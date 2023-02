Self Love Bermanfaat Tingkatkan Produktivitas

MAMPU menyayangi dan mengenali diri sendiri ternyata memiliki dampak positif dalam hal produktivitas. Menyayangi diri sendiri atau self love dapat membantu seseorang menentukan prioritas dan mencapai target yang ada dalam hidupnya.

"Saat kita punya self love saya percaya justru prestasi kita akan naik untuk mencapai goal atau tujuan hidup dengan seimbang," ujar Self Love & Communication Expert Cindy Gozali saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/2).

Cindy menjelaskan, masyarakat perkotaan khususnya anak muda sering terjebak dengan budaya hustle culture yang terlalu berorientasi pada target dan hasil tanpa mempertimbangkan keseimbangan dalam hidupnya. Masih ada beberapa anggapan yang salah tentang self love karena dianggap sebagai hal yang menghambat seseorang untuk meraih prestasi dan mencapai tujuan dalam hidupnya.

"Orang suka mikir kalau self love itu selfish atau lembek. Tapi sebenarnya tadi ada satu lagi bentuk self love adalah aktualisasi diri di mana kita taking action untuk kita selalu tumbuh dan berkembang," ujar Cindy.

Penerapan konsep self love yang baik bisa membantu seseorang untuk terhindar dari perasaan bersalah ketika harus menolak memberi bantuan kepada orang lain. Dengan mengerti apa yang menjadi prioritas dalam hidup, seseorang tetap bisa meraih prestasi yang cemerlang tanpa harus berharap pengakuan dan penerimaan orang lain.

"Belajar untuk bisa mengekspresikan apa yang kita butuhkan. Orang tentu akan memberikan support yang positif. Kadang keengganan kita menolak permintaan orang lain justru hanya akan menyusahkan diri sendiri. Kuncinya ada di komunikasi yang baik," ujarnya.

Cindy menuturkan pada prinsipnya self love adalah cara seseorang mampu menerima dirinya sendiri apa adanya. Bisa menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Tidak menyalahkan dan merendahkan nilai diri sendiri di hadapan orang lain.

Baca juga : 99% Masyarakat Indonesia Sudah Mempunyai Antibodi Covid

"Sabar dengan diri kita dengan tidak menghakimi dan menyalahkan diri sendiri. Memilki rasa hormat terhadap sendiri sehingga bisa menghindari lingkungan yang tidak baik," ujarnya.

Jika ingin mengetahui apakah kita sudah mengenal dan memiliki self love yang baik, pada bulan Febuari 2023 ini Canna Bali mengadakan #SelfLove Celebration Campaign. #SelLove Celebration Campaign merupakan cara Canna Bali untuk merayakan hari kasih sayang Valentine yang diperingati seluruh dunia pada 14 Februari.

"Hari kasih sayang tidak harus identik dirayakan bersama dengan pasangan. Tapi bisa lebih universal terutama dalam hal menyayangi diri sendiri terlebih dahulu," ujar Head of Marketing & Public Relation Canna Bali Pipit Djatma.

Sejak awal Februari Canna Bali mengadakan serangkaian kegiatan #sellflove Celebration Campaign yang menarik untuk diikuti. Talk show Single Night Out bersama certified matchmaker Zola Yoana. Kelas Yoga bersama Hendri Take dan kelas meditasi dengan Cindy Gozali.

"Canna mengadakan beragam promo dan kegiatan menarik untuk menyambut bulan Februari. Free cocktails untuk couple dinner di Cliff resto, giveaway voucher makanan masing-masing Rp1 juta," tutur Pipit.

Canna Bali adalah beach club baru yang berlokasi di kawasan Nusa Dua, Bali dan pertama kali beroperasi pada bulan Juli 2022. Design bangunan beach club ini langsung menghadap ke arah pantai & laut lepas dengan pasir putihnya yang cantik dan lembut. Tentu membuat siapa pun yang berkunjung kesini akan dimanjakan oleh keindahan pantai sekitar dari beach club ini. (OL-7)