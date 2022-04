20 Mahasiswa Penerima Beasiswa PTSG Ikuti Bootcamp

SEBANYAK 20 mahasiswa penerima manfaat Beasiswa Prasejahtera Berprestasi (BEST) mengikuti program bootcamp (pelatihan dan pembekalan) yang diselenggarakan PT Semen Gresik (PTSG) di Grand Mega Resort, Cepu, Kabupaten Blora.

BEST adalah program PTSG melalui Pilar SG Cerdas yang bertujuan membantu mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berprestasi yang berasal dari keluarga prasejahtera di Kabupaten Rembang. Ke-20 mahasiswa tersebut merupakan hasil seleksi ketat dari 61 pendaftar dari berbagai PTN ternama di Indonesia.

Senior Manajer Komunikasi dan CSR PTSG, Dharma Sunyata, menjelaskan sasaran dari program bootcamp adalah membekali mereka dengan motivasi belajar, jiwa kepemimpinan dan softskills (kecakapan hidup) serta kemampuan public speaking. Mentor agenda ini adalah praktisi pengembangan sumber daya manusia yang didatangkan dari Yogyakarta.

Diakui Dharma, selama pelaksanaan training, para peserta mengikuti dengan sangat antusias dan penuh semangat. Alasannya, program ini relevan dan bermanfaat untuk *personal development* dan bekal keahlian mereka. Mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19, seluruh kegiatan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Kami berharap, mahasiswa penerima BEST ini tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga menjadi komunikator yang andal saat menyampaikan gagasan dan informasi kepada masyarakat," kata Dharma melalui dalam rilisnya, yang dikutip Kamis (7/4)

Ditandaskan Dharma, selain materi penguatan karakter dan pengembangan kepribadian, mahasiswa BEST juga menerima wawasan seputar program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau CSR (Corporate Social Responsibility) Semen Gresik.

Lanjut dia, program BEST yang dimulai sejak 2018 ini adalah bentuk komitmen SIG Group, induk dari PTSG untuk membentuk SDM Indonesia yang unggul. Selain itu, membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah operasional perusahaan lewat sektor pendidikan, sehingga mampu

berkontribusi lebih baik bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Ujung dari program bootcamp, lanjut Dharma, adalah menyiapkan mereka sebagai Duta Semen Gresik yang akan dilibatkan dalam program- program pendidikan kepada masyarakat.

"BEST merupakan langkah awal dari rangkaian program kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan CSR Semen Gresik seperti Goes to School, Kelas Inspirasi, dan Bimbingan Belajar Semen Gresik," pungkasnya.(OL-13)