185 Peserta Didik SLTAK Penabur Jakarta Lolos Tes SNMPTN 2022

BPK Penabur Jakarta bersyukur untuk 185 peserta didik SLTAK Penabur Jakarta yang berhasil lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022.

Hasil ini berdasarkan informasi yang diumumkan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi pada 29 Maret 2022 (LTMPT).

Jumlah lulusan tahun ini yang berhasil masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) meningkat dari tahun 2021. Sebelumnya peserta didik BPK Penabur Jakarta yang lulus SNMPTN sebanyak 151 peserta didik.

Mayoritas peserta didik yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama, antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB) 71 peserta didik, Universitas Padjajaran (UNPAD) 39 peserta didik, Universitas Universitas Brawijaya (UNBRAW) 21 peserta didik dan Institut Tekonologi Sepuluh Nopember (ITS) 16 peserta didik.

Kepala Jenjang SLTAK Penabur Jakarta, Enche Wijaya merasa bangga atas pencapaian yang telah diraih peserta didik pada SNMPTN 2022. Pandemi covid-19 tidak menyurutkan semangat berjuang peserta didik dalam mengukir prestasi memperjuangkan masa depan untuk masuk ke PTN.

"Pencapaian ini merupakan suatu kepercayaan PTN kepada BPK Penabur Jakarta sebagai salah satu institusi pendidikan di Indonesia. Kepercayaan tersebut adalah suatu hal yang harus terus diupayakan dan diperjuangkan agar memberikan kontribusi positif untuk Indonesia," ujar Enche, Jumat (15/4), dalam keterangan tertulisnya.

"Oleh karena itu, saya berpesan kepada peserta didik SLTAK Penabur Jakarta yang lulus jalur SNMPTN 2022 untuk memulai langkah awal dalam berjuang meraih cita-cita dan masa depan," jelasnya.

"Semoga bekal ilmu selama menempuh pendidikan di BPK Penabur Jakarta dapat terus dikembangkan sehingga mampu memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia." lanjut Enche.

Salah satu contohnya yakni Axl Sebastian, peserta didik SMAK Penabur Gading Serpong yang berhasil diterima di Institut Teknologi Bandung (ITB) membagikan kiatnya untuk berhasil masuk PTN.

Sebastian mengungkapkan bahwa dirinya sudah mempersiapkan diri mengikuti SNMPTN 2022 sejak kelas XI dengan didampingi guru-guru di sekolah.

Menurutnya, guru-guru antusias menyampaikan materi pelajaran sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik.

"Saya memiliki minat tinggi untuk berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia karena sudah berdiri sejak lama dan memiliki reputasi serta kredibilitas yang baik. Selain itu, juga menghasilkan banyak lulusan yang berhasil dan berdampak baik bagi Indonesia," kata Sebastian.

Sebastian yang juga aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti ServusDEI (perkumpulan peserta didik beragama Kristen), band, dan orkestra dapat membagi waktunya dengan baik antara pembelajaran di kelas dan mempersiapkan diri mengikuti SNMPTN 2022 dengan membuat time table.

"Tentu ada kendala yang saya hadapi selama persiapan SNMPTN 2022 yang berlangsung daring yaitu kurang fokus. Untuk itu, saya membuat kata motivasi bagi diri sendiri dan ditempelkan di dinding 'Kamu Harus Semangat', menentukan target belajar, dan komitmen menjalankannya," ungkap Sebastian yang masuk Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) jalur SNMPTN 2022.

Axl Sebastian, kata Enche Wijaya, menjadi salah satu bagian dari lulusan BPK Penabur Jakarta yang memiliki profil BEST (Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God), yang dihasilkan oleh BPK Penabur Jakarta.

"Tangguh dan pantang menyerah dalam meraih cita-cita, memiliki wawasan luas, mau berbagi apa yang dimiliki agar menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari," pungkasnya. (RO/OL-09)