Rayakan The Great Lunar Year of The Tiger di Hotel Ambhara

HOTEL Ambhara di tahun 2022 kembali memeriahkan Tahun Baru China. Pandemi Covid-19 tidak menghalangi lahirnya inovasi Hotel Ambhara, dengan mengadakan program 'The Great Lunar - Year Of Tiger' di malam Tahun Baru China 31 Januari, siap menyambut dan memeriahkan Tahun Baru China dan memberikan momen yang tidak terlupakan.



Tahun Baru China merupakan momen yang dinantikan oleh banyak orang. Dengan kemeriahan dan kebersamaan Tahun Baru China, menjadi hal utama bagi Hotel Ambhara untuk berkontribusi dan membantu merayakan Tahun Baru China. Dengan mengusung tema sesuai Tahun Baru China yaitu Tahun Macan Air, Hotel Ambhara meluncurkan Special Dinner, Roasted Peking Duck Home Deals, dan Room Package dengan harga spesial.



Special Dinner dibanderol dengan harga Rp88.000,- untuk anak-anak dan Rp188.000,- untuk orang dewasa. Dengan harga spesial Anda dapat menikmati berbagai macam Dim Sum dan Roasted Peking Duck Ambhara Hotel. Dan acara ini dimeriahkan oleh penampilan atraksi Barongsai dan penampilan band Top 40 untuk menemani makan malam Anda.



Untuk Anda yang ingin merayakannya di rumah, Hotel Ambhara siap melayani dan memeriahkan Tahun Baru China di rumah Anda. Hanya dengan Rp225.000,- Anda mendapatkan Roasted Peking Duck Ambhara Hotel. Seluruh sajian yang kami hidangkan merupakan sajian yang diolah oleh chef berpengalaman dalam mengolah makanan dengan cita rasa orisinil khas Ambhara dan dibuat dari bahan yang terjamin kualitas dan kebersihannya.



Anda siap menyambut Tahun Baru dengan sukacita dan kebersamaan dengan keluarga. Room Package spesial Tahun Baru China dengan harga Rp888.000,- Anda dapat merasakan sensasi menginap di Hotel bintang 4 yang dijamin kebersihannya dan keamanannya, Special Dinner dan Breakfast. Anda juga mendapat berbagai hadiah menarik dari pohon keberuntungan.



Diharapkan dengan adanya program The Great Lunar - Year Of Tiger dari Hotel Ambhara dapat memberikan kontribusi dalam memeriahkan dan memberi momen kebersamaan Tahun Baru China di tengah pandemi Covid-19. Berlaku di 31 Januari 2022, tunggu apa lagi, hanya di Hotel Ambhara.



Menu dan program The Great Lunar - Year Of Tiger dapat dipesan, dinikmati, dan info lebih lanjut dapat menghubungi ke 021-2700800. (RO/OL-10)