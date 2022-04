K-Content BizWeek 2022, Pelaku Bisnis Animasi Korsel dan Indonesia Bertemu

KOREA Creative Content Agency (KOCCA) Indonesia menggelar K-Content BizWeek 2022 untuk mempertemukan para pelaku usaha industri animasi atau karakter Korea Selatan (Korsel) dan Indonesia di Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City pada 28-30 Maret 2022 .

Dalam keterangan pers, Kamis (31/3), dijelaskan bahwa sebanyak 26 perusahaan animasi Korea Selatan menghadiri pertemuan ini. Sebagian besar perusahaan yang hadir memproduksi animasi anak seperti,

The Pinkfong Company dengan karyanya "Baby Shark" dan "PinkFong", Tak Toon Enterprise dengan karyanya "Big Five" dan "Linda", dan Iconix dengan dua karyanya yang terkenal, yaitu “Pororo The Little Penguin” dan “Tayo The Little Bus”.

Adapun perusahaan Indonesia yang hadir pada K-Content BizWeek 2022 sebanyak 28 perusahaan. Tentu saja, perusahaan yang hadir memiliki ketertarikan yang sama pada Intellectual Property (IP) dan animasi. Pada hari pertama (28/2) diadakan IP Screening yang dilakukan oleh empat perusahaan animasi Korea.

Temu bisnis industri kreatif ini dilakukan secara online (virtual) dan diramaikan dengan seminar workshop yang diselenggarakan bersama oleh Korean Animation Industry Association (KAIA), Association of Indonesia Animation Industry (AINAKI), iLovecharacter (Character and Licensing), Association of Licensing & Merchandising Indonesia (ALMI) pada Rabu (30/3),.

Pada acara ini, Jin Kwon (LOCUS) memberikan workshop khusus untuk membagikan pengalamannya dalam memproduksi drama TV animasi ‘Yumi Cells’. Selain itu terdapat pula presentasi yang dibawakan oleh Profesor Si Bum Kim (Universitas Nasional Andong), Agung Rachmawan (Bumi Langit), Sujin Hwang (LOCUS), dan Sei Young Cheong (MNC Animation).

Pada kesempatan ini juga dilakukan dua nota kesepahaman (MoU) antara KMGA (Korea Mobile Game Association) dan AGI (Asosiasi Game Indonesia) untuk melakukan kerja sama lebih lanjut, serta DNA (Digital Network Aesthetic) dengan ECNE (Literary Culture Exchange Platform).

Adapun perusahaan yang menandatangani kontrak antara lain PT. Metropolitan Televisindo (RTV) dengan Anyzac dan Winners Consulting dengan Blend Company.

Pertemuan bisnis ini merupakan tindak lanjut dari K-Content BizWeek 2021 tahun lalu yang diadakan oleh KOCCA Indonesia.

Perubahan gaya hidup dan konsumsi konten sejak pandemi menjadi salah satu faktor pendukung pertemuan bisnis ini. Profil peserta pameran dapat dilihat di https://k-contentpavilion.id/ (RO/OL-09)