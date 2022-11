Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Peroleh Pengakuan AACSB

FAKULTAS Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memperoleh pengakuan internasional. Kali ini pengakuan datang dari the Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) yang berbasis di Amerika Serikat.

AACSB ialah lembaga akreditasi sekolah bisnis tertua di dunia. Saat ini hanya sekitar 6% dari ribuan sekolah bisnis di seluruh dunia yang berhasil mendapatkan akreditasi AACSB.

Dekan FEB UI Teguh Dartanto, Selasa (1/11), mengungkapkan pihaknya bukanlah yang pertama di Indonesia yang mendapatkan AACSB. Namun FEB UI merupakan yang terbesar dari sisi jumlah program studi yang terakreditasi AACSB, yaitu 12 program studi. "Historical moment bagi FEB UI, momen kita bersama-sama mencapai puncak pendakian tujuh tahun proses akreditasi AACSB," ucap Teguh Dartanto saat berpidato di depan civitas academica FEB UI.

Perjalanan FEB UI meraih pengakuan AACSB dirintis ketika Bambang Brodjonegoro menjadi dekan. Ini dilanjutkan oleh Ari Kuncoro pada 2015. Akhirnya setelah tujuh tahun perjalan akhirnya FEB UI meraih pengakuan prestisius ini.

Akreditasi AACSB merupakan reputation, recognition, and prestige bagi FEB UI karena menjadi bagian dari global movement dan standard serta menjadi sarana FEB UI untuk terus membangun legacy di masa depan untuk mencetak inklusif, relevan, dan pemimpin bereputasi. Inklusif berarti FEB UI mencetak pemimpin yang memahami, menghargai, dan menyinergikan keberagaman. Sedangkan relevan berarti FEB UI mencetak pemimpin yang adaptif, inovatif, dan dinamis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

Selain AACSB, FEB UI memperbarui akreditasi internasional Association of MBAs (AMBA) untuk Program Studi Magister Manajemen (MM FEB UI). Ini menjadikan FEB UI sebagai satu-satunya sekolah bisnis di Indonesia yang memiliki Double Crown, yaitu tingkat tertinggi pengakuan internasional atas pendidikan tinggi sekolah bisnis (AACSB dan AMBA).

"Pencapaian hari ini bukanlah titik, tetapi koma, karena setelah ini kita harus bersama-sama berjuang untuk mempertahankan akreditasi yang ada. Setelah ini, kita akan terus bersama-sama bergandengan tangan untuk melangkah menapaki perjalanan baru, yaitu EQUIS accreditation sehingga mimpi FEB UI mendapatkan triple crown accreditation akan segera tercapai," tukas Teguh lagi.

AACSB International ialah organisasi keanggotaan nirlaba yang memajukan dan mempromosikan manajemen mutu pendidikan di seluruh dunia. Lembaga pendidikan yang mencari akreditasi harus menunjukkan komitmen terhadap manajemen mutu pendidikan sebagaimana penelitian terhadap manajemen strategis, peserta, dan jaminan standar pembelajaran. Proses akreditasi meninjau praktik penjaminan mutu institusi dan efektivitas misi Fakultas dalam mendorong dan menjunjung standar peningkatan kualitas. (OL-14)