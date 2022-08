Kumpulan Ucapan Selamat Menikah yang Islami dan dalam Bahasa Inggris

UCAPAN selamat menikah biasanya diucapkan saat teman, sahabat, keluarga, atau bahkan mantan kalian sedang menempuh kehidupan baru. Pernikahan menjadi momen istimewa bagi setiap pasangan.

Sebagai pasangan yang baru menikah, mendapatkan doa-doa baik agar kehidupan pernikahannya nanti lancar dan sesuai yang diharapkan ialah salah satu kado istimewa. Berikut ucapan selamat yang perlu anda ketahui, baik yang Islami, dalam bahasa Inggris, dan untuk sahabat.

Ucapan selamat menikah yang Islami

Untuk merayakan pernikahan, selain menghadiri acaranya, bisa juga dengan memberikan ucapan selamat menikah yang Islami. Perlu diketahui, untuk menulis ucapan pernikahan perlu dipertimbangkan cukup berkesan atau belum. Selain itu, ucapan selamat pernikahan bisa menjadi doa. Jadi kalimatnya juga tidak boleh sembarangan.

Jika masih belum menemukan ucapan yang tepat, simak berikut ini 20 ucapan selamat menikah yang Islami yang bisa Anda jadikan inspirasi.

1. Selamat menikah dan menempuh hidup baru! Semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warohmah.

2. Selamat menempuh hidup baru. Semoga pernikahan kalian diberkahi Allah SWT dan bertahan hingga ajal memisahkan.

3. Barakallahu laka, selamat atas pernikahanmu. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga pernikahanmu dan menyempurnakan ibadahmu juga pasangamu.

4. Selamat membina keluarga yang harmonis dan Allah SWT senantiasa mencurahkan banyak kebahagiaan pada pernikahanmu.

5. Selamat menjalani sunah Rasulullah SAW. Semoga pernikahan ini menjadi ibadah yang dipenuh rahmat, barokah, dan kegembiraan.

6. Selamat atas pernikahannya. Semoga Allah SWT selalu menghujani banyak kebahagiaan dan keberkahan hingga maut memisahkan.

7. Selamat atas pernikahan kalian hari ini. Semoga Allah SWT menghadiahkan anak-anak luar biasa dan semoga selalu dipenuhi kebahagiaan.

8. Semoga rumah tangga yang kini kalian jalani menjadi berkah dan membawa banyak kebahagiaan. Selamat menempuh hidup baru. Semoga Allah SWT selalu melindungi pernikahanmu.

9. Selamat menikah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya kepada kalian dan semoga selalu diselimuti kebahagiaan maupun kedamaian. Aamiin.

10. Selamat menempuh hidup baru yang lebih berwarna! Barakallahu lakiuma wa baraka 'alaikuma wa jama'a bainakuma fii khoir. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan berkat kepada pernikahanmu.

11. Selamat atas hari kebahagianmu. Semoga kalian berdua selalu bahagia dan diberkahi Allah SWT.

12. Allah SWT akhirnya mempertemukanmu dengan jodoh yang selama ini kamu cari. Semoga pernikahan kalian berdua langgeng sampai akhir hayat dan dipenuhi kehagiaan.

13. Pernikahan yang kalian jalani hari ini semoga menjadi berkah. Semoga kalian berdua dikaruani anak-anak berbakti dan mencapai kebahagiaan bersama.

14. Selamat menikah. Semoga Allah SWT memberikah banyak berkah dan kebahagiaan pada pernikahan kalian berdua.

15. Barakallahu lakum wa baraka alaikum. Selamat menjalani hidup baru. Semoga kamu selalu menjadi bidadari tebaik bagi suamimu.

16. Alhamdulillah, kamu akhirnya menikah, aku bahagia atas pernikahanmu. Doaku semoga berkah Allah SWT selalu tercurah untukmu dan pasanganmu. Barakallahu lakum wa baraka alaikum.

17. Barakallahu lakum wa baraka alaikum. Alf Mabrouk Ala Alzeefaf Alsa'eed! Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkatnya pada pernikahan kalian berdua. Selamat membina rumah tangga.

18. Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada rumah tangga kalian berdua serta memberi banyak kebahagian kepada kalian berdua. Selamat menikah.

19. Selamat menikah wahai saudaraku. semoga Allah SWT menyempurnakan kebahagiaan dan ibadah kalian berdua serta selalu memberikan petunjuk pada setiap keputusan.

20. Pernikahan kalian berdua adalah babak baru dalam menjalani kehidupan. Semoga pernikahan ini membawa berkah sampai akhir hayat. Selamat menempuh hidup baru, saudaraku.

Ucapan selamat menikah dalam bahasa Inggris

Ucapan selamat menikah yang cukup populer digunakan ialah dalam bahasa Inggris. Jika masih bingung dalam menyusun ucapan pernikahan bahasa Inggris, Anda dapat menggunakan salah satu contoh di bawah ini.

1. Wishing you a lifetime of happiness together and a love that grows stronger with each passing day.

2. May your love continue to grow each and every year. Best wishes on your wedding.

3. Your wedding day will come and go, but may your love forever grow.

4. May you forever find joy in the eyes of each other, warmth in each others arms, love in each others hearts.

5. Hoping you two have a beautiful life and an endless love story. Congrats on your wedding day!

6. May your life together be full of love and your love be full of life.

7. Today you start this new journey in your life. Let it be fantastic, crazy and wonderful, unbelievable and unforgettable.

8. Congratulation. May the vows you took today last an eternity, and the love in your eyes never fade. May you forever be as happy as you are today.

9. As you start this new journey in life, may every day hold wonderful shared experiences! Wish you a very joyous and blissful married life.

10. Thank you for letting us share in your special day. We wish you all the happiness in the world.

Ucapan selamat menikah untuk sahabat

1. Selamat sudah menjadi pasangan yang serasi! Semoga perjalanan kalian bersama-sama membangun keluarga selalu tetap indah. Selamat menempuh kehidupan uang baru.

2. Happy Wedding! Sudah enggak ada lagi galau meratapi status jomblo, ya? Berbahagialah selalu dan semoga segera diberkahi dengan momongan.

3. Dulu kita makan bersama, ke mana-mana bersama, hampir setiap momen bersama. Namun aku sadar bahwa ada titik di mana kita sibuk membangun keluarga kita masing-masing. Semoga pernikahanmu menjadi ladang ibadahmu. Selamat menikah, sahabatku!

4. Sahabat yang paling jahat adalah ia yang meninggalkan temannya menikah dulu, hahaha! Tenang, kamu masih tetap sahabatku. Selamat menempuh hidup baru, sahabat.

5. Selamat menikah! Kurang-kurangin, deh, hal-hal yang enggak penting. Kini kamu punya keluarga yang harus diurus. Semoga jadi sosok pasangan yang baik dan, kelak, jadi sosok orangtua yang luat biasa juga.

Nah, itu tadi beberapa inspirasi ucapan yang bisa kamu lakukan saat hendak memberikan ucapan kepada seseorang. Semoga bermanfaat. (OL-14)