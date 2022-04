Konsisten Terapkan Bisnis Berkelanjutan, Lima TOP CSR Awads 2022 Diraih

BERKAT konsistensi dalam menerapkan strategi bisnis berkelanjutan melalui pengelolaan tanggung jawab sosial, MMS Group Indonesia (MMSGI) sebagai perusahaan energi berkelanjutan serta anak perusahaannya, PT Multi Harapan Utama (MHU), berhasil memborong lima penghargaan pada ajang TOP CSR Award 2022.

Pada ajang ini, MMSGI dan MHU masing-masing berhasil meraih dua penghargaan yaitu TOP CSR Awards 2022 on # Star 4 dan TOP Leader on CSR Commitment.

Di ajang yang sama, MHU turut berhasil meraih piala tambahan pada kategori bidang pelibatan masyarakat.

Keberhasilan MMSGI dalam mendapat lima penghargaan ini semakin menunjukan bukti nyata komitmen MMSGI dalam pengelolaan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, terukur, dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Andrew Hidayat, Founder MMSGI, menyatakan bahwa TOP CSR Awards yang diraih MMSGI merupakan keberhasilan dalam menerapkan nilai perusahaan melalui kegiatan sehari-hari perusahaan yang dikelolanya.

“Fokus kepada solusi yang inovatif untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan merupakan kunci dari bisnis yang berkelanjutan,” ujar Andrew dalam keterangan pers, Kamis (14/4).

Salah satu program utama MMSGI melalui Yayasan Life After Mine yaitu fokus dalam rangkaian kegiatan penanganan pandemi di wilayah pascatambang.

Guna mencapai herd immunity, MMSGI meluncurkan program 7,500 vaksin Covid-19 dan sembako kepada masyarakat di berbagai area di Kalimantan Timur dan Selatan.

Selain itu MMSGI juga mendonasikan 510 hospital bed kepada Kementerian Kesehatan.

Kontribusi nyata MHU terhadap masyarakat juga terasa melalui pembangunan peternakan sapi modern Jayatama yang terintegrasi dengan pertanian jagung menggunakan teknologi precision farming pada lahan pascatambang dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Pemerintah.

Selain itu, MHU juga memiliki program pemanfaatan lahan pascatambang lain seperti Water Treatment Plant di void yang memberikan air bersih kepada lebih dari 750 KK.

Adri Martowardojo, Head of Corporate Strategy and Communication MMSGI menyampaikan “Kegiatan CSR perlu dilakukan secara berkelanjutan karena hal tersebut merupakan kunci dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial yang terukur."

"Kami percaya semua perusahaan perlu mengambil leadership dalam menjalankan tanggung jawabnya di area tempat mereka bekerja melalui kolaborasi yang baik antar stakeholder,” ungkap Adri.

TOP CSR Awards merupakan penghargaan CSR terbesar dengan total 850 partisipan yang diselenggarakan oleh majalah Top Business mengusung tema “Being a Responsible Company is the Key Strategy for Business Sustainable Growth” pada tahun ini . (RO/OL-09)