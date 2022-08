Gandeng BEI, Stockbit Juga Ajak Mahasiswa Ikut Kompetisi Trading Saham

APLIKASI investasi saham Stockbit sekali lagi menegaskan komitmennya dalam membumikan pesan yang dicanangkan Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni 3P (Paham, Punya, Pantau).

Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Sekolah Pasar Modal yang merupakan hasil kolaborasi antara Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Jawa Tengah 2, Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Stockbit Sekuritas selaku perusahaan sekuritas anggota Bursa Efek Indonesia.

Dalam kegiatan yang dihelat secara hybrid di perpustakaan UNS dan disiarkan secara online untuk masyarakat luas,

M. Wira Adibrata selaku Kepala Kantor Perwakilan Jawa Tengah 2 menyampaikan apresiasinya terhadap Stockbit yang merangkul mahasiswa/i dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya berinvestasi secara benar sejak dini.

“Di sepanjang tahun 2021, jumlah investor pasar modal di Solo Raya tumbuh secara pesat, dari 44.383 investor di Januari 2021 menjadi 74.885 investor di Desember 2021. Kami menargetkan penambahan jumlah investor sebanyak 108 ribu di tahun 2022," jelasnya.

"Tidak hanya itu, kami juga menargetkan naiknya tingkat keaktifan investor sebesar 30 persen. Untuk mewujudkan target-target ini, kegiatan literasi sebagaimana yang dilaksanakan bersama dengan rekan-rekan dari Stockbit dan UNS ini merupakan inisiatif yang sangat baik,” kata M. Wira Adibrata.

Kegiatan Sekolah Pasar Modal ini secara khusus menghadirkan dua narasumber yang membawakan topik yang saling mengisi.

Pertama, Ari Seta Kurniawan selaku Pelatih dari Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah 2 mengupas tuntas mengenai pesan 3P, yang pada dasarnya mengajak masyarakat Indonesia untuk memiliki pengetahuan yang benar mengenai pasar modal dan instrumen investasinya serta berinvestasi dengan benar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kedua, Panji Pratama Rusli selaku Community Growth Specialist dari Stockbit yang menyampaikan fitur-fitur yang Stockbit miliki untuk membantu masyarakat Indonesia, termasuk investor pemula, untuk bisa berinvestasi layaknya investor berpengalaman.

Di samping kegiatan Sekolah Pasar Modal, Stockbit Sekuritas dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen UNS juga mengajak mahasiswa/i tingkat D3/D4/S1 di seluruh Indonesia untuk ikut serta dalam kompetisi trading saham secara virtual. Dalam kompetisi yang bertajuk Sebelas Market Capital Market Competition (SMCMC) “Go Beyond Your Limits by Starting Unlimited Trading” ini.

Para peserta dapat mengikutinya secara gratis dan hanya perlu membuka akun Rekening Dana Nasabah (RDN) di Stockbit. Nantinya, para peserta akan menggunakan uang virtual sebesar masing-masing Rp100 juta untuk melakukan trading saham.

Kompetisi ini akan dilangsungkan pada tanggal 22-26 Agustus 2022 dengan total hadiah Rp15 juta.

Sementara itu, pendaftaran kompetisi masih dibuka sampai tanggal 14 Agustus 2022. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan teknis pelaksanaan Sebelas Market Capital Market Competition dapat dilihat pada akun Instagram @smcmc2022.

“Kami sangat bersyukur atas dukungan dari Bursa Efek Indonesia dalam kegiatan-kegiatan literasi yang kami lakukan selama ini," kata William, PR & Corporate Communication Lead Stockbit.

"Kami juga ingin menyampaikan penghargaan kami kepada rekan-rekan dosen dan mahasiswa/i di UNS serta mengajak teman-teman mahasiswa/i di manapun kalian berada untuk ikut serta dalam kompetisi trading saham," jelasnya.

"Semoga inisiatif yang kami hadirkan lewat kolaborasi yang apik ini menjadi langkah awal dari pengalaman yang menyenangkan bagi teman-teman generasi muda dalam berinvestasi di pasar modal,” tutup William. (RO/OL-09)