Dukung Siswa Masuk PTN, Penerbit Erlangga Gelar Webinar Hadapi Ujian

PADA hari ini atau Sabtu (9/4), Penerbit Erlangga menyelenggarakan Webinar UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) 2022 “Siap Sukses Menuju PTN Impian”.

Webinar menghadirkan narasumber Suyanto M.Pd. (penulis dan trainer spesialis UTBK) dan Charlotte Fatima Haque Ramadhan (mahasiswi IPB Fakultas Kedokteran Hewan, putri dari Shahnaz Haque dan Gilang Ramadhan) dan diikuti pula oleh peserta guru dan siswa, dan orang tua..

Manajer Marketing Nasional Penerbit Erlangga, Irving William P.W. mengungkapkan webinar ini diselenggarakan untuk memberikan wawasan dan dukungan kepada guru, orang tua, dan siswa, dalam menghadapi UTBK.

"Bulan lalu kami sukses menyelenggarakan webinar motivasi ujian sekolah (US) 2022. Nah, hari ini kami mengadakan webinar UTBK, sebagai upaya kuat kami sebagai perusahaan penerbitan buku pendidikan, untuk membantu memberikan banyak informasi terkait UTBK dan strategi untuk bisa masuk PTN Impian,” jelas Irving.

“Persaingan masuk Perguruan Tinggi Negeri sangat ketat. Untuk itu, nilai UTBK SBMPTN ((Ujian Tulis Berbasis Komputer - Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

harus yang terbaik. Oleh karena itu, kami berharap peserta webinar ini dapat mempersiapkan diri dengan baik agar bisa masuk perguruan tinggi negeri sesuai jurusan yang diimpikan,” harapnya.

Baca juga: Untuk Bisa Tembus PTN Ternama Perlu ‘Passion, Plan, dan Parent’

Webinar UTBK 2022 ini dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama adalah pemaparan dari Suyanto mengenai Kiat Sukses Menghadapi UTBK 2022.

Dilanjutkan sesi kedua adalah berbincang dengan Charlotte Fatima Haque Ramadhan seputar pengalamannya mengikuti UTBK dan akhirnya masuk di PTN Impiannya.

Dalam pemaparannya, Suyanto atau yang akrab disapa Mr. Yan ini memberikan 4 kunci sukses UTBK SBMPTN 2022::

Pertama. Belajar Materi yang diujikan, baik TPS, Bahasa Inggris dan TKA harus yang relevan. Materi yang berada dalam buku Erlangga Fokus UTBK, baik Saintek maupun Soshum sudah disusun sesuai dengan materi yang diujikan di SBMPTN UTBK.

Kedua. Latihan Mandiri. Setelah selesai belajar materi yang diujikan, langkah selanjutnya adalah perbanyak latihan mandiri. Latihan mandiri tidak harus susah, tetapi harus relevan baik bentuknya maupun tingkat kesulitannya. Lagi-lagi, latihan soal Mandiri yang ada di buku Erlangga Fokus UTBK Saintek dan Soshum sudah dibuat relevan.

Ketiga. Ikuti Try Out UTBK. Jangan sembarang ikut Try Out UTBK. Ikuti Try Out UTBK yang relevan, ada blocking time- nya, menggunakan sistem IRT yang seperti digunakan oleh LTMPT. Try out yang ada pada buku Fokus UTBK ini sudah memenuhi syarat di atas.

Keempat. Konsultasi dengan Ahli. Diskusi dengan guru BK di sekolah Anda atau profesional lain di bidangnya, yang dapat mengeksplore kemampuan Anda sehingga tidak salah memilih jurusan dan sukses kuliah di PTN impian.

Sementara itu Charlotte yang akrab disapa Char ini membagikan tips sukses menghadapi UTBK dan masuk ke PTN impiannya, yakni menyiapkan niat dan semangat, membuat jadwal belajar, kemudian memperbanyak waktu belajar, mengurangi waktu bermain atau berleha-leha, rutin mengerjakan soal-soal UTBK terutama dari buku atau internet, lalu mengikuti tryout UTBK.

“Juga belajar bersama teman, bertukar pertanyaan, membuat target, membuat rencana cadangan, dan tentunya berdoa,” imbuh Char.

Seperti diketahui, persaingan masuk Perguruan Tinggi Negeri sangat ketat,, untuk itu nilai UTBK SBMPTN harus terbaik.

Oleh karena itu, peserta UTBK SBMPTN hendaknya dapat mempersiapkan diri dengan baik agar bisa masuk perguruan tinggi negeri sesuai jurusan yang diimpikan.

Penerbit Erlangga sebagai salah satu penerbit buku pendidikan terbaik di Indonesia telah menyiapkan buku-buku soal latihan khusus untuk persiapan menghadapi UTBK, yaitu Erlangga Fokus UTBK SBMPTN kelompok Saintek dan Soshum.

Buku Erlangga Fokus UTBK SBMPTN menyajikan Rangkuman Materi, Contoh Soal dan Pembahasan, Prediksi Soal UTBK SBMPTN, Simulasi UTBK SBMPTN Berbasis Komputer, dan Kunci Jawaban sebagai bahan evaluasi belajar mandiri.. (RO/OL-09)