Nayanika fashion Week Gairahkan Kembali Industri Fesyen Tanah Air

MENGAWALI 2023, Nayanika berhasil mencuri perhatian publik dengan pagelaran Fashion show perdana nya akhir pekan lalu. Nayanika merupakan salah satu brand fashion lokal Bandung yang sudah berdiri sejak 2019.

Dengan mengusung konsep “Chic & Comfortable to Wear”, produk Nayanika semakin digemari. Selain desain yang up to date, material produk yang berkualitas, produk Nayanika pun sudah tersebar di hampir 100 gerai Department Store di indonesia beberapa Marketplace.

Dalam Fashion Show Parade bertema Nayanika Fashion Week, nayanika menampilkan beberapa tema koleksi terbarunya, yaitu koleksi produk dengan tema design casual, holiday, dan raya.

Pada tampilan koleksi casual, Nayanika menyuguhkan serangkaian long dress, tunik, dengan detail minimalis mulai dari full kancing sampai loose dress tanpa kancing yang dapat memberikan kesan elegan dan feminim. Koleksi ini juga dapat dipadukan dengan aksesoris yang minimalis berupa bracelet, necklace, dan belt agar terlihat semakin fashionable.

Nayanika juga menghadirkan koleksi bertemakan Holiday dalam fashion show-nya. Dalam koleksi Holiday, Nayanika memperkenalkan serangkaian fashion mulai dari one set, tunik, long blazer, hingga vest. Dengan bahan yang lembut, potongan yang loose, pola A line, material berkualitas dan nyaman, serta desain yang stylish, menjadikan koleksi ini sangat cocok untuk jadi pilihan fashion saat liburan.

Mendekati Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Nayanika juga menampilkan sneak peak koleksi Ramadan dan hari raya dengan pilihan detail motif yang unik serta warna-warna lembut seperti soft pink dan soft green. Koleksi ini nantinya akan menjadi koleksi unggulan Nayanika di Hari Raya nanti.

“Nayanika ingin memberikan pengalaman daily fashion dengan keindahan desainnya, nyaman saat dipakai, dan material produk berkualitas premium. Kami sangat menyadari jika kebutuhan fashion masyarakat setiap harinya berbeda-beda. Karena itu Nayanika ingin selalu menjadi pilihan fashion harian yang dapat menjangkau semua kalangan masyarakat Indonesia dan dunia.” ujar Mariana Utoro, founder dan owner Nayanika.

Saat beraktivitas sehari-hari, kebutuhan akan busana yang nyaman dipakai seharian menjadi prioritas bagi siapapun. Bisa dibayangkan jika busana yang digunakan untuk beraktivitas kurang nyaman dipakai, tentunya akan merusak mood pemakainya seharian.

Mariana mengatakan, Nayanika menawarkan busana yang comfortable untuk pakai seharian. Koleksi formal sampai dengan daily dress dari Nayanika dibuat dengan material kain-kain berkualitas, seperti rayon, polly rayon, polyester, silk, chiffon, rammie cotton, dan berbagai material berkualitas lainnya yang nyaman dan memberikan kesan mewah bagi pemakainya.

Kain katun sudah lama digunakan dalam produk fashion di dunia. Karena kainnya yang nyaman dan menyerap keringat, apalagi di wilayah yang beriklim tropis seperti di indonesia. Kain katun selalu menjadi unggulan dan paling diminati konsumen fashion tanah air. Nayanika mengaplikasikan material katun ke dalam koleksi long dress, tunik, outer, dan set dress nya yang menjadi busana andalan sehari-hari.

Untuk produk hijabnya, Nayanika menyuguhkan printing hijab dengan bermacam motif kekinian dan customize motif. Agar nyaman dipakai, Nayanika hanya menggunakan hijab berbahan voal premium dan voal ultrafine yang lembut, dengan ketebalan dan sirkulasi udara kain sangat baik, sehingga pengguna hijab voal premium dan ultrafine akan merasa nyaman dengan tampilan elegan, karena perpaduan motif dan warnanya yang beragam sehingga dapat di mix and match dengan produk fashion lainnya.

