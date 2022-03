Buka Puasa di Jogja Bonus Healing ke Labuan Bajo!

JOGJA, selain dikenal dengan banyak tempat kulinernya yang khas, juga menawarkan banyak sekali tempat makan enak untuk buka puasa. The Manohara Hotel Yogyakarta adalah salah satu rekomendasi tempat yang menawarkan paket bukber all u can eat iftar buffet dengan view pegunungan dan Kota Jogja. Paket bukber ini dibandrol dengan harga Rp110.000,- net/pax dengan Grand Prize Tiket Pesawat PP ke Labuan Bajo untuk 2 orang.

Mengangkat tema 'Kilau Ramadan', buka puasa kali ini menghadirkan rotasi menu masakan Nusantara serta makanan khas Timur Tengah. Selain itu ada juga iringan Live Music Spesial Ramadan untuk mengiringi buka puasa mulai pukul 17.00 WIB– 21.00 WIB di lantai 8 The Manohara Hotel Yogyakarta.

“Kebersamaan dalam berbuka puasa menjadi salah satu momen spesial bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa. Kami turut meramaikannya dengan menghadirkan paket bukber dengan tema 'Kilau Ramadan' dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Selain itu, kami juga memberikan kesempatan bagi seluruh tamu yang berbuka puasa di The Manohara Hotel Yogyakarta untuk memenangi Grand Prize berupa tiket PP ke Labuan Bajo,” kata Andreas Iman Kurniawan, Plt General Manager The Manohara Hotel Yogyakarta.

Bagi tamu yang ingin berbuka puasa di The Manohara Hotel Yogyakarta, bisa melakukan reservasi terlebih dahulu ke nomor (0274) 550 001 atau melalui WhatsApp +62 856-4377-2335. (RO/OL-10)