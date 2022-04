Sambut Idul Fitri, Holiday Inn Jakarta Kemayoran Tawarkan Harga Spesial

TIDAK terasa ibadah puasa yang cukup panjang hanya menghitung hari lagi menuju perayaan Idul Fitri.

Hari suci bagi sejumlah besar umat di Indonesia ini selalu datang bersamaan dengan musim liburan panjang.

Meski kabarnya mudik ke luar kota bahkan pulau tahun ini sudah diperbolehkan oleh pemerintah, hal ini memperbesar kemungkinan kemacetan yang berpindah dari Ibu Kota tersebar ke berbagai daerah. Wah, jadi mau liburan dimana?

Saat Idul Fitri sudah lumrah bagi masyarakat Indonesia untuk berkumpul dengan keluarga terkasih, bercengkrama selagi menikmati aneka hidangan.

Tahun ini, Holiday Inn Jakarta Kemayoran menyiapkan harga special untuk para tamunya selama periode lebaran yaitu mulai tanggal 1 Mei 2022 hingga 8 Mei 2022.

Tersedia paket Eidscape dengan hanya Rp 888.000 net /kamar sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Saat ini sarapan sudah berupa buffet – all you can eat yang senantiasa menyediakan berbagai sajian mengugah selera di pagi hari baik untuk dewasa maupun anak-anak di Botany Restaurant mulai pukul 6.00 hingga 10.00 pagi.

Keberkahan Idul Fitri semakin bertambah saat anak – anak usia 12 tahun keb awah dapat menikmati sarapan gratis saat ditemani dengan orang tua atau pendamping.

Sarapan yang tersaji sangat beragam. Mulai dari sup, pastry, hidangan telur yang dimasak langsung oleh staf restoran, jajaran hidangan utama barat, oriental dan tradisional tak lupa hidangan penutup seperti aneka buah, pudding dan kue.

Terasa semakin memuaskan saat pihak hotel juga menyediakan fasilitas tambahan dengan memberikan Late Check Out hingga pukul 4 sore tentu saja berdasarkan ketersediaan pada hari tersebut.

Informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi akun Instagram @holidayinnjakartakemayoran atau melalui whatsapp ke 0812 9988 9580. (RO/OL-09)