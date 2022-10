Tingkatkan Mutu, UKI dan The International Institute of Knowledge Management Jalin Kerja Sama

PROGRAM Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) menjalin kemitraan peningkatan mutu dengan The International Institute of Knowledge Management (TIIKM).

Penandatanganan kerja sama dilakukan secara langsung oleh Managing Director TIIKM, Sri Lanka, Isanka P. Gamage dan Direktur Program Pasca Sarjana UKI, Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA., beserta jajaran ketua program studi di Program Pascasarjana UKI, yang bertempat di Aula Kampus Pascasarjana UKI, Jakarta Pusat (05/10).

Mewakili Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr.rer.pol. Ied Veda R. Sitepu, S.S., M.A., Direktur Kantor Urusan Internasional UKI, Angela Asri Purnamasari, S.Pd., M.Ed. in TESOL memberikan kata sambutan, “UKI terus mengembangkan kerja sama dengan berbagai lembaga internasional, salah satunya dengan The International Institute of Knowledge Management (TIIKM)."

"Kami berharap kerja sama antara UKI dan TIIKM dapat meningkatkan pendidikan, inovasi, dan pengetahuan bagi Indonesia, khususnya bagi mahasiswa, dosen, dan staf UKI,” kata Angela.

Universitas Kristen Indonesia terus mengejar visinya untuk menjadi universitas yang bermutu, mandiri, dan inovatif dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia dan Asia sesuai nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2030.

UKI meraih peringkat Akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan semua program studi di UKI telah terakreditasi BAN-PT.

Selain itu, empat program studi di UKI telah terakreditasi internasional oleh Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBBA) dan International Organization for Standardization (ISO).

Direktur Program Pascasarjana UKI, Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA menjelaskan bahwa penandatanganan kerja sama ini terkait peningkatan mutu sumber daya manusia, pengajaran, penelitian, dan publikasi internasional. Ruang lingkup yang akan diimplementasikan dalam kerja sama ini yaitu berupa kuliah tamu, kolaborasi riset/penelitian, dan publikasi-publikasi internasional.

“Dengan adanya kerja sama ini, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia percaya bahwa proses pengembangan mutu pendidikan, penelitian, publikasi, dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan efektif,” ujarnya.

Sebagai salah satu bentuk realisasi dari penanadatanganan kerja sama ini ialah diselenggarakannya Public Lecture dengan tema ‘Existing Strategy for Institutional Collaborations’ bersama narasumber Isanka P. Gamage, selaku Managing Director TIIKM, Sri Lanka yang dimoderatori oleh Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H.

“Dalam melaksanakan penelitian dan publikasi internasional, maka dibutuhkan kolaborasi dengan institusi internasional. The International Institute of Knowledge Management (TIIKM) dapat mendukung publikasi penelitian di jurnal internasional bereputasi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan seminar serta konferensi internasional bagi UKI yang akan memberikan dampak positif kepada masyarakat,” tutur Mr. Isanka. (RO/OL-09)