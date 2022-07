Mengenal Proverbs atau Peribahasa dari Inggris

TIDAK hanya orang Indonesia, rakyat Inggris juga punya peribahasa. Istilahnya proverb yang memiliki susunan kata tidak biasa tetapi sarat makna.

Makna yang terkandung tersebut berlaku secara umum. Orang yang mendengar atau membacanya pasti akan setuju. Berikut contoh proverbs atau peribahasa dari Inggris.

Proverbs atau peribahasa

Patience is better than just thinking about money (Kesabaran itu lebih berharga daripada uang).

Money can't buy the time and happiness (Uang tidak bisa membeli waktu dan kebahagiaan).

A hungry man needs praying to god, not money (Orang baik itu selalu haus dengan kebaikan, tidak memikirkan uang).

Keeping silent is a golds manner (Diam itu lebih baik).

Beware of sheep colored white (Berhati-hatilah dengan orang yang terlihat pendiam).

Every single has its pair (Semua manusia pasti memiliki jodohnya).

1.000 sticks are strong if it to be one, then a single (Bekerja sama dan bergotong royong mengerjakan sesuatu menjadi satu itu jauh lebih baik daripada dikerjakan sendirian saja).

Who types the paper, who has the paper (Orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh pasti akan menuai hasil yang bagus juga sesuai jerih payahnya).

Time makes human believe in god (Hanya Tuhan yang bisa mengatur segalanya).

Creativity comes in walking time (Kreativitas didapat dari pengalaman, bukan hal instan).

When in Rome, do as the Romans do (Jika berada di Roma bersikaplah seperti orang Roma atau di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung).

Manners is everything (Tata krama adalah segalanya).

Clothes shows who you are (Pakaian menunjukkan diri kamu). (OL-14)