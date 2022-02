The Manohara Hotel Yogyakarta Audiensi dengan Polda DIY dan Kodim Sleman 

THE Manohara Hotel Yogyakarta melaksanakan audiensi dengan beberapa pemangku wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bentuk silaturahmi serta guna menjalin kerja sama yang baik.



Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, The Manohara Hotel melakukan audiensi kepada Polda DIY. Bertempat di ruang tamu Kapolda DIY, The Manohara Hotel yang diwakili oleh Plt General Manager Andreas Iman Kurniawan menyambut Kapolda DIY Irjen Pol. Drs. Asep Suhendar, M.Si.,.

Kemudian The Manohara Hotel juga melakukan audiensi dengan Kodim Sleman yang juga disambut baik oleh Komandan Kodim Letkol Inf Arief Wicaksana. Beliau juga menyampaikan siap memberikan dukungan penuh termasuk mengizinkan karyawan The Manohara Hotel yang belum melakukan vaksin ketiga untuk bisa mendapatkan vaksin melalui Kodim.

General Manager The Manohara Hotel Yogyakarta, Andreas Iman Kurniawan menyampaikan, “Audiensi ini kami lakukan guna menumbuhkan silaturahmi dan tentunya terjalin kerjasama yang baik antara The Manohara Hotel Yogyakarta dengan para pemangku wilayah. Kami juga berterimakasih karena sudah diterima oleh Polda DIY dan Kodim Sleman serta memberikan dukungan penuh kepada kami selaku pelaku wisata di Yogyakarta.” (RO/OL-10)