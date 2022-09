Stockbit dan UNS Solo Sukses Gelar Kompetisi Trading Saham

BERSAMA Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, aplikasi investasi saham Stockbit telah berhasil menyelenggarakan kompetisi trading saham secara virtual dengan tema Sebelas Market Capital Market Competition (SMCMC) “Go Beyond Your Limits by Starting Unlimited Trading”.

Adapun rangkaian kegiatan ini meliputi Sekolah Pasar Modal pada tanggal 6 Agustus 2022 secara hybrid di Solo dan disiarkan secara online kepada masyarakat,.

Kompetisi trading online pada 22-26 Agustus 2022, babak grand final pada tanggal 3 September 2022 serta pengumuman pemenang pada tanggal 10 September 2022.

“Kami sangat bangga dan berterima kasih atas kolaborasi UNS dan Stockbit Sekuritas dalam melaksanakan kompetisi ini," kata William, PR & Corporate Communication Lead Stockbit dalam keterangan pers, Selasa (13/9).

"Kami meyakini bahwa melalui kompetisi yang diikuti oleh lebih dari 170 tim dari kalangan mahasiswa/i tingkat D3/D4/S1 di seluruh Indonesia ini, pesan 3P (Paham, Punya, Pantau) yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia akan semakin dikenal luas oleh masyarakat,” jelas William.

Pada kesempatan yang sama, William juga menyampaikan terima kasih kepada M. Wira Adibrata selaku Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Jawa Tengah 2, Ari Seta Kurniawan selaku Pelatih dari Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah 2, para dosen dan mahasiswa/i UNS, para juri kompetisi serta tim Stockbit yang telah berkolaborasi sejak pelaksanaan kegiatan Sekolah Pasar Modal sampai pengumuman pemenang.

Terkait dengan teknis pelaksanaan kompetisi trading saham ini, lebih dari 170 tim (maksimal beranggotakan dua orang) dikerucutkan menjadi 10 finalis yang dipilih berdasarkan jumlah saldo akhir mereka.

Adapun setiap peserta diberikan uang virtual masing-masing Rp100 juta di awal untuk melakukan trading saham.

Para finalis ini kemudian diberikan waktu selama satu pekan untuk mempersiapkan analisis dan presentasi mengenai bisnis dan saham emiten tertentu di depan dewan juri yang beranggotakan Anggaraksa Arismunandar (Senior Investment Analyst Stockbit), Elisa Valenta (Senior Writer Forbes Indonesia), dan Aldy Fariz Achsanta (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS).

Setelah melalui proses penjurian, kompetisi ini mendapatkan lima pemenang, di antaranya Andreas dari Universitas Sumatera Utara (ID Stockbit AndreDre) sebagai Juara I, Kurniawan Cahyo Eko Saputra.

Akhmad Rakhmatullah dari Universitas Negeri Semarang (ID Stockbit Kurniawancahyo) sebagai Juara II. Rafina Alya Zhahira dan Agung Mu'arif dari Universitas Negeri Yogyakarta (ID Stockbit Rafina14) sebagai Juara III, M.

Fatkhul Majid dari Universitas Negeri Semarang (ID Stockbit 26Fatkhul) sebagai Best Trader serta Siti Atikah Oktaviani dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung (ID Stockbit Saonice10) sebagai Best Presenter.

Para pemenang mendapatkan total hadiah Rp15 juta berupa saldo Rekening Dana Nasabah (RDN) di Stockbit.

“Tentu ke depannya kami berkomitmen untuk melanjutkan inisiatif yang baik ini agar generasi muda Indonesia semakin sadar berinvestasi dan dapat berinvestasi dengan benar di pasar modal,” tutup William. (RO/OL-09)