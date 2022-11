Contoh Kata Kerja (Verb) dalam Bahasa Inggris dan Artinya

KATA kerja (verb) adalah salah satu komponen yang penting dalam kalimat yang mengandung informasi di bahasa Inggris. Verb adalah kata yang menggambarkan atau mendeskripsikan kerja, aksi atau tindakan mengenai sesuatu.

Oleh karena itu, verb disebut juga sebagai kata kerja. Terdapat empat jenis kata kerja, yaitu action verbs berupa kata kerja yang menggambarkan aksi, modal verbs yaitu kata kerja yang menggambarkan kemampuan, auxiliary verb yang menggambarkan kata kerja bantu, dan linking verb yang menggambarkan kata tindakan subjektivitas.

Contoh kata kerja (verbs) dalam bahasa Inggris

1. End, Ended, Ended, Ending: Mengakhiri.

2. Feel, Felt, Felt, Feeling: Merasa.

3. Find, Found, Found: Finding: Menemukan.

4. Go, Went, Gone, Going: Pergi.

5. Guide, Guided, Guided, Guiding: Membimbing.

6. Get, Got, Got, Getting: Mendapatkan.

7. Observe, Observed, Observed, Observing: Observasi.

8. Pay ,Paid, Paid, Paying: Membayar.

9. Put, Put, Put, Putting: Meletakkan.

10. Qualify, Qualified, Qualified, Qualifying: Kualifikasi. (OL-14)