Toilet Bandara Internasional Soekarno Hatta Terbaik di ASEAN 2023

INDONESIA meraih 20 penghargaan daam ajang ASEAN Tourism Award 2023 yang diserahkan dalam rangkaian pertemuan ATF, pada Minggu (5/2/2023) di Yogyakarta. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Parekraf Sandiaga S Uno kepada pada pemenang.

ASEAN Tourism Award sendiri adalah inisiasi dari negara anggota ASEAN sebagai bentuk apresiasi atas upaya yang dilakukan pelaku pariwisata untuk menghadirkan destinasi wisata yang unggul dan berkualitas. Dengan demikian diharapkan ASEAN akan mampu menjadi single destination.

Berikut ini merupakan daftar lengkap pemenang ASEAN Tourism Award setiap kategori:

The 2nd ASEAN Public Toilet Award 2023-2024:

- Soekarno Hatta International Airport;

- Bali Safari and Marine Park;

- Desa Wisata Adat Sasak Ende (Sade);

- Kuta Beach; dan

- The Berawa.

The 2nd ASEAN Spa Service Award 2023 - 2025:

- Gaya Spa Wellness Wolter Monginsidi;

- Ayana Resort Bali;

- Revivo Wellness Resort Bali;

- Acqua Spa;

- Apurva Spa Kempinski Bali.

The 3rd ASEAN Community Tourism Award 2023 - 2025:

- Desa Wisata Pentingsari;

- Desa Wisata Pemuteran;

- Desa Wisata Wae Rebo;

- Desa Wisata Tamansari;

- Desa Wisata Silokek.

The 4th ASEAN Homestay Award 2023 - 2025:

- Desa Wisata Ngilngof;

- Desa Wisata Dieng Kulon;

- Desa Wisata Nusa;

- Desa Wisata Malangga;

- Desa Wisata Undisan.

Turut hadir Assistant Director, Sectoral Development Directorate ASEC, Pham Quang Minh; Vice Minister of Culture, Sport, and Tourism Vietnam, Doan Van Viet; Permanent Secretary of Tourism and Sports Thailand, Arrun Boonchai; Chief Executive, International Group Singapura, Juliana Kua; serta Secretary Department of Tourism Filipina, Christina Garcia Fasco.

Selain itu ,Permanent Secretary of the Ministry of Primary Resources and Tourism Brunei Darussalam, Tutiaty Abdul Wahab; Secretary of State Kamboja, Thok Sokhom; Minister of Tourism, Arts, and Culture Malaysia, Dato Sri Tiong King Sing; Ambassador India for ASEAN, Jayant Namdeorao Khobragade, serta Vice Commissioner of Japan Tourism Agency, Mitsuaki Hoshino. (OL-13)

Baca Juga: Perkuat Kolaborasi, Perbanyak Kunjungan Wisatawan Internasional ke ASEAN