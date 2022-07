Kampanye 'Bottle Selfie Challenge' dari QNET Raih Penghargaan

DALAM momentum Hari Air Sedunia yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, QNET, raksasa perusahaan penjualan langsung di Asia mengadakan aksi kampanye di sosial media, dengan nama #BottleSelfieChallenge.

Selama tiga minggu, distributor QNET di seluruh dunia ditantang untuk berjanji tidak membeli dan mengonsumsi minuman kemasan dalam upaya mengurangi polusi plastik.

Sebagai bagian dari tantangan, distributor QNET juga mengirimkan selfie dengan botol favorit mereka yang dapat digunakan kembali.

Tantangan tersebut mendorong semua orang untuk membuang plastik sekali pakai demi produk yang lebih berkelanjutan.

#BottleSelfieChallenge menunjukkan kepada dunia bahwa keluarga QNET berdedikasi untuk melindungi planet bumi kita dan melestarikannya untuk generasi berikutnya.

Dengan jumlah selfie yang luar biasa yang dikirimkan ke halaman instagram resmi QNET, distributor QNET membuktikan mereka adalah pejuang kelestarian alam, khususnya air.

“Kampanye #BottleSelfieChallenge oleh QNET bertujuan untuk menciptakan kesadaran tentang dampak berbahaya dari plastik sekali pakai terhadap lingkungan," kata kata Malou Caluza, CEO QNET dalam keterangan pers. Kamis (21/7).

"Kampanye juga mendorong orang untuk berhenti membeli minuman kemasan plastik dan beralih ke botol yang dapat digunakan kembali dalam kehidupan sehari-hari mereka," jelas Caluza.

Peserta diminta untuk mengambil foto selfie paling inventif dan kreatif dengan botol favorit mereka yang dapat digunakan kembali dan mengunggahnya di Facebook dan Instagram dengan tagar kampanye.

"Kampanye ini menerima lebih dari 500 kiriman konten kreatif unik dari pengguna media sosial di seluruh dunia, termasuk beberapa influencer terkemuka di Malaysia, UEA, Thailand, Indonesia, dan Hong Kong." jelas Caluza.

Malou Caluza menambahkan bahwa kami memperkirakan kampanye #BottleSelfieChallenge berhasil membantu mengurangi penggunaan sekitar 90.000 botol plastik dan menghemat 32.000 liter air dalam produksi minuman kemasan.

"Kampanye ini tidak hanya sejalan dengan komitmen kami untuk menjadi entitas yang berkelanjutan dan bertanggung jawab." katanya.

"Tetapi juga menunjukkan bagaimana tim komunikasi kami menyampaikan nilai-nilai tersebut dengan sukses melalui kampanye yang efektif dan tepat waktu di seluruh dunia, baik melalui media tradisional atau platform sosial," papar Caluza.

Kampanye #BottleSelfieChallenge mendapatkan penghargaan TITAN Emas untuk Kampanye Pemasaran Penyebab Terbaik di TITAN Business Awards 2022, penghargaan Emas dalam kategori Kampanye Media Sosial di HERMES Creative Awards 2022, serta pengharagaan perunggu dalam kategori The Innovation in The Use Social Media di Stevie Award 2022.

Baca juga: Kampanye Stop Sachet Dorong Penggunaan Produk Isi Ulang

Dalam kurun waktu empat bulan sejak Februari tahun ini yang mencakup piala di 2022 TITAN Business Awards, The Asia-Pacific Stevie Awards, The PR Awards, the Middle East & North Africa Stevie® Awards 2022 dan HERMES 2022 Creative Award.

Kampanye media sosial QNET terkait konvensi virtualnya yang dikenal sebagai V-Convention Connect, yang menarik setengah juta pemirsa dari lebih dari 50 negara ke konvensi secara online, menyapu dua penghargaan.

Kampanye ini mengkurasi konten seputar tagar acara untuk mendorong kegembiraan di antara pemirsa yang bergabung dari rumah masing-masing.

Selama tiga hari, ribuan konten unik membanjiri tagar di media sosial saat para peserta masuk ke dalam semangat konvensi dari seluruh dunia.

Kampanye ini memenangi dua penghargaan berikut: Penghargaan Platinum TITAN untuk Kampanye Media Sosial Terbaik di TITAN Business Awards 2022, Penghargaan perunggu untuk kategori Inovasi dalam Penggunaan Media Sosial di Stevie Awards Asia-Pasifik. (RO/OL-09)