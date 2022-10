CISA London Anugerahkan “The most Excellent Islamic Foundation 2022” Ke Yayasan Nuraini Najamudin Bengkulu

YAYASAN Nuraini Najamudin Bengkulu menerima penghargaan sebagai “The most Excellent Islamic Foundation 2022” dari Centre for International and Strategic Affairs (CISA) London, Inggris, organisasi NGO dan Think Tank internasional untuk Adovakasi kebijakan politik dunia, Advokasi Pendidikan, Sosial Keagamaan dan Perlindungan HAM.

Penghargaan itu diberikan karena Yayasan Nuraini Najamudin Bengkulu dinilai terus fokus dan berbenah diri untuk bersaing di dunia pendidikan tanah air.

“Selama kurun waktu 5 tahun terakhir salah satu Yayasan Pendidikan Islam terbesar di Bengkulu ini telah berhasil dan sukses memfokuskan pembangunan SDM kepada para siswa dan siswi di sekolah PAUD IT DAN SD IT AL-QISWAH Bengkulu dengan berbagai hal seperti penguasaan teknologi informasi, Bahasa, Sains dan digitalisasi, leadership, inovasi terbarukan, dan socio-entepreneur bagi para siswa sejak tingkat dasar," ucap Hartono Ketua Yayasan Nuraini Najamudin.

Yayasan Pendidikan Islam Nuraini Najamudin didirikan atas dasar niat memadukan sistem pendidikan Islam dan pendidikan umum. Yayasan ini berkomitment muncul generasi dengan keseimbangan antara pengetahuan IT, keterampilan dan akhlak. Selain itu, ingin menciptakan anak didik yang memiliki kemampuan siap menjadi pemimpin masa depan.

“Saya selaku Ketua Yayasan Nuraini Najamudin mengucapkan terima kasih Alhamdulilah rasa syukur kepada Allah SWT atas penghargaan Internasional dari CISA London ini bagi lembaga, saya dan seluruh staf serta pengurus Yayasan Nuraini Najamudin Bengkulu. Kami bangga, ini adalah prestasi untuk kita semua untuk agama, bangsa dan negara, " ujar Hartono.

“Kami terus berkomitmen kedepan akan membangun pendidikan tingkat SMP, SMA dan Universitas yang memajukan dan memadukan sistem Pendidikan Islam, IT dan Pendidikan Umum yaitu sistem pendidikan yang memuat fikir dan amal (kecerdasan dan keterampilan) dan dzikir (kognitif, afektif/psikomotor) yang memadukan lulusan seimbang dalam aspek jasmani dan rohani, penguatan bahasa, IT, digital, dan socio-entepreneur serta kepemimpinan,” imbuhnya.

Direktur CISA London Paul Amstrong mengatakan mremmberikan penghargaan itu kepada Yayasan Nuraini Najamudin sebagai Yayasan Islam di Indonesia yang telah memberikan kontribusi dan prestasi dalam bidang dunia pendidikan Islam di Indonesia.

Beberapa alasan penting diberikannya penghargaan itu, yaitu konsep memadukan sistem pendidikan Yayasan berbasis Islam dan pendidikan umum di PAUD IT dan SD IT, perpaduan kedua sistem pendidikan yang memuat fikir dan amal (kecerdasan dan keterampilan) dan dzikir (kognitif, afektif/psikomotor) yang memadukan siswa siswi sejak dasar dalam aspek jasmani dan rohani.

"Kemudian penguatan Bahasa, teknologi dan informatika, keterampilan, leadership, dan inovasi terbarukan pada level siswa tingkat dasar serta kepimpinan yang baik dari Bapak Hartono," pungkasnya. (RO/OL-7)