidak akan terlupakan bagi setiap pasangan yang telah melakukan reservasi sebelumnya.” kara Edward Tahalele selaku General Manager Swiss-Belhotel Airport, Jakarta

“Tim kuliner kami menciptakan setiap menu spesial dengan cita rasa yang dapat memenuhi selera setiap tamu yang akan menikmati momen spesial di hari kasih sayang bersama orang terkasih mereka. Kami berharap suasana penuh cinta di hari kasih sayang ini dapat menghadirkan serta menciptakan keharmonisan pasangan yang tentunya akan mempererat hubungan setiap pasangan yang menikmati momen makan malam romantis di Swiss-Belhotel Airport, Jakarta,” imbuh Troy Donovan, Executive Chef Swiss-Belhotel Airport, Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut terkait paket makan malam dan juga menginap di hari valentine, dapat menghubungi di +62 21 2252 3000, whatsapp ke +62 811 1947 002 atau email ke Jakarta- sbai@swiss-belhotel.com.

Informasi terbaru seputar kegiatan dan promo Swiss-Belhotel Airport, Jakarta, dapata mengikuti Media Sosial Instagram di @swissbelhotelairportjkt. (RO/OL-7)