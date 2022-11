SimInvest Jazz Goes to Campus, Dari Musik Hingga Semangat Investasi

GELARAN musik jazz tertua di Indonesia yang bertajuk SimInvest Jazz Goes to Campus: Where The Jazzphoria Sets di Fakultas Ekonomi Bisnis UI, Depok, Jawa Barat, Minggu (13/11), dipenuhi penonton. Tak hanya mengincar musisi Tanah Air, namun juga musisi mancanegara di panggung utama, Stage B - SimInvest.

Salah satunya terdapat penampilan musisi R&B Korea-Kanada, Seoul Child (SLCHLD). Dengan balutan busana kasual, mereka menghanyutkan penonton melalui harmoni apik dalam lagu “Alright” dari kompilasi album “Emotions” yang merupakan sekumpulan lagu untuk mendukung kesehatan mental (emotional support). Lalu, selanjutnya diikuti penampilan solois Tulus dengan lagu Kelana yang berbicara tentang tujuan hidup dan impian.

Di panggung utama tersebut juga dimeriahkan banyak musisi ternama Tanah Air lainnya seperti Kahitna, Tiara Andini, dan Candra Darusman feat Ardhito Pramono, serta Maliq & D’essentials.

Rupanya, acara musik jazz kali ini juga dilengkapi dengan kehadiran aktris Cinta Laura Kiehl yang datang menyebarkan semangat berinvestasi dalam menggapai mimpi dan pencapaian hidup.

“Banyak orang, termasuk aku dulu, berpikir, investasi dan financial planning nggak perlu dipikirin anak muda dan bisa ditunda sampai usia yang lebih matang. Tapi itu pemahaman yang salah. Lebih dini kita mengerti cara me-manage uang dan berinvestasi, lebih nyaman kehidupan kita di masa depan dan Siminvest sangat paham ini,” ujar Cinta Laura Kiehl.

Baca juga: Jazz Goes to Campus ke-45 Usung Semangat Bersinergi untuk Bangkit

Pesan #SebarkanSemangatInvestasi juga digaungkan dalam festival musik ini untuk menggugah kesadaran masyarakat khususnya generasi millenial dan Z akan pentingnya menyusun strategi menuju masa depan finansial yang lebih baik.

Cinta Laura Kiehl memang ditunjuk SimInvest sebagai Brand Ambassador pada September lalu, sebagai brand aplikasi investasi saham online dari Sinarmas Sekuritas, SimInvest peduli dengan literasi dan edukasi keuangan serta investasi menuju penguatan ekonomi nasional.

Gelaran Jazz Goes To Campus ke-45 ini menjadi upaya memeriahkan panggung musik yang terpukul akibat pandemi, setelah dua tahun sebelumnya hanya dilangsungkan secara online.(RO/OL-5)