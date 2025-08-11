Frekuensi Dengungan Unik Asian Hornet Jadi Kunci Mengendalikan Penyebarannya di Inggris

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
ASIAN hornet (Vespa velutina), tawon invasif yang mengalami lonjakan jumlah rekor di Inggris, ternyata mengeluarkan dengungan dengan frekuensi unik. Menurut Ilmuan, dengungan ini bisa menjadi kunci dalam mengendalikan penyebarannya.
Penemuan ini dianggap sebagai “kabar baik” karena sarang tawon ini kini dapat lebih cepat ditemukan dan dibedakan dari sarang spesies lain. Dengan begitu, ancaman mereka terhadap lebah madu dan penyerbuk lainnya bisa segera dikendalikan.
Asian hornet memangsa lebah dan telah menjadi masalah serius di Prancis, di mana mereka membunuh banyak serangga. Tawon ini sering mengintai di sekitar sarang lebah madu, menangkap lebah saat keluar masuk, lalu memotong-motong serangga kecil tersebut untuk memberi makan anak-anaknya. Satu tawon saja mampu memangsa 30 hingga 50 lebah setiap hari.
Jumlahnya di Inggris melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 tercatat 57 penampakan, lebih dari dua kali lipat jumlah selama tujuh tahun sebelumnya digabungkan. Tahun 2024 memecahkan rekor tersebut dengan 71 penampakan yang dikonfirmasi.
Di tahun 2025, jumlah tersebut sudah terlampaui. National Bee Unit melaporkan 73 penampakan Asian hornet dan 28 sarang yang ditemukan sejauh inim, lebih dari dua kali lipat dari 28 penampakan yang tercatat di periode yang sama tahun lalu. Asian hornet bahkan berhasil bertahan musim dingin di Inggris untuk pertama kalinya pada 2023-24, yang berarti mereka mungkin sudah menetap secara permanen.
Para ilmuwan, peternak lebah, dan pemerintah terus berupaya menekan populasi tawon ini melalui kampanye nasional pendeteksian sarang untuk segera diidentifikasi dan dimusnahkan. Namun, meski begitu, jumlahnya terus meningkat dan mengancam penyerbuk asli.
Kini, tim ilmuwan dari Universitas Southampton berhasil memecahkan misteri suara dari sarang Asian hornet dengan mengukur frekuensi dan volume dengungannya untuk pertama kali. Penemuan ini memungkinkan pendeteksian dan penghilangan tawon menjadi lebih cepat dan mudah.
Mereka menemukan bahwa frekuensi dasar suara sarang Asian hornet adalah sekitar 125 hertz dengan tingkat kebisingan sekitar 51 desibel. (The Guardian/Z-2)
Penelitian ini berawal dari kearifan lokal masyarakat Jawa yang telah lama memanfaatkan sarang tawon angkut-angkut untuk menyembuhkan luka, terutama pada bekas khitan.
Sebuah tawon parasit kecil bernama Microterys nietneri telah memberikan harapan bagi bunting Wilkins, yang mengancam kelangsungan hidupnya di Pulau Nightingale.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, memusnahkan sarang tawon Vespa affinis. Tawon beracun tersebut sempat menyerang warga.
HAMPIR dua tahun sejak pecahnya perang antara Israel dan Hamas, dengan korban jiwa di Jalur Gaza melampaui 60.000 orang, dukungan global untuk pengakuan negara Palestina semakin menguat.
AUSTRALIA, Jerman, Italia, Selandia Baru, dan Inggris menolak dengan tegas rencana Israel untuk menduduki Kota Gaza di Jalur Gaza, Palestina.
Solusi dua negara dianggap tetap menjadi cara terbaik untuk mewujudkan kenegaraan Palestina.
KELOMPOK antipendudukan Yahudi-AS, IfNotNow, memprotes perang dan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza, Palestina, di luar Hotel Trump International, New York City.
Anak-anak yang mengalami kondisi medis berat ini akan dipindahkan ke luar Gaza.
