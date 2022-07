Apa itu Report Text? Berikut Ciri-Ciri dan Contohnya

Kita mungkin pernah mendengar istilah report text. Istilah ini biasanya dijadikan sebagai tugas sekolah siswa untuk membuat laporan setelah melakukan kunjungan ke suatu tempat, misalnya studi tur ke museum. Tugas membuat laporan semacam inilah yang disebut dengan teks report.

Lalu seperti apakah report text itu, bagaimana pula ciri-ciri dan contohnya. Berikut adalah pengertian dan penjelasan tentang report text.

Apa Itu Report Text

Report text adalah salah satu jenis teks bahasa Inggris yang didalamnya menjelaskan tentang detail sebuah objek. Penjelasannya tersebut berasal dari hasil penelitian, pengamatan, serta observasi studi dari berbagai hal. Tujuannya adalah supaya penulis bisa menggambarkan objek berdasarkan hasil pengamatannya sendiri.

Teks ini termasuk dalam golongan descriptive text. Karena fungsinya sama. Yaitu menggambarkan sebuah benda, fenomena umum, dan makhluk hidup. Sementara untuk descriptive text itu menjelaskan tentang fenomena yang sifatnya lebih khusus. Misalnya tentang sepeda. Maka dalam descriptive text tersebut menjelaskan tentang jenis sepeda tertentu secara detail, lengkap dengan ciri-cirinya (sepeda balap contohnya).

Berdasarkan general structurenya, teks report itu terdiri atas 2 bagian saja. Yaitu general classification and descriptions. Untuk lebih detailnya, berikut kami ulas selengkapnya tentang strukturnya di bawah ini:

1. General Classification

Klasifikasi umum dari report text ini isinya adalah pengelompokan umum terhadap objek yang akan dibahas. Jadi di dalamnya ada informasi dasar tentang objek itu. Pengelompokan objeknya bisa berupa informasi umum.

Misalnya bila ingin membicarakan tentang bintang, maka pengelompokannya ditulis berdasarkan nama ilmiah, makanan, dan beberapa hal berkaitan dengan objek yang dimaksud tersebut.

2. Description

Di bagian ini isinya adalah gambaran dari objek yang dibahas secara terperinci. Misalnya habitat, fungsi, fisik, dll.

Ciri Ciri Teks Report

Teks ini memiliki beberapa karakter yang perlu dipahami supaya bisa membedakannya dengan jenis teks bahasa Inggris yang lainnya, seperti descriptive text. Di bawah ini adalah ciri-ciri dari teks report, antara lain:

Membahas tentang fakta yang sifatnya ilmiah. Judulnya dibuat umum sehingga mudah dikenal oleh pembaca, bahkan bagi pembaca yang tidak berkompeten di bidang keilmuan topiknya. Report text Didukung oleh gambar dan data statistik sebagai bukti pengamatan penulis (tidak wajib). Kalimatnya polanya menggunakan simple present tense. Penulisan report text memakai kata benda umum. Misalnya general nouns (language features). Ada kata kerja di dalamnya yang saling berkaitan berdasarkan language feature. Biasanya yang digunakan adalah relative verbs atau bahkan linking verbs. Terdiri atas objek serta ada objek yang lainnya di dalamnya. Menjelaskan seputar berbagai kelompok, bukan menjelaskan individu khusus. Report text memakai conditional logical conjunction dalam penulisannya. Misalnya menggunakan kata when, so, dan sejenisnya.

Contoh Report Text

Di bawah ini adalah 2 contoh teks report yang bisa dijadikan sebagai referensi ketika Anda masih bingung dengan bagaimana cara membuat teks ini dengan benar. Berikut contohnya, antara lain:

Contoh 1

Blue Whale

General classification

The blue whale is one of the largest living creatures on earth other than the dinosaurs. This large sea creature lives in sea water.

Description

Its height reaches 29 meters with a length of approximately 3 double-decker buses from London which are aligned. Blue whales that live in the south are much larger than those that live in the north of the earth. Meanwhile, when compared to the male blue whale, the female blue whale is much larger in size.

It has been recorded that the size of the longest female blue whale measured in the South Atlantic, precisely in the South Georgia captivity center, is 33.58 m long. While the heaviest female blue whale ever hunted in the Southern Ocean of Antarctica weighed up to 190 tons. At that time the whale was hunted on March 20, 1947.

Currently blue whales are rarely found because their hunting is getting out of control. There are even some populations that are rare and threatened with extinction.

Terjemahan

Paus Biru

Paus biru adalah salah satu makhluk hidup terbesar dimuka bumi ini daripada dinosaurus. Makhluk besar laut yang satu ini hidup di dalam air laut.

Tingginya mencapai 29 meter dengan panjang kurang lebih 3 bus tingkat dari London yang disejajarkan. Paus biru yang hidup di selatan jauh lebih besar dibandingkan yang hidup di utara bumi. Sementara bila dibandingkan dengan paus biru jantan, paus biru betina itu ukurannya jauh lebih besar.

Pernah tercatat bahwa ukuran paus biru betina terpanjang yang diukur di Selatan Atlantik, tepatnya di pusat penangkaran Georgia Selatan berukuran panjang 33.58 m. Sedangkan paus biru betina terberat yang pernah diburu di samudera selatan Antartika beratnya mencapai 190 ton. Saat itu paus tersebut diburu di tanggal 20 Maret 1947.

Sekarang ini paus biru jarang ditemukan karena perburuannya mulai tidak terkontrol. Bahkan ada juga beberapa populasinya mulai langka dan terancam punah.

Contoh 2

Elephant

General Classification

Elephants are the largest land animal today with a unique shape. Its characteristics are a long nose, wide and large ears, large feet, and sometimes tusks. This shape is what distinguishes it from other animals in general..

Description

Experts divide elephants into 2 species. Namely Elephas maximus as the Asian elephant and Loxodonta africana as the African elephant. Both live between 2 continents that are not the same. There are a number of subspecies included in the main species or even other species.

African elephants live in the forests of central and western Africa (the edge of the Sahara Africa) and the Sahel desert in Mali. This is said by National Geographic. While Asian elephants live in the forest areas of Southeast Asia, India, and Nepal.

Terjemahan

Gajah

General Classification

Gajah merupakan binatang darat paling besar saat ini dengan bentuk yang unik. Ciri-cirinya adalah hidungnya panjang, telinganya lebar dan besar, kakinya besar, dan terkadang ada gadingnya. Bentuknya inilah yang membedakannya dengan binatang pada umumnya.

Description

Para ahli membagi gajah menjadi 2 spesies. Yaitu Elephas maximus sebagai gajah Asia dan Loxodonta africana sebagai gajah Afrika. Keduanya tinggal di antara 2 benua yang tidak sama. Ada sejumlah subspesies masuk dalam spesies utama atau bahkan spesies lainnya.

Gajah Afrika hidup di hutan pusat dan barat Afrika (pinggir Sahara Afrika) serta gurun Sahel di Mali. Hal tersebut dikatakan oleh National Geographic. Sedangkan gajah Asia hidup di kawasan hutan Asia Tenggara, India, dan Nepal.

Jadi itu tadi adalah contoh singkat dan serba-serbi dari report text. Dengan memahaminya, diharapkan ini bisa membantu Anda untuk mengenal lebih jauh tentang bagaimana cara membuat teks ini dengan benar.(X-10)