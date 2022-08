Daewoong Buka Peluang bagi SDM Berbakat Indonesia

SEBUAH grup perawatan kesehatan global yang berkantor pusat di Korea, Daewoong Pharmaceutical, merekrut talenta berbakat Indonesia dari 29 Juli hingga 15 Agustus 2022.

Dua kategori yang dibutuhkan yakni Quality Assurance (QA), yang merupakan manajemen untuk mematuhi standar kontrol kualitas selama proses manufaktur, dan Quality Control (QC), yang memeriksa kesesuaian standar kualitas produk jadi.

Pelamar diharuskan memiliki gelar master atau lebih tinggi di bidang kesehatan seperti farmasi, kimia, dan bio, ataupun bergelar sarjana dengan pengalaman kerja lebih dari satu tahun di bidang terkait.

Selain itu, pelamar juga diharuskan fasih berbahasa Inggris. Bagi yang pernah bekerja di perusahaan farmasi, atau yang telah direkomendasikan untuk dipekerjakan oleh lembaga pemerintah, dan bisa berbahasa Korea, tentu akan menjadi nilai tambah.

Setelah tiga bulan masa magang, talenta terpilih akan memiliki peluang kerja di pabrik Daewoong yang berada di Osong, Kota Cheongju-si, Provinsi Chungcheong Utara dan pabrik lainnya di Hyangnam, Provinsi Gyeonggi), serta dapat merasakan teknologi terbaru di bidang farmasi industri dan sistem manajemen mutu dan manufaktur obat berbasis cGMP yang canggih.

Pelamar dapat mendaftar melalui laman rekrutmen Daewoong Pharmaceutical mulai 29 Juli 2022. Kandidat yang berhasil akan dipilih melalui seleksi dokumen dan evaluasi video pengenalan diri berdurasi 5 menit di tahap pertama, tes kepribadian di tahap kedua, yang dilanjutkan dengan wawancara di tahap ketiga.

Untuk perekrutan ini, Daewoong Pharmaceutical juga akan mengadakan webinar selama dua hari pada 9 dan 12 Agustus 2022 untuk memberikan informasi rinci tentang rekrutmen, termasuk pengenalan perusahaan dan posisi pekerjaan.

Daewoong Pharmaceutical merupakan perusahaan perawatan kesehatan global dengan jumlah anak perusahaan dan cabang terbesar di luar negeri di antara perusahaan farmasi Korea, dan sedang mengembangkan obat baru yang inovatif di berbagai bidang seperti toksin botulinum, pengobatan GERD, dan obat fibrosis paru.



Selain itu, sejak mendirikan cabang di Indonesia pada 2005, Daewoong telah membangun pabrik biofarmasi pertama di Indonesia yang memproduksi produk biofarmasi. Tujuan dasarnya adalah untuk menjadi perusahaan farmasi teratas di Indonesia yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kualitas hidup pada 2030.

Melalui rekrutmen ini, perusahaan berencana untuk memilih talenta berbakat Indonesia untuk diajak bekerja sama. Daewoong Pharmaceutical memiliki manfaat dari budaya perusahaan yang otonom dan horizontal yang baik bagi orang-orang berbakat global untuk bekerja.

"Daewoong Pharmaceutical memiliki lingkungan yang baik untuk bekerja tanpa memandang kewarganegaraan dengan sistem personalia yang memberikan kesempatan yang adil berdasarkan kinerja dan kemampuan individu, serta budaya perusahaan horizontal," kata Lee Seung-ha, kepala pabrik Osong di Daewoong Pharmaceutical Korea, dalam keterangan yang diterima, Selasa (2/8).

"Saya berharap dapat berbagi kesempatan dengan talenta Indonesia untuk tumbuh menjadi ahli manajemen mutu global dengan melakukan praktik manajemen mutu di fasilitas produksi unggulan Daewoong Pharmaceutical berstandar cGMP," tambahnya.

Daewoong mengoperasikan sistem personel yang memberikan peluang dan penghargaan yang adil berdasarkan kinerja, tanpa diskriminasi usia, senioritas, jenis kelamin, dan kebangsaan.

Dengan membangun lingkungan kerja yang cerdas, karyawan dapat secara mandiri membenamkan diri dan mencapai hasil, terlepas dari waktu dan tempat mereka bekerja. Selain itu, pendidikan yang diperlukan untuk pertumbuhan karyawan didukung penuh oleh perusahaan.

Sebagai pengakuan atas budaya perusahaan yang horizontal dan otonom ini, Daewoong Pharmaceutical juga terpilih sebagai Top 10 Best Workplace in Asia yang diselenggarakan oleh komite Great Place To Work (GPTW) tahun lalu. (RO/OL-16)