Terapkan ESG, ABM Raih Penghargaan Emisi Korporasi 2022

PT ABM Investama Tbk (ABM) berhasil meraih penghargaan pada ajang Penghargaan Emisi Korporasi 2022 untuk “Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Sektor Emiten Kategori Gold”, melalui penganugerahan Emisi Korporasi 2022.

Ajang PT ABM Investama Tbk yang dilaksanakan secara virtual yang sekaligus menjadi rangkaian peringatan Hari Bumi.

Tujuan dari penghargaan ini adalah sebagai bentuk apresiasi atas Perhitungan dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari berbagai sektor industri.



Hal ini mempertegas komitmen PT ABM dalam penerapan Environment, Social and Governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Andi Djajanegara selaku Direktur Utama ABM menjelaskan bahwa perolehan penghargaan kali kedua ini merupakan bentuk dukungan nyata Korporasi dalam rangka membangun kesadaran untuk melindungi bumi.

“Perolehan penghargaan ‘Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Sektor Emiten Kategori Gold’ ini sebagai perwujudan langkah perusahaan dalam mengelola emisi diberikan atas pencapaian perusahaan dalam penerapan prinsip keberlanjutan (sustainability) dan ESG yang baik,” tutur Andi dalam keterangan pers, Minggu (24/4).

Diraihnya penghargaan terbaru ini memperlihatkan keseriusan ABM dalam penerapan ESG dan SDGs dalam strategi keberlanjutan bisnisnya.

Sebelumnya, ABM juga telah mendapatkan berbagai penghargaan serupa, di antaranya; penghargaan “Bronze Winner” untuk kategori Laporan Perusahaan, sub kategori Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report) pada ajang bergengsi tahunan Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2022.

Penghargaan dari ICEA 2022 untuk kategori “Corporate Winner” dengan peringkat “Excellence in Green and Environmental Management” dan “Best Innovations and Initiatives in Global CSR”, peringkat “Silver Rank” pada ajang Asia Sustainability Reporting Rating 2021 (ASSRAT).

Lebih lanjut Andi menjelaskan bahwa, ABM senantiasa berupaya mengelola kegiatan operasionalnya dengan berlandaskan pengelolaan ESG yang baik dan sejalan dengan SDGs.

“ABM berupaya menyediakan transparansi informasi publik yang kredibel untuk seluruh stakeholder-nya melalui Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report)," jelasnya.

"Pelaporan ini merupakan bagian dari komitmen ABM dalam upaya untuk mewariskan nilai positif yang berdampak luas seiring ABM melaju ke masa depan yang berkelanjutan,” tutup Andi.

Ajang Penghargaan Emisi Korporasi 2022 merupakan hasil kerja sama Berita Satu Media Group dan Bumi Global Karbon Foundation yang merupakan anggota dari Global Reporting Initiative (GRI), dan Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).

Kriteria penilaiannya sendiri dilakukan dengan cara pemeringkatan kepada sejumlah korporasi berdasarkan kriteria penurunan emisi tertinggi. Selain itu, assurance untuk perhitungan emisi tersebut juga menjadi kriteria penilaian.