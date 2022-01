Rayakan Chinesse New Year di The Manohara Hotel Yogyakarta dengan Prosperity Dinner In Tradition

DALAM rangka merayakan tahun baru Imlek 2022 dengan Shio Macan, The Manohara Hotel Yogyakarta yang merupakan Hotel bintang 4 dan memiliki ikon Fook Yew Shanghai Bistro hadir dengan konsep dasar Chinese Restauran. Hotel ini menawarkan paket yang makan malam dengan tema 'Prosperity Dinner In Tradition'.

Promo ini bisa dinikmati dengan harga Rp175.000 nett / pax atau Rp1.700.000 nett bisa dinikmati untuk 8 orang. Selain menu makanan yang bervariasi, ada juga pertunjukan spektakuler dari Barongsai serta spesialis mandiri song yaitu Dhonie Qiong.

Makan malam perayaan tahun baru imlek ini dimulai pukul 18.00 WIB – 21.00 WIB di Bodhi Restaurant atau di Fook Yew Shanghai Bistro, dengan style buffet atau eksklusif set menu dining. Hidangan yang disajikan juga beragam seperti, pecking duck, steam siomay untuk appetizer, clear soup with seafood and pumpkin dan Szechuan soup, maincourse ada beef Vietnamese, chicken ala hongkong style, sapo tahu seafood, steam dori fish sauce, broccoli crab meat, hongkong noodle with pecking duck steam rice serta kailan garlic two flavor untuk maincourse-nya, dan ada juga dessert ada bakpao, ponkam orange fruit dan dilengkapi dengan Chinese tea.

“Promo ini sengaja kami hadirkan bagi tamu yang ingin merayakan tahun baru imlek dengan rekanan ataupun kerabat mereka, dengan adanya berbagai variasi makanan serta memilih untuk style buffet atau eksklusif set menu dining, kami berharap tamu bisa menikmati perayaan makan malam ini dengan suka cita. Selain itu juga adanya beberapa performance dan juga bagi-bagi voucher akan menambah kemeriahan acara nantinya.” tambah Andreas Iman Kurniawan Plt. General Manager. (RO/OL-10)