UBM Hadirkan Pakar Internasional Persiapkan Mahasiswa Hadapi Wajah Baru Industri MICE

PANDEMI Covid-19 melahirkan krisis dan mendisrupsi industri MICE (Meeting-Incentives-Conference-Exhibitions). Sejatinya pada 2017, tepat 3 tahun sebelum pandemi melanda, era kejayaan leisure economy tumbuh begitu cepat. Namun dengan adanya wabah Covid-19, pertumbuhan tersebut sontak berbalik arah.

Sektor MICE dihadapkan pada penggabungan pengalaman online & offline secara sekaligus. Memperbaiki user experience untuk menandingi pengalaman fisik tentunya menjadi tantangan yang tidaklah mudah. Karena itu, peluang pemanfaatan teknologi virtual reality dan augmented reality terbuka lebar bagi wajah baru industri MICE.

Mendukung Pemerintah dalam upaya pengembangan event MICE sebagai bagian pemulihan katalis ekonomi, Universitas Bunda Mulia dengan tagline Bridging Education to The Real World membekali mahasiswa dengan Kuliah Umum virtual bertajuk “The UBM Studium Generale Series 007-The International Events Industries After Covid-19”.

Rangkaian perkuliahan itu disajikan oleh Program Studi Hospitality & Pariwisata dengan menghadirkan President of the APIEM Academy dan Associate Professor Buckinghamshire New University, UK, Prof. David Hind.

"Pandemi Covid-19 merupakan portal menuju dunia baru yang akan kita alami pada 2023 dan setelahnya. Bukan organisasi yang kuat yang akan bertahan, tapi organisasi yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan," kata David Hind.

Program Studi Hospitality & Pariwisata Universitas Bunda Mulia berkareditasi A didukung oleh Tenaga Pengajar berkualitas berlatar belakang akademisi dan juga praktisi yang bersertifikasi kompentensi. Dengan peminatan Executive Accomodation Management, FB Art Innovations, Entertainment and Leisure Management, Program Studi Hospitality & Pariwisata siap dan selalu mencetak prestasi bereputasi nasional. (RO/OL-7)