"Bagi Anda yang memiliki komunitas hijab dan ingin memiliki seragam hijab khusus untuk komunitas Anda, dengan design custom, Anda dapat langsung menghubungi Instagram Nayanika di Nayanika_official. Kami memiliki teknologi printing sublimasi berkualitas, yang dapat memenuhi keinginan design hijab untuk komunitas Anda, serta material hijab berkualitas yang nyaman dipakai seharian saat komunitas Anda mengadakan kegiatan di indoor ataupun outdoor," imbuh Mariana.

Selain itu, juga dapat memiliki baju kembaran dengan komunitas Anda. Anda tinggal memilih koleksi Nayanika yang cocok untuk komunitas Anda. Setelah itu, padankan dengan hijab customize design yang telah Anda pilih untuk komunitas.

Selain desain kekinian, Nayanika juga memiliki desain-desain rustic yang klasik namun selalu digemari. Desain simple dengan look romantic, elegan, dan classic disuguhkan pada tampilan desain-desain rustic. Sementara desain kekinian dengan look preppy, chic, celan, dan cheerful disuguhkan pada tampilan koleksi desain futuristic.

Rustic dan Futuristic akan menjangkau kebutuhan style dari setiap masyarakat Indonesia. Sehingga semua koleksi Nayanika dapat dipakai oleh semua kalangan mulai dari usai muda, dewasa muda, dan usia dewasa.

Perbedaan jenis bahan pada setiap koleksinya pun dapat menjangkau semua kalangan ekonomi, mulai dari kalangan ekonomi menengah hingga high end. Selain itu printing teknologi sublimasi terbaik untuk desain koleksi motif, menjadi daya tarik tersendiri pada koleksi fashion Nayanika.

Motif yang dibuat khusus oleh tangan dingin desainer Nayanika, tidak akan menjadi motif yang pasaran. Motifnya akan selalu eksklusif dan tidak ada produk fashion yang akan menyamai motif tersebut.

"Karena itu koleksi Nayanika akan selalu mendapatkan tempat di hati konsumennya. Karena produk fashion yang berkualitas, kenyaman dalam berkaian, dan juga desain yang motif yang tidak pasaran, akan menjadi tantangan bagi kami untuk menciptakan karya fashion terbaik yang akan memanjakan semua customer," tegas Mariana.

Di sisi lain, dlam rangka menggebrak kembali pasar Nayanika, Mariana membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin mendapatkan penghasilan lebih setiap bulannya untuk menjadi Naya Agent.

Naya Agent akan mendapatkan pelatihan jualan expert dan dapat bergabung tanpa modal. Cukup share dan promosikan katalog produk setiap harinya.

"Selain itu, Naya Agent tidak perlu repot packing dan kirim order, kami akan handle semuanya. Naya Agent cukup memberikan detail alamat dan nama dropshippernya saja, dan order Naya Agent akan segera kami kirimkan ke customer Naya Agent. Cukup simple bukan," jelas Mariana.

“Kami ingin Agen ataupun distributor bisa berkembang bersama Nayanika hingga mendapatkan omzet puluhan juta rupiah setiap bulannya. Kami juga menyediakan reward berupa Umroh, liburan keluar negeri, dan Logam Mulia untuk Agen atau distributor yang berhasil mencapai penjualan tertinggi setiap tahunnya," tambah Mariana.

“Untuk bergabung dengan keagenan Nayanika dapat menghubungi Admin kami di nomor WA 083842911480. Syarat bergabung menjadi Agen pun sangat mudah dan gratis, cukup promosikan katalognya saja dan handle order dari customernya, lalu kami akan proses ordernya dan kirim ke alamat customer Agen. Tentunya dengan metode seperti itu, Agen yang baru mendaftar saja sudah dapat langsung pasarkan produknya dan merasakan keuntungan dari order yang didapatkan.” Jelas salah satu Tim pemasaran Nayanika. (RO/OL-7)