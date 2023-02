Pembersih Berkandungan Skincare Jaga Kulit Sekitar Mata Tetap Sehat

MAKEUP kini telah menjadi bagian dari keseharian para wanita yang tidak dapat dilepaskan. Selain untuk meningkatkan kepercayaan diri, makeup juga menjadi media untuk mengekspresikan diri.

Dengan makin berkembangnya tren make-up saat ini, di mana waterproof dan transferproof formula makin digemari, menjadikan tahap pembersihan makeup pada wajah menjadi hal yang perlu diperhatikan dengan lebih intensif, terutama pada bagian mata dan bibir.

Membersihkan wajah merupakan langkah sederhana yang berdampak signifikan terhadap kesehatan kulit.

Salah satu manfaatnya adalah guna mengangkat polutan yang masuk ke dalam lapisan kulit dan berdampak pada rusaknya fungsi alami kulit sebagai pelindung, sehingga terjadi peningkatan sensitivitas kulit.

Namun pembersih wajah yang lembut saja tidak cukup pada area kulit yang sensitif. Dibutuhkan pembersih wajah yang efektif mengangkat makeup, kotoran, polutan, namun tetap lembut dan dapat memperkuat skin barrier yang melemah.

Seperti diketahui, area mata dan bibir merupakan area yang lebih sensitif dan rapuh dibandingkan area kulit lainnya. Hal ini dikarenakan area mata dan bibir secara terus menerus terekspose dengan agresi external sehari-hari seperti makeup, UV dan polusi.

Area mata bahkan memiliki lapisan yang empat kali lebih tipis dibandingkan area lainnya, dan setiap hari menghadapi mechanical stress, di mana otot mata berkedip hingga 10,000 kali setiap harinya. Area mata juga menjadi area akumulasi makeup dekoratif (mascara, eyeshadow, eyeliner).

Hal ini sama halnya dengan bibir, dimana bibir secara natural memiliki skin barrier yang lebih lemah dikarenakan tidak adanya lapisan hydrolipidic film yang berfungsi melindungi kulit. Selain itu bibir juga menjadi area untuk akumulasi makeup seperti lipstick.

Hal tersebut membuat area mata dan bibir menjadi lebih rentan bertambah sensitif dengan penggunaan waterproof makeup.

Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan untuk mengurangi sensitivitas pada area tersebut adalah dalam hal pemilihan pembersih makeup yang sesuai dan diformulasikan khusus untuk mata dan bibir.

"Untuk menjawab kebutuhan pada area spesifik ini, Bioderma menciptakan Sensibio H2O Eye, Soothing Biphase Micellar Makeup Remover yang efektif mengangkat waterproof makeup sekaligus menjaga dan memperkuat skin barrier," kata Nurul Aini selaku Product Category & Communications Manager Bioderma Indonesia dalam keterangan, Selasa (7/2).

Mengandung Dermatological Advanced Formulation (D.A.F Patent), yakni patent exclusive Bioderma yang mampu meningkatkan toleransi pada kulit sensitif. Selain itu juga mengandung Fructo Oligo Saccharides (FOS) yang berfungsi sebagai anti inflamasi, sehingga mampu menenangkan kulit secara langsung.

Pada acara intimate media gathering sekaligus peluncuran produk Sensibio H2O Eye yang mengangkat tema ‘Kind To Your Skin, Bold To Your Makeup’, Nurul mengatakan,“Sensibio H2O eye merupakan pembersih makeup dengan manfaat skincare di dalamnya, karena telah dilengkapi dengan Provitamin B5."

"Ini merupakan active ingredient yang berfungsi untuk melembabkan dan memperkuat skin barrier sekitar mata dan bibir sekaligus memperkuat bulu mata agar lebih tebal, lebih panjang dan tidak mudah rontok,” jelasnya.

Nurul menambahkan, “Bioderma ingin mengajak para wanita agar tidak lupa untuk selalu kind to our skin, karena kulit merupakan organ terbesar dari tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari agresi eksternal sehari-hari."

"Di saat yang sama para wanita juga tidak perlu khawatir untuk tetap bisa bold to our makeup dan bebas berekspresi melalui makeup yang mereka sukai,” ujar Nurul.

Sensibio H2O Eye, menurut Nurul, telah teruji di bawah pengawasan dokter mata (Ophthalmological control), sehingga aman digunakan oleh pengguna kontak lensa.

Kini pengguna kontak lensa dapat membersihkan make-up tanpa perlu melepas kontak lensa terlebih dahulu atau merasa khawatir mata akan menjadi merah atau perih.

"Diformulasikan secara optimal, kandungan dual-phase-nya terdiri dari (30 minyak : 70 air) memberikan efektivitas dalam membersihkan makeup, namun tetap nyaman dan segar di kulit, tanpa meninggalkan rasa berminyak atau lengket," terang Nurul.

Dea Karmia selaku Marketing Manager Bioderma Indonesia menambahkan, “Setiap produk yang diciptakan oleh Bioderma selalu didasarkan pada Ecobiology approach."

"Ecobiology memandang kulit sebagai sebuah ekosistem yang selalu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungannya, dimana kondisi dan mekanisme alaminya perlu dilindungi dengan tidak merawat kulit secara berlebihan, namun membantunya berfungsi dengan baik," jelasnya.

"Berbeda dengan kosmetik pada umumnya, pendekatan Ecobiology ini bertujuan membantu kulit memperkuat dirinya sendiri dengan langsung bertindak pada sumber masalah serta melalui pemilihan biomimetic ingredients untuk memberikan solusi yang efektif dan bertahan lama,” papar Dea. (RO/OL-09)