Presiden Kagum Banser Suka Queen

PRESIDEN Joko Widodo mengaku kagum dengan serangkaian atraksi saat Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2).

Salah satu yang mencuri perhatiannya adalah saat marching band Banser, organisasi pemuda NU, membawakan lagu berjudul We Will Rock You.

"Saya kagum betul drum bandnya Banser. Tadi yang dibawakan We Will Rock You. Itu yang dinyanyikan Freddie Mercury dari Queen. Sekarang Banser sudah senang Queen," ujar Jokowi saat memberikan sambutan.

Di tengah gelombang perubahan, Kepala Negara memang ingin agar NU bisa bergerak secara fleksibel.

Organisasi Islam terbesar di dunia itu harus mampu membaca gerak zaman, membaca teknologi dan transformasi ekonomi, namun tetap menjaga tatanan sosial yang adil dan beradab.

"Saya berharap NU merangkul dan memberi perhatiaan serius kepada generasi muda supaya tetap mengakar kuat kepada tradisi dan adab ahlul sunnah wal jamaah dan terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi," tandas Jokowi. (OL-1